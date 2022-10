Kihalnak a megfizethető kisautók, idő előtt lesz vége a Ford Fiestának

A Ford egyik épülete Kölnben. Fotó: AFP/Europress

A Ford az eddig tervezetthez képest egy évvel előre hozta a Kölnben gyártott Fiesta modellek piaci kivezetését. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (részben angol értesülésekre hivatkozva) azt írja, hogy a német üzem két gyártósora közül jelenleg az egyiken készülnek a Fiesták, de 2023-ban a modell utód nélkül megszűnik.

A Fiesta idei kereskedelmi adatai elég gyászosak, az egykor népszerű kisautó európai eladása éves összehasonlításban 45 százalékkal esett, főképp azért, mert a vásárlók inkább a sportos crossover Puma iránt érdeklődnek, azt viszont Romániában gyártják.

Az eredeti tervek még arról szóltak, hogy a Fiestát csak 2024 végére vezetik ki a kínálatból, a Fordnak azonban ilyen mértékű csökkenő értékesítés mellett már nem éri meg a kölni gyártósort ennek a modellnek fenntartani. Az üzem másik gyártósorát egyébként átépítik, mert onnan jövőre már egy elektromos crossover gördül le a tervek szerint. A Fiesta leállításával pedig megnyílik annak a lehetősége, hogy ezt a gyártósort is mihamarabb elektromos modellekre állítsák át, ezzel előre lehetne hozni egy második e-modell gyártásának kezdetét is.

A benzines kisautók szegmensét az elektromos hajtásra való átállás és az európai környezetvédelmi előírások egyaránt nagyon nehéz helyzetbe hozták. A vezető autógyártók már jó ideje jelezték, hogy ha az Európai Bizottság tényleg bevezeti a jelenleginél is szigorúbb, Euro-7-es kibocsátási szabályokat, akkor az olyan pluszköltségeket generál, amely a kisebb autóknál arányaiban sokkal nagyobb árnövekedéshez vezet.

A trend már ma is jól látható, hiszen már az Euro-6-os és egyéb megfelelési kényszerek is oda vezettek, hogy a kisautók szegmenséből a dízelmotorok szinte eltűntek, a benzinmotorok pedig összezsugorodtak. Ezek azonban egyrészt nem feltétlenül hozzák a megszokott vezetési dinamikát, másrészt így is olyan drágák lettek, hogy árban nincs már sok különbség az eggyel nagyobb méret, a kompakt kategória felé.

A Skoda vezére már tavaly azt mondta, hogy ha az Euro-7-es normák az akkori tervek szerint 2025-től életbe lépnek, akkor a kisautós szegmensben versenyző Fabia modell ára 5 ezer euróval (mintegy 2 millió forinttal) mehet fel. Ezzel azonban már olyan ártartományba lép, amelyet egy kisautóért sokan nem fognak kifizetni.

Az elektromos hajtásra való átállás pedig azért problémás a gyártóknak, mert 2035-től már csak elektromos új autókat lehet értékesíteni, de egyelőre nem tudnak teljes gőzzel erre készülni, mert addig még az Euro-7-es normáknak megfelelő modellekre kell csoportosítani a kutatás-fejlesztési büdzsék jelentős részét.

Az autógyártók ezért jó ideje azért lobbiztak, hogy ne is legyen Euro-7-es időszak, hiszen az szerintük így már felesleges átmeneti lépcső, amely elveszi az erőforrásokat a sokkal nagyobb cél, az elektromos átállás elől.

A környezetvédelmi szakemberek ezzel szemben folyamatosan azzal érvelnek, hogy ha nem is 2025-ben, csak évekkel később jön be az Euro-7-es normakövetelmény, még akkor is lesz hét-nyolc év, amikor tömegével készülnek majd olyan autók, amelyek jóval 2035 után is az utakon lesznek még. Márpedig szerintük nem mindegy, hogy a 2035 utáni évtizedekben milyen autók tűnnek el fokozatosan az utakról, Euro-6-os vagy 7-es besorolásúak.

A friss hírek szerint viszont az autólobbinak mégis sikerült elérnie, hogy az Európai Bizottság felpuhítsa az Euro-7-es norma követelményeit. A rendeletet várhatóan november 9-én hirdetik ki, és cikkünk írásakor úgy tűnik, hogy a nehéz gazdasági körülményekre és a gyenge autópiaci keresletre hivatkozva egyfajta kompromisszumos megoldás születhet, ám ez ellen a környezetvédők már most hevesen tiltakoznak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA Tesla lehagyta a Volkswagent, már több elektromos autót vesznek a németek, mint hagyományostMost először nem a nagy német márkák valamelyik típusából adták el a legtöbbet Németországban, hanem a Tesla Model Y-ból.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJön ki a gödörből a német autógyártás, és a magyar gazdaságot is meglökhetiA VW és a Mercedes átvágta a gordiuszi csomót, drágábban ad el kevesebb autót. Ha tovább enyhül a chiphiány, az erős hátszelet adhat a teljes magyar gazdaságnak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSokan szeretnék megakadályozni a benzines és dízelautók európai betiltásátNémet, olasz és francia autógyártók is tiltakoznak az új belsőégésű motorok 2035-ös uniós betiltása ellen. A kérdés Németországban koalíciós feszültséget okozhat.

Vállalat autó Euro-7 Fiesta Ford kisautó Olvasson tovább a kategóriában