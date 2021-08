Már nem lesz minden Porsche „Made in Germany”

Porsche 718 Spyder az idei sanghaji autószalonon. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Alig van már olyan európai autógyártó, amelynek ne lenne nagyon erős ázsiai és különösen kínai jelenléte, a Porsche esetében azonban ez eddig csak az eladásokban öltött testet: tavaly közel 89 ezer Porsche talált gazdára Kínában, amely az értékesítésének majdnem harmada.

Ezek az autók egytől egyig Európában készültek, és azon belül is elsősorban Németországban. Ez alól csak a Cayenne-ek képeznek részben kivételt, amelyek karosszériája Pozsonyban készül, de ezt követően Lipcsében építik be a motort. (Korábban készültek Boxsterek Finnországban egy gyártási partnerség keretében.) A Volkswagen-csoportba tartozó gyártónál azonban elérkezettnek látták az időt, hogy az értékesítésen túl is kiépítsék az ázsiai jelenlétet. Ahogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung írja, Kínában egy kutató-fejlesztő központot, Malajziában pedig egy gyárat hoznak létre.

Egyelőre mindegyik viszonylag kis volumenű lesz, a sanghaji k+f központban kezdetben mindössze 15-en dolgoznak majd, elsősorban a hálózati megoldások, önvezetés és digitális szolgáltatások területén. Ezzel leginkább az a márka célja, hogy jobban megismerjék a kínai vásárlók igényeit, jelenleg ugyanis talán világszinten is ők igénylik leginkább az ilyen típusú innovációkat.

A leendő malajziai üzem paramétereit egyelőre nem közölték, de az is kicsiben indul, hivatalosan ugyanis csak az a cél, hogy a helyi – jelentős importvámokkal védett – piac igényeit kielégítsék. Mivel azonban tavaly az országban csak 400 Porschét adtak el, hosszabb távon aligha érik be ezzel a volumennel, mivel erre messze nem éri meg egy gyárat létrehozni és fenntartani. Az üzem a tervek szerint jövőre már termelni kezd.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyar gyárakat is megbénítanak a délkelet-ázsiai járványgócokA texasi fagy és egy tokiói tűz után a délkelet-ázsiai Covid-gócpontok okoznak fennakadásokat az autóiparban és az elektronikai gyártásban.

Vállalat autógyártás Kína Malajzia Porsche Olvasson tovább a kategóriában