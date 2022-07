Ingyenes kölcsönzést indít egy francia boltlánc

Fotó: AFP/Europress

A Monoprix francia üzletlánc két párizsi boltjában hamarosan elkezdi tesztelni az ingyenes kölcsönzést, mint új szolgáltatást. A helyi sajtóbeszámolók szerint mintegy 15 termék lesz a kölcsönözhető eszközök listáján, köztük olyanok, mint a teherbicikli vagy a sörcsap, amelyet jellemzően csak ritkán használnak a vásárlók, nem nagyon éri meg megvenni őket, de kölcsönözni sem olyan egyszerű.

A szolgáltatás 48 óráig fogja biztosítani az ingyenes visszavételt, a határidő túllépésekor kötbérezni kezdik az ügyfeleket. Az ötlettel a Monoprix egyértelműen azt szeretné elérni, hogy törzsvásárlókat faragjon a vevőiből. A kölcsönzést csak a cég saját mobilalkalmazásából lehet majd kezdeményezni, az eszközöket azon keresztül kell lefoglalni. Az alkalmazás használata pedig automatikusan regisztrált felhasználóvá teszi a vásárlót.

A várakozások szerint a Monoprix a havi előfizetési díjas konstrukciók felé próbálja majd terelni a fogyasztókat. Már most is van egy ilyen megoldása, amely havi 9,9 euróért minden vásárlásból 10 százalék kedvezményt ad, illetve díjtalan házhoz szállítást is biztosít.

Arra lehet számítani, hogy a boltlánc az ingyenes kölcsönzést és az ehhez hasonló, jövőbeni innovatív ötleteket is mind be fogja terelni a havidíjas konstrukció alá, és a különféle kedvezményeket sávos rendszerben fogja kínálni. Minél többet költ valaki, annál több szolgáltatásban és kedvezményben részesülhet. A cég arra koncentrál, hogy minden eszközzel magához kösse, megtartsa a vásárlóit, mert ahogy a francia sajtóban meg is jegyzik, a szimpla árversenyt nehezen bírja az ott is népszerű diszkontokkal.

