Papír helyett Profil: miért váltsunk digitális névjegyre?

A névjegykártya nem halt ki, csak új formát öltött. A CardInMove egy magyar fejlesztésű digitális névjegykártya app és okoseszköz-rendszer, amely forradalmasította a kapcsolatépítést. Az üzleti kapcsolatok alapja továbbra is a személyes benyomás – mégis egyre kevesebben cserélnek már papír névjegykártyát. Ennek nemcsak a környezetvédelmi szempont az oka: sokan keresnek korszerűbb, hatékonyabb és időtállóbb megoldást arra, hogyan mutassák be magukat az első találkozáskor.

A digitális névjegykártya nem csupán kiváltja a hagyományos változatot, hanem új funkciókat, automatizmust és rugalmasságot kínál – és egyre több magyar vállalkozás, értékesítő és cégvezető dönt úgy, hogy áttér a digitális névjegykártyára vagy az okos névjegykártyára, amihez fizikai NFC-vel működő kártya is tartozik.

Egy magyar sikersztori: CardInMove

A CardInMove három éve indult, mára több mint 9000 felhasználóval működik – köztük olyan neves cégekkel, mint az Allianz, a Groupama és az Alfa biztosító, a Duna House, a ShopRenter, a BNI vagy a Forbes Business Club. A szolgáltatás a Cápák között című műsorban is bemutatkozott: bár ott nem kapott befektetést, a csapat önerőből, tudatos építkezéssel lett az okos és digitális névjegykártyák hazai piacának meghatározó szereplője.

A vállalkozást Baranyai Dávid alapította, akinek célja az volt, hogy a kapcsolatépítést és a névjegykártya-használatot ne csak modernizálja, hanem új szintre is emelje.

„A VILÁGON IS EGYEDÜLÁLLÓ OKOS NÉVJEGYKÁRTYÁT FEJLESZTETT A MAGYAR CARDINMOVE”

– Telex

Az egyre növekvő felhasználószám és a stabil céges háttér mellett a nemzetközi érdeklődés is növekszik. A Forbes szerint:

„A CARDINMOVE SEGÍT ABBAN, HOGY AZ ELSŐ BENYOMÁSOD PROFI LEGYEN – ÉS ÜZLETI BEVÉTELED IS NŐJÖN”

Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke, de a Telex szerkesztősége is a CardInMove megoldásait használja – és most az olvasók is kipróbálhatják, milyen érzés, amikor egyetlen mozdulattal osztod meg az elérhetőségeidet, közösségi profiljaidat vagy bemutatkozó videódat, teljesen papírmentesen. A digitális névjegykártya nemcsak praktikus, hanem élményt is ad, és pontosan ez teszi versenyképessé a mai digitális világban.

Miért jobb a digitális névjegykártya, mint a hagyományos papír?

A digitális névjegykártya nemcsak környezetbarát, hanem sokkal praktikusabb is, mint a hagyományos papíralapú megoldások. Soha nem fogy el, nem gyűrődik meg, és nem kell újranyomtatni, ha változik egy telefonszám vagy e-mail-cím – az adatok frissítése valós időben történik.

A CardInMove által fejlesztett digitális névjegykártya app bármilyen eszközön működik – iOS-en és Androidon is tökéletesen használható, és a másik félnek alkalmazás telepítése nélkül átadható. A megosztható több mint 60 adatsort között az olyan hagyományos adatokon túl, mint név, email cím vagy telefonszám, megoszthatunk social média fiókokat, fényképet, videót, beszélt nyelveket, de még pdf dokumentumokat is egyetlen mozdulattal. Ráadásul a rendszer lehetővé teszi az NFC névjegykártya, a QR-kód vagy linkkel történő adatmegosztást is.

A rendszer különlegessége, hogy akár három különböző profilt is kezelhetsz (például céges, magán vagy idegen nyelvű változatot), így mindig az adott helyzethez illő információkat tudod megosztani. A névjegykártyához akár teendőket is rögzíthetsz, így már alap CRM-rendszerként is funkcionálhat.

Ráadásul a digitális névjegy nemcsak egyoldalú: beépített chatfunkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors kapcsolatfelvételt az üzleti partnerekkel. A felhasználók statisztikai adatokat is kapnak a különféle tevékenységekről.

Ha ennél is többre vágysz: prémium funkciók és egyedi megjelenés

A digitális névjegykártya ingyenes verziója is bőven elegendő a legtöbb felhasználónak, de aki még profibb üzleti jelenlétre vágyik, annak elérhetők a prémium funkciók is. Így elérhetők a fejlett statisztikák, a hagyományos papírnévjegykártya digitalizálás vagy a QR widget a telefon képernyőjén. A fizetős csomagok ára ráadásul alacsonyabb, mint azt elsőre gondolnád.

És ha nem szeretnél kizárólag digitális formátumra hagyatkozni, a CardInMove erre is kínál megoldást: a szolgáltatás mellé rendelhetsz plasztik, fém, bambusz vagy akár egészen különleges fizikai kártyákat is. A világon egyedülálló módon csak náluk elérhető üveg, kő és karbon alapanyagú okos névjegykártya, ami nemcsak eszköz, hanem egyben stílusos névjegy is.

Neked szól, ha az első benyomás is számít

A digitális névjegykártya app ma már nem csak a technológia iránt érdeklődő vállalkozók kiváltsága. Egyre több ügyvéd, orvos, tanácsadó, ingatlanos, tréner vagy értékesítő használja – gyakorlatilag bárki, aki építi a kapcsolatait.

Ha te is gondolkodsz azon, hogy milyen a jó névjegykártya 2025-ben, a válasz egyértelmű: olyan, amit nem lehet elveszíteni, mindig naprakész, és amit elég egyszer elkészíteni.

Mennyibe is kerül valójában egy digitális névjegykártya?

Sokan azt hiszik, hogy egy digitális névjegykártya drága mulatság, pedig ez korántsem igaz.

A CardInMove most örökre ingyenes digitális névjegykártyát kínál minden olvasónak. Ha szeretnél modern, környezetbarát, sokoldalú és igazán emlékezetes megoldást a kapcsolatépítéshez, ne habozz: próbáld ki, és készítsd el saját digitális névjegyed néhány kattintással.

Ráadásul ez nemcsak egy próbaverzió vagy korlátozott hozzáférés, hanem egy örökös, személyre szabható megoldás, amit bármikor frissíthetsz, és azonnal használhatsz.

Ha pedig extra funkciókra vágysz, a fizetős csomag havi díja kevesebb, mint egy átlagos streaming szolgáltatás havidíja. Ezért cserébe még több testreszabási lehetőség, részletes statisztikák és praktikus Ai-jal támogatott kiegészítések is a rendelkezésedre állnak.

Ma már a névjegykártya készítése nemcsak nyomdai kérdés, hanem digitális stratégia. A CardInMove ebben nyújt letisztult, elegáns és egyszerű megoldást, ami mindenki számára elérhető.

A cikk megjelenését támogatta a CardInMove.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Fizetett hirdetés Tech Olvasson tovább a kategóriában