Üzleti életet lehelnek a DÁP-ba, közeledik az aláírt és befotózott papírok korának vége

Folyamatosan bővül azok köre, akik tanúsítványokat tudnak hozzáadni a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásban lévő személyes adataikhoz, ami fontos lépés ahhoz, hogy az állami applikáció internetes ügyintézésre szélesebb körben, illetve uniós szinten is használható legyen.

Előzmények: a DÁP-ot jelenleg döntően az Ügyfélkapu+-hoz hasonlóan használják: különféle hivatalos oldalakra lehet vele belépni jellemzően úgy, hogy az asztali gép képernyőjén megjelenő QR-kódot kell az applikációval beolvastatni.

A DÁP-nak emellett ma még csak nagyon korlátozott szolgáltatási köre van: képes egy olyan QR-kódot generálni, amelyet a rendőr igazoltatásnál le tud olvasni, el lehet vele indítani erkölcsi bizonyítvány igénylését, kormányablakba időpontot foglalni és dokumentumokat elektronikusan aláírni.

Az e-aláírás használata nemcsak azért nehézkes, mert az aláírni kívánt dokumentumot (például szerződést) először le kell tölteni a mobilra, és onnan lehet például e-mailhez csatolni, hanem azért is, mert a fogadónak az így kapott aláírt dokumentumokat digitálisan kell tárolnia, hiszen ekkor már hiába nyomtatja ki, nem az lesz a hiteles formátum, hanem a digitális.

Emiatt a magánszférában továbbra is az jellemző, hogy az ügyfelektől a személyi igazolvány, a lakcímkártya vagy például a TAJ-, esetleg adókártya fénymásolatát kérik be, majd szerződéskötéshez személyes megjelenés és papíros aláírás is szükséges.

A DÁP-nak eddig volt egy „Adataim" funkciója, amely számos személyes adatot tárolt, de nem volt alkalmas ezeknek a hitelesített megosztására, ez válik lehetővé most a tanúsítvány hozzáadásával.

Első körben csak a személyes adatokhoz lehet tanúsítványt adni, később azonban a kör bővülni fog, például a lakcímmel, a jogosítvánnyal, a TAJ-számmal, az adóazonosító jellel vagy a forgalmi engedéllyel.

Miért fontos ez? A tanúsítvánnyal ellátott adat az online felületeken hitelesnek számít. A másik, fogadó oldalon a DÁP-hoz nemcsak állami hivatalok, hanem magáncégek is csatlakozhatnak, vagyis online felületen hitelesen léptethetik be magukhoz az ügyfeleket, minden átadott adatot azonnal hitelesként fogadhatnak el, így automatikusan ki is tölthetnek ezekkel például egy űrlapot.

A DÁP-hoz csatlakozva így nemcsak az állami, hanem az üzleti szereplők is beléptető-azonosító rendszereket kaphatnak a kezükbe, ahelyett, hogy saját fejlesztéssel (vagy a szokásos, végül papírra kifuttatott megoldással) oldanák meg a feladatot.

A megoldás megfelel az uniós szabványoknak, így arra is alkalmas lehet, hogy külföldi szervezetek vagy szolgáltatók előtt hitelesen azonosítsa magát a használó és így közölje vele a megfelelő adatait.

Igen, de: mindez egyelőre kizárólag online kapcsolat esetén érvényes, vagyis személyes ügyintézésnél nem használható, ahhoz továbbra is magánál kell tartania az ügyfélnek az okmányait.

Mi következik? A DÁP ezzel a bővítéssel most már alkalmas arra is, hogy hiteles pdf formátumban előállítson például egy személyi igazolvány vagy lakcímigazolást.

Így az ügyfél elvileg most már be tudja mutatni ezeket az okmányokat úgy, hogy nincs fizikailag jelen, csak az a kérdés, hogy a fogadó fél hajlandó-e egy hitelesített digitális igazolást (digitálisan) tárolni-kezelni, miközben a papírra fénymásolt-aláírt, könyvespolcra iktatott módszerhez van szokva.

Alulnézet: a nem állami szervezetek és cégek közül eddig a Magyar Telekom csatlakozott a DÁP-hoz.

A végső cél a mostani fejlesztéssel az lenne, hogy például egy új ügyfélnek a szerződéskötéshez és ügyintézéshez egyáltalán ne kelljen megjelennie személyesen egy szolgáltatónál, de még videóbeszélgetéses kapcsolatra vagy a lefotózott okmányok küldözgetésére se legyen ehhez szükség.

