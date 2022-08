Áremelés, jövedelemcsökkenés és feketézés: így indul az új élet kata nélkül

Nézzük meg leegyszerűsítve, hogy mi történik egy olyan katázó futárral, aki nettó 450 ezer forintot keresett eddig havonta, de átalányadóba átmenve is meg szeretné tartani ezt a jövedelmi szintet. Az eddigi számolás elég egyszerű volt, havi bruttó 500 ezer forintot kellett kiszámláznia, hogy az 50 ezer forintos kata befizetése után nettó 450 ezres jövedelme legyen. Az szja átalányadónál azonban már 700 ezer forint közelébe kellene emelni az átlagos havi bevételét, hogy a nettó 450 ezres fizetése megmaradjon. Ha nagyon leegyszerűsítve számolunk, akkor majdnem 200 ezer forintot kellene befizetnie adók és járulékok formájában, amihez még hozzá kell venni az iparűzési adót és tipikusan a könyvelő költségét is.

Bár ez a példa erősen butított, az egyenlet vége a futár szempontjából egészen egyszerű: havi 50 ezer forint helyett durván 220 ezerre nőtt az adók és egyéb költségek összege.

Nyilvánvaló, hogy ezt a piacon nem lehet a jelenlegi körülmények között kitermelni, ezért ez a forgatókönyv nem is fog megvalósulni.

Ugyancsak elvi számolás, ha azt nézzük meg, mi történne a futárral, ha a havi 500 ezer forintos bruttó bevétele megmaradna, de áttérne az átalányadóra. Ebben az esetben az eddigi havi 50 ezer forintos kata helyett durván 160 ezer forintra nő a teher és a költség, vagyis havi 450 helyett 340 ezer forint marad a zsebében. Példaemberünk így épp akkor veszítené el a nettó jövedelmének 24 százalékát, amikor körülbelül ugyanekkora az élelmiszerek árának inflációja is. Kenyérben mérve ez már majdnem 50 százalékos jövedelemzuhanás lenne, ami tarthatatlan.

Nem meglepő tehát, hogy szeptembertől nem a fenti forgatókönyvek fognak teljesülni. A piacon egészen másfajta átrendeződések indultak meg.

Az elmúlt hetekben folytatott háttérbeszélgetéeink alapján az látszik valószínűnek, hogy a kata gyakorlati kivezetése (formálisan csak beszűkítésről van szó, a forma megmarad, de az azt választók köre összezsugorodik) létrehoz egy papír alapú hivatalos valóságot, és egy párhuzamos másikat.

Amit az adóhatóság várhatóan látni fog: a katások jelentős része szja átalányadózó lesz, ezt a kört forrásaink úgy 60 százalék köré becsülték. A katások kisebb része megszűnik (részben csak papíron), további kis része pedig munkavállalóként folytatja, illetve megmarad katásnak (mert teljesíteni tudja ennek az új feltételeit is, azaz csak magánembereknek számláz).

A nem hivatalos valóság azonban részben el fog szakadni a fentiektől. A megszűnő katások egy része ugyanis nem tevékenységet vált (beáll pincérnek vagy gyári munkásnak), hanem részben vagy egészben más módszerrel szerzi majd meg a jövedelmét. Az elmúlt hetekben sok helyen ment az okoskodás, hogyan lehetne „pénznél maradni”, és néha egészen elképesztő ötletekről is hallottunk. Ilyen például a megszűnő katások által alapított cég, amelyben a rokon nyugdíjas bevonásával lecsökkentik az adóvonzatot, majd a nyugdíjas alkalmazott adja tovább a fizetést a tagoknak – feketén.

Nem valószínű, hogy a nagyon vad konstrukciók hosszabb távon átmennének az adóhatóság szűrőjén, a példát csak azért írtuk le, mert jól jellemzi azt a helyzetet, amibe az érintettek kerültek (de persze azt is, hogy ők hogyan reagáltak). Ahogy azt korábban mi is leírtuk, több más intézkedés mellett a katának fontos szerepe volt a magyar gazdaság fehérítésében, a 2010-es kormányváltástól kezdve. Most azonban nagy az esélye annak, hogy az egyszerű és relatív olcsó adónem ilyen hirtelen ellehetetlenítése olyan helyzetet teremt, amely sokakat visszalök a szürke zónába.

Mindenesetre a valóság a várakozások szerint abban is különbözni fog a lepapírozott helyzettől, hogy a megszűnő katások mellett még a kényszerűen átalányadót választó egykori katások egy része is megpróbálja valahogy a szürke-fekete zónába csúszva pótolni a megnőtt adóterhek miatti kiesését. Legalább addig, amíg más munkát nem talál.

Sörös Csaba, több érintett cég és vállalkozó könyvelője például azt mondta nekünk, úgy érzékeli, összességében az átalányadózás megváltoztathatja a futárpiacot, mert ebben a konstrukcióban inkább már csak mellékállásnak, jövedelemkiegészítésnek éri majd meg ezt a tevékenységet folytatni. Vége lehet annak a korszaknak, amikor ebből legálisan főállásban is jól meg lehetett élni.

Ennek az az egyszerű oka, hogy évi bruttó kétmillió forintig az átalányadózók mentesülnek az adófizetés alól, ám ez a havi 166 ezer forintos átlag messze nem elég egy főálláshoz.

Végső soron bárhogyan is alakul, az már biztos, hogy az új körülmények között az egyenlet csak úgy oldható meg, ha

az átalányadózó növeli a bevételét, és (legalábbis papíron mindenképp) belemegy a jövedelme csökkenésébe is.

Az első feltétel azt jelenti, hogy azoknak a cégeknek, amelyek jellemzően eddig katásokkal álltak kapcsolatban, árat kell emelniük és/vagy nekik is lejjebb kell adniuk a profitjukból. A másik feltételt, a jövedelem-csökkenést pedig vagy lenyeli a vállalkozó, vagy keresi a féllegális megoldásokat az adó optimalizálására.

Tipikusan ilyen cégek az ételfutárokat, éttermeket és vevőket összekötő netes platform szolgáltatók (Wolt, Foodpanda és hasonlók), vagy például a netes élelmiszerboltként működő Kifli.hu is, bár ez utóbbi például nemrég bejelentette, hogy felveszi alkalmazotti státuszba az eddig katázó munkavállalóit.

Az ételfutáros platformoknak ma már nagyon nehéz az éttermek felé felszámolt jutalékot megemelni, mert a vendéglátósok már eddig így is nagyon magasnak tartották azt, olyannyira, hogy sokan egy ideje már két étlapot készítenek: egy drágábbat a futáros kihordásnak, és egy olcsóbbat a helyben fogyasztóknak. Másrészt az is nagy kérdés, hogy az áremelést elbírja-e a fogyasztó, hol van az a határ, amikor az ebédet inkább már nem hozatják ki az irodista dolgozók.

A Wolt és a Foodpanda, az ételfutár piac két meghatározó szereplője az elmúlt hetekben többször is kommunikált a változásokról. Láthatóan rengeteget dolgoztak azon, hogy ne veszítsenek el sok futárt, teljesen át kellett szabniuk a díjazási rendszerüket. Egyelőre úgy tűnik, hogy az új konstrukciókban a teljesítmény-arányosság és valamiféle kompenzációs rendszer felé tolták el a hangsúlyokat, vélhetően annak érdekében, hogy elsősorban a komolyan dolgozó, főállásban gondolkodó futárokból ne veszítsenek érdemben, legalább ők maradjanak a pénzüknél. Logikus, hogy a piac ott próbálja tartani a legjobb, legtöbbet dolgozó munkaerőit, ahol a legnagyobb veszélye van a lemorzsolódásnak.

Arról, hogy hogyan befolyásolja az átalányadózásra való átállás a futár partnerek létszámát és összetételét, csak szeptember második felétől, az új szabályok életbe lépése után lesz pontosabb képünk

– mondták nekünk a Woltnál.

Érdekes helyzetben volt a Kifli.hu, amely eddig alvállalkozóktól vette igénybe a kiszállítási szolgáltatást, vagyis az alvállalkozók álltak kapcsolatban a furgonokat vezető katás sofőrökkel. Információink szerint sok lehetőséget megvizsgált ez a cég is az elmúlt hetekben, mert félő volt, hogy hirtelen sok futárt veszít a változtatások miatt. Náluk végül kisebb meglepetésre az lett a megoldás, hogy alkalmazottként foglalkoztatja őket, és azt ígéri, hogy az új konstrukcióban is maradnak a fizetési szintek. Hogy ez mennyire, milyen lemorzsolódással sikerül, azt a következő hetek döntik majd el.

Vig Attila HR Igazgató mindenesetre azt mondta nekünk, hogy nem kell változtatni az üzleti tervünkön a kata okozta változások miatt.

A megnövekedett beszerzési árak, az erősen megemelkedett üzemanyag- és energiaárak, valamint a régóta árstoppal terhelt termékek sokkal jobban megterhelik jelenlegi terveinket

– mondta.

Ugyanez az álláspont a Woltnál is, ahogy mondták nekünk:

Az adózási szabályokban történt változások a terveinket nem befolyásolják, bővüléssel számolunk mind az éttermi mind a kiskereskedelmi kiszállítások terén.

Egyik olvasónknál egyébként nemrég egy magánegészségügyi szolgáltató azzal érvelt, hogy a kata megszűnése miatt nem tud neki a szokásos rövid időn belül időpontot adni, de Lancz Róbert, a nagyobb magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus egyesület elnöke szerint az eset biztosan nem takar általános problémát. A magánegészségügyben dolgozó orvosok egy része kata szerint adózott eddig, de az elnök szerint arányuk csekély, és elmondása szerint ez a szektor egyértelműen az alkalmazotti státusz felé mozdult el már korábban is. Pénzügyi szempontból most náluk is az infláció, illetve a lakossági páciensek vásárlóerejének csökkenése okoz jóval nagyobb fejtörést, mint a kata kivezetése.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA normál étlap mellett egyre többször van egy drágább is, a Foodpanda-Wolt rendelésekreAz ételfutár cégeknek fizetett díjakat a kisebb vendéglátósok egyértelműen a vevőkre terhelik, a nagy szereplők azonban láthatóan nem kényszerülnek erre.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA Fidesz nekiment az adócsalóknak, és szép csendben felszámolja a feketegazdaságotPár év alatt gyökeresen átalakult a gazdaság: sorra zárnak be a trükköző cégek a kormány intézkedései és a fiatalok attitűdje miatt. Az árak ezért is nőnek.

