Megjelent a traktor, amely felveti a kérdést: kell-e a földműveléshez a gazda?

A John Deere 8R traktora. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A John Deere bemutatott egy új, teljesen önvezető traktort, amely hat pár kamerával pásztázza a környezetét, és működése közben rengeteg adatot gyűjt, amit aztán mesterséges intelligenciás alkalmazásokkal értékel. A 8R jelzésű traktor (amennyiben erre engedélyt kap) képes kimenni a földekre és ott elvégezni a munkát anélkül, hogy közben bármilyen utasítást adni kellene neki.

Az újdonság nem elsősorban az önvezetésben van, hanem a beépített mesterséges intelligencia alapú megoldásokban. A többé-kevésbé önvezető traktorok ma még főleg csak arra képesek, hogy nagyban segítsék a traktoros munkáját, a 8R azonban elboldogul vezető nélkül akkor is, ha a földeken a körülmények megváltoznak, vagy új akadályok keletkeznek.

Ennél is fontosabb lépésnek tűnik azonban, hogy a traktor a szántáskor-vetéskor a föld állapotát is folyamatosan vizsgálja, és abból olyan adatbázist épít, amelyre új földművelési javaslatokat dolgoz ki. A végső döntés egyelőre még mindig a gazda kezében van, de az irány egyértelműen az, hogy olyanok is irányíthassanak egy gazdaságot, akik nem feltétlenül szakemberek, csak a robottechnikára hagyatkoznak.

A Wired magazinnak nyilatkozó szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a John Deere által így felépített adatbázisok természetesen nem a gazdák, hanem a traktorgyártó tulajdonában lesznek. Ennek következtében a John Deere lényegében arra törekszik, hogy a mezőgazdaság Facebookja legyen, azaz olyan, lehetőleg egyedülálló adatplatform legyen a birtokában, amelyre a gazdáknak égető szüksége lesz, és meg kell majd venniük az ahhoz való hozzáférést.

A cég azt mondja, hogy a gazdák kérhetik majd, hogy a földjeiken gyűjtött adatokat ne osszák meg, és így nem lesznek kiszolgáltatott helyzetben. Azt azonban elismeri, hogy a gazda ezentúl már nincs elválaszthatatlanul a munkaeszközéhez kötve. Elérkeztünk oda, hogy a munkaerőt és a gépet szétválasztották, a gazda nem feltétlenül szükséges a munkavégzéshez.

Tech Vállalat gazda John Deere mesterséges intelligencia mezőgazdaság önvezetés traktor Olvasson tovább a kategóriában