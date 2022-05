Olyan jól keresett a futár, hogy a finn hatóságok inkább nem adtak neki letelepedési engedélyt

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Muhammed Musah egyéni vállalkozóként dolgozott a Wolt ételkiszállító cégnél futárként, átlagos havi keresete az elmúlt évben meghaladta az 5600 eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon durván 2,1 millió forintot – és épp a magas keresete miatt vonták be a férfi letelepedési engedélyét.

Musah Ghánában született, vegyészmérnöki végzettségét viszont már Finnországban szerezte meg, 4 éve él az országban. A szakmájában nem tudott elhelyezkedni, de a feleségét és három gyerekét szerette volna Finnországba hozni, így futárnak állt. A finn bevándorlási szabályok szerint egy öt fős családnak havonta legalább 2900 eurós fizetést kell tudnia kitermelni nettóban. Musah olyan munkalehetőséget keresett, amivel ezt az összeget elő tudta teremteni.

Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Musah ügyét a finn bevándorlási hivatal továbbirányította a helyi munkaügyi hivatalnak, amely az átvilágítás során irreálisan magasnak találta a férfi által megkeresett összeget, szerintük ez hosszútávon nem fenntartható futárkodással, és elutasították a letelepedési kérelmét.

A sztorit a finn közmédia írta meg, amely Musah ügyének hivatalos dokumentációjába is betekintett.

Musah minden banki kimutatást, könyvelést beadott. Állítása szerint az összeget úgy kereste meg, hogy a saját autójával minimum heti öt nap dolgozott legalább 12 órán át, a napi célja 200 euró megkeresése volt, ez néha kevesebb, néha több volt. A férfi saját bevallása szerint eddig 6 ezer eurót költött a családja letelepedéséhez szükséges papírok beszerzésére. Felesége és gyerekei Ghánából Nigériába utaztak, ahol van nagykövetsége Finnországnak, hogy ezzel is gyorsítsák a folyamatot.

A munkaügyi hivatal szerint viszont a Wolt által közölt számokhoz képest is magas Musah keresete, hiszen még a 4000 eurós egyhavi juttatást is nagyon kevés futár képes csak elérni. Ugyanakkor a finn médiában keringenek történetek 9000 eurós havi juttatásról is ételfutároknak.

Mivel Musah feltett szándéka, hogy gyermekeit, akiket tavaly nyár óta nem látott, Finnországban nevelje és iskoláztassa, az ügyet jogi útra tereli. Ügyvédje tanácsára egy étterem alkalmazottja lett, és csak “szabadidejében” szállít ki ételt. Havi keresete így visszaesett, de a jogi esélyei arra, hogy a családjával legyen Finnországban, nőttek. Az ügyvéd szerint a hatóságok hozzáállása az utóbbi időben megváltozott az ilyen jellegű kérelmek elbírálásával kapcsolatban, ám az még őt is meglepte, hogy Musah kérelmét simán egy gyanúra alapozva utasították el, amit nem is vizsgáltak ki.

