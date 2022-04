Már az akkumulátorhoz vesszük a kézi szerszámokat, és nem fordítva

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Az alábbi három idézetet az egyik legnagyobb nagy hazai online áru- és áruházösszehasonlító oldal, az Árukereső barkácsszerszámos felületén találtuk, abban a rovatban, ahol a vásárlók arról adnak visszajelzést, milyen fő szempont szerint választották ki az adott terméket.

Már van több [márkanév] akkus gépem, az akkut átrakva könnyen lehet használni. Fűszegély-karbantartáshoz kerestem fűkaszát, amibe használhatom a már meglévő akksis szerszámom akkumulátorát. Meglevő 2 db akkuval rendelkező csavarozógépem mellé vásároltam, mivel az akkuk kompatibilisek.

Amikor ezek a vásárlók elkezdtek válogatni a kínálatból, akkor tulajdonképpen a meglévő akkumulátoraikhoz kerestek azzal kompatibilis új szerszámokat. Ez a megközelítés teljesen eltér a korábbitól, és nem túlzás azt mondani, hogy alapvetően kezdte el átformálni a piacot.

A változást a technológiai fejlődés hozta el, a vezeték nélküli, azaz akkumulátorral működő kéziszerszámok ugyanis már jó ideje elkezdték a térhódítást, fejlettségük és áruk azonban csak mostanában jutott el arra a szintre, hogy használatuk lakossági, tömeges méretekben is kezd átütő lenni. Kezdetben leginkább a csavarbehúzó volt a tipikus akkumulátoros házi barkácsszerszám, újabban azonban már szinte mindenből van modern vezetékmentes (és még jól is használható) változat, akár egy nagyobb teljesítményű fűnyírónál is el lehet gondolkodni az akkus gépről.

Az akkumulátortechnológia gyors fejlődésével együtt azonban a szerszámokat gyártó cégek is elkezdtek alkalmazkodni az új helyzethez: saját ökoszisztémákat kezdtek építeni. A moduláris megközelítés bizonyos szempontból nagyon vonzó a vásárlók számára: ha minden készülék ugyanazzal az akkumulátorral működtethető, akkor szabadon cserélgethető az áramforrás. Elég csak pár szabványos akkumulátort venni (tipikusan az első ilyen szerszámok megvásárlásakor), és utána már csak a hozzá illeszkedő gépeket kell beszerezni. Minden működik ugyanazzal az akksival, legfeljebb egy-egy nagyobb teljesítményű géphez többet kell egyszerre csatlakoztatni.

Ahogy azonban a fenti példákból is jól látható, ez nagyon hamar oda vezet, hogy a felhasználó az akkumulátorhoz keres új gépet. Mivel azonban az akkumulátorok jellemzően csak az adott márkán belül kompatibilisek a szerszámokkal, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a választék a vevő fejében eleve egyetlen márkára korlátozódik, azaz a korábbi helyzethez képest végletesen beszűkül.

A gyártó oldaláról mindez persze úgy néz ki, hogy ha sikerül rávenni valakit egy csavarbehúzó megvásárlására, azt utána könnyebb lesz végleg megfogni, márkahűvé tenni. Utána ugyanis már praktikus és anyagi okokból is célszerű az összes többi otthoni szerszámot ugyanahhoz az ökoszisztémához csatlakoztatni – azaz végleg lehorgonyozni egy márkánál.

A professzionális felhasználóknál persze mindez már évekkel ezelőtt megtörtént, az asztalosok, a villanyszerelők és a hasonló szakemberek jellemzően csak egy bizonyos márka gépeit használják. Ez a világ azonban eleve mindig is jóval zártabb volt, mint a lakossági piac, egyrészt azért, mert a profi szerelők számára ténylegesen használható, magasabb minőségben gyártó márkák köre sokkal szűkebb, másrészt náluk már a vezetékes korszakban is megfigyelhető volt a nagyfokú márkahűség (elég csak a Hilti-hívőkre gondolni).

A világ nagy gyártói számára azonban most, a lakossági elterjedés időszakában jött el az üzleti értelemben vívott nagy harc korszaka. Most lehet helyezkedni, most dől el, hogy melyik cégnek mennyire sikerül megvetnie a lábát abban az új környezetben, ahol a lakossági felhasználók márkahűségét is betonba lehet vésni.

A piac ennek megfelelően szélvészgyorsan konszolidálódik.

A magyar piaci kínálatot nézve a lakossági, azaz nem profi felhasználás eddigi legnagyobb egyesítője alighanem a Bosch (amelynek kék színű szerszámai a profiknak, a zöldek pedig a házi barkácsolóknak készülnek). A német óriáscég másfél éve hozta létre a Power For All nevű szövetségét, bár lehet, hogy a szövetség szót itt idézőjelbe kellett volna tennünk, mert az tulajdonképpen annyit jelent, hogy sikerült a Bosch akkumulátorszabványt elfogadtatni több más kisebb-nagyobb piaci szereplővel. Cikkünk írásakor a Bosch-eredetű technológia mellett kötelezte el magát a Gardena, a Flymo és a nálunk talán kevésbé ismert Emmaljunga, Gloria, Wagner, Rapid és a Steiner is. Ezek a márkák folyamatosan állnak át a Bosch akkumulátorokra, azaz ma már csak olyan gépeket fejlesztenek, amelyek ezzel működtethetők.

A profi színtéren ennél sokkal előrébb tart a tipikus német középvállalat (Mittelstand) Metabo, amely természetesen nyitva áll a lakossági vásárlók előtt, de mindig is a szakemberekre célzott, és az általa vezetett Cordless Alliance Systems-nek (CAS) ma már 31 tagja van. Ezek szinte mindegyike olyan kisebb, szűk szakipari réteget kiszolgáló gépgyártó, amelynek nevével egy sima barkácsboltban soha nem találkozunk.

Amivel viszont biztosan mindenki összefut, az egy másik német Mittelstand vállalat, az Einhell. Bár a cég már 60 éves, igazi felfuttatása csak az utóbbi évtizedben sikerült, az akkumulátoros átállásban pedig egyértelműen „disruptor”, azaz a piacot alapjaiban felforgató akar lenni. Önálló ökoszisztémát épít Power X-Change néven, és nagy ütemben dobja piacra a legkülönfélébb eszközöket, amelyek ezzel üzemeltethetők. Valószínű, hogy az Einhell lesz az első olyan szerszámgyártó, amely saját, egyedi illattal látja el a szerszámait – ennek jelentőségét kár lenne lebecsülni, mert bármennyire is furcsán hangzik elsőre, a szagokhoz való kötődés adott esetben döntő lehet a vásárlásnál.

Furcsa köztes pozíciót foglal el ebben a helyezkedésben a japán Makita, amely abban hasonlít az Einhellhez, hogy szintén saját rendszert fejleszt (már nagyon régóta), viszont piaci megközelítése eltérő: míg korábban inkább csak a hivatásszerű, magas minőséget különösen igénylő szakemberek (nem olcsó) márkájaként pozicionálta magát, újabban nagy erőkkel nyit a lakossági használók felé is. (De nem választja szét a két szegmenst, a Bosch-sal ellentétben.)

Az eMAG/Extreme Digitalnál azt mondták nekünk, hogy a vásárlók körében legnépszerűbb öt márka jelenleg a Bosch, a Black & Decker, a Steinhaus (ez egy saját márka), a SKIL és a Bosch Professional.

Világszerte vannak még ehhez hasonló szövetségek, de a fentiekből lényegében az látszik, hogy az akkumulátorok térnyerése vízválasztó lesz a piacon. A kisebb vagy kevésbé ambiciózus márkáknak alighanem be kell majd állniuk egy-egy ernyő alá, ám innentől kezdve a legfontosabb alkatrész, az akkumulátor saját k+f kontrolljáról le kell mondaniuk. Ennek egyedüli alternatívája az Einhell modell, amely megpróbálja kihasználható előnnyé kovácsolni a számára látszólag nem kedvező változást, és dupla vagy semmi alapon elhelyezni magát a világ vezető gyártói között, de ez a példa nagyon nehezen követhető, és a bátorság mellett valószínűleg kell hozzá a 60 éves német Mittelstand gyakorlat.

Aki most mindebből kimarad, az hosszabb távon az olyan öszvérmegoldásokban bízhat, mint az adapterek piacra. Kevesen fogadnak ma arra, hogy ezek érdemben elterjednek, de léteznek ilyenek, egy DeWalt akkumulátorra például 15 ezer forint környékén már lehet kapni olyan átalakítót, amely használhatóvá teszi egy Makita szerszámhoz.

A vezető cégek azonban erősen marketingelni fognak annak érdekében, hogy az átalakítók ne nyerjenek teret. A házi, nem profi barkácsgépek piaca ugyanis borzasztóan széttagolt volt mindig, és ha most sikerülne egy tucatra szűkíteni a szereplők (valójában az akkumulátorok) számát, azzal sokat nyerhetnének azok, akik életben maradnak ebben a szűkebb körben.

A vásárlók viszont – amellett, hogy az egységes akkumulátorok előnyeit élvezhetik – könnyen beleszorulhatnak a zárt rendszerekbe, hasonlóan ahhoz, mint ami például a játékkonzolok vagy akár a mobiltelefonos operációs rendszerek (Apple vagy Android?) piacán már hosszú ideje megszokott.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA tüzép telep akkor is jól megy, amikor az építőipar fejre állFurcsán ellensúlyozzák egymást a járvány miatt megváltozott piaci viszonyok, amikor kevesebb téglát lehet eladni, épp megugrik a festékek forgalma, a kereskedő pedig kijöhet nullára.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNémet vezetővel lett magyar tulajdonú sikersztori a PraktikerA csődhelyzetből csinált előnyt magának a barkácsáruház, amely most már újra termeli a milliárdokat. Egy átlagos magyar többet költ a barkácsáruházban, mint egy német.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA lítiumhiány miatt jövőre még az akkumulátorok is drágulhatnak, erre egy évtizede nem volt példaAz elmúlt egy évben háromszorosára nőtt az akkumulátorok gyártásához elengedhetetlen nyersanyag ára, ami miatt jövőre az akkumulátorok is drágulhatnak.

Tech Vállalat akkumulátor barkács Bosch Einhell Makita Metabo szerszám Olvasson tovább a kategóriában