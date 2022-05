Rekordnyereségű cég példázza, hogyan működik a kormányközeli építőipar Magyarországon

A Magyar Építő Zrt. a Puskás Aréna kivitelezésében is részt vett. Fotó: AFP/Europress

Akárcsak a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV, a napokban átadott Néprajzi Múzeum másik kivitelezője, a Magyar Építő Zrt. is rekordévet zárt. A társaság 2021-ben közel 53 milliárd forint árbevételt ért el, adózott eredménye pedig meghaladta a hétmilliárd forintot, ami majdnem duplája az eddigi legmagasabb nyereségének.

Az ágazati összevetésben rendkívül magas nyereségráta már önmagában is említésre méltó, ám ennél pont a ZÁÉV és más Mészáros Lőrinc közeli cégek magasabbat is hoztak a korábbi években. Épp ezért ennél is érdekesebb, hogy a Magyar Építő Zrt. az éves beszámolójában közzétett egy olyan táblázatot, amelyből nagyjából kiderül, honnan származik a bevétele.

A társaság azt mutatta be, hogy a vevőkövetelései közül százalékos arány alapján mely a 10 legnagyobb forgalmú vevőpartnere. A leírás kicsit nehezen értelmezhető, de nagyjából az lehet a lényeg, hogy megadták, mekkora forgalmuk volt azoktól a nagyobb vevőiktől, amelyek év végén tartoztak nekik. Ebből pedig egyértelműen az látszik, hogy a cég bevételei szinte teljes egészében az állami szférától jönnek, és hogy a legnagyobb vevők között ott van Mészáros Lőrinc több vállalkozása is. Az a két cég pedig, amely egyik fenti kategóriába sem fér bele – az Épkar és a CLH Kft. – a Magyar Építő Zrt.-vel egy vállalatcsoportba tartozik. Utóbb hűtési céget ráadásul részben Mészáros Lőrinctől szerezték meg.

Persze mivel a kimutatás tényleg kicsit furcsa, elképzelhető, hogy más cégektől is volt akár nagyobb bevétele is a vállalatnak 2021-ben. Sokatmondó azonban, hogy a megadott tíz cég együttes forgalma szinte pontosan megegyezik a társaság teljes árbevételével*Nagyjából 700 millió forinttal meg is haladja azt, amit valószínűleg az évek között áthúzódó projektek magyaráznak.. Azaz elég egyértelműen látszik, hogy a Magyar Építőnek szinte egyáltalán nincsenek piaci bevétele, ami igen, az pedig csoporton belüli vagy Mészáros Lőrincnek végzett munka.

Ez elég jól példázza, hogyan működik a kormányközeli építőipar Magyarországon, a Magyar Építő Zrt. ugyanis elég egyértelműen NER-cég. Fő tulajdonosai között az Épkaron keresztül ott van a Szeivolt család, akik közül – az egykori Heti Válasz egy korábbi cikke szerint – ifjabb Szeivolt István, valamint felesége ott lehetett Orbán Ráhel és Tiborcz István esküvőjén is. Szintén fontos tulajdonosa a cégnek Paár Attila, akinek cége megvette Orbán Viktor vejének közbeszerzéseken hizlalt közvilágítási vállalatát, és akinek neve a Borkai-botrány kapcsán is előkerült.

