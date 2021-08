Jelzésértékű, hogy a német Lidl napokon belül kannabiszízű termékek sorát kezdi el árulni

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Kannabiszízű (de nem kannabisz tartalmú) termékeket kezd árulni Németországban a Lidl a jövő héttől. A diszkontlánc a német sajtó szerint 1,5 millió darabos rendelést adott le a Green Dealers nevű beszállítónak, amely Csehországból hozza majd a termékeit. Nem kispályás kezdeményezésről van szó, a Lidl rögtön 21 féle termékkel indul el, többek között lesz kannabiszízű energiaital, brownie és egyéb sütemények is.

Az üzletekben elérhető termékek azonban nem fognak semmilyen tudatmódosító hatást kiváltani a fogyasztóknál, hiszen csak az ízük lesz kannabiszos, de nem tartalmazzák annak egyik fő összetevőjét sem. A kannabisz fő pszichoaktív hatóanyaga a tetrahidrokannabinol (THC), leegyszerűsítve ez okozza a tudatmódosítást, vagyis ettől „állnak be” az emberek. Alkalmazása nálunk is és Németországban is illegális, így ennek árusítása természetesen eleve nem lehetséges.

A Lidl lépésének óvatosságát jelzi viszont, hogy a termékek még CBD-t sem fognak tartalmazni, pedig a cseh gyártó palettáján szerepelnek ilyenek, vagyis rendelhetőek. A CBD (kannabidiol) a kannabisz nem pszichoaktív, másik fő hatóanyaga, nem lehet beállni tőle, viszont több orvosi kutatás szerint is gyulladáscsökkentő hatása van.

Mint ahogyan az Európai Unió országainak többségében, így Németországban is legális a CBD-t tartalmazó termékek árusítása, természetesen bizonyos előírások betartása mellett. Ugyanakkor a Lidl nem kockáztat, és termékei csak ízükben emlékeztetnek majd a kannabiszra.

Érdekesebb narratívája a fejleményeknek, hogy a Lidl lépése jó eséllyel tulajdonképpen a kannabisz németországi közéleti és politikai megítélését követheti le. A német közélet ugyanis egyre kevésbé ítéli el a kannabisz rekreációs használatát, és a politikai élet egy része ehhez a trendhez alkalmazkodva egyre többször beszél is nyíltan a kérdésről.

Jelenleg a kannabisz kizárólag orvosi felhasználásra engedélyezett, de ezek a ma még meglehetősen szigorú szabályok jó eséllyel enyhülhetnek a jövőben. Németországban Szeptember 26-án parlamenti választásokat tartanak, és a kampányban többek között téma a kannabisz rekreációs fogyasztásának esetleges dekriminalizálása, azaz legalizálása is.

Erre most valós esély és politikai szándék is mutatkozik, hiszen a zöldek, a liberális szabaddemokraták (FDP), a baloldali párt (die Linke), de még a szociáldemokraták is egyetértenek abban, hogy a jelenlegi tiltáson alapuló szabályozást meg kell változtatni. Sőt, még a kereszténydemokrata-konzervatív CDU/CSU koalíció pártjaiban is vannak olyan politikusok, akik szerint annyit lehetne puhítani a rendszeren, hogy ma már indokolatlan eljárást indítani olyanokkal szemben, akiket először kapnak rajta a kannabisz birtoklásán.

A kannabiszfogyasztást támogató pártok indoklása többrétű. Egyrészt azt mondják, hogy így szabályozottá válik (az egyébként is létező) piac, ahol a fogyasztók megismernék a termékek pontos összetevőit. Másrészt az új piac legalizálása többlet adóbevételt jelenthetne, nem utolsó sorban pedig a rendőrség leterhelését is enyhítené, ha ezzel már nem kellene foglalkoznia. Egy ilyen forgatókönyv biztos nem lenne rossz hatással a Lidl jövő héttől bővülő termékkínálatára, de már csak az is elég lehet, ha a téma a politikai napirenden marad.

Magyarországon egyébként a THC-t tartalmazó termékek nem legálisak, de a CBD-t tartalmazó termékek legálisan fogyaszthatóak. A Lidl Magyarország megkeresésünkre annyit közölt, hogy

a hatályos jogszabályok hazánkban lehetővé teszik a THC és CBD nélküli kenderből készült termékek forgalmazását, mindazonáltal a Lidl Magyarország kínálatában az adott termékek nem érhetőek el.

Az a kérdés tehát, hogy a magyar piacvezető boltláncban a jövőben elkezdik-e árulni a 21 kannabiszízű terméket, egyelőre nyitott maradt, akadálya azonban semmiképpen nem lenne.

