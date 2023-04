Egyre könnyebben lebuknak a bűnözők, ha bitcoint vagy más kriptovalutát használnak

Fotó: AFP/Europress

A bitcoin és a többi kriptovaluta egyik fontosabb tulajdonsága, hogy a pénzegységek útja az előállításuktól kezdve pontosan nyomon követhető a blokkláncban, ami a valutarendszer egyfajta főkönyvének tekinthető, és ehhez bárki hozzá is férhet. Mindez nem újdonság, ám most már a nyomozók is sikerrel használják ki a bűnözők közötti pénzforgalom feltérképezésével kecsegtető lehetőséget, derül ki a Wall Street Journal cikkéből.

A kriptovaluták ugyanis csak addig kínálják az anonimitás leplét, amíg a pénzek aktuális és volt tulajdonosait azonosító kulcsokat nem tudják személyekhez kötni a hatóságok. Ez az akadály viszont egyáltalán nem leküzdhetetlen, sőt, elemzőkkel és kriptotőzsdei szereplőkkel együttműködve egyre több terrorista, kábítószer-kereskedő, csaló és internetes bűnöző pénztárcáját – ez a kulcsokat tároló program – sikerült beazonosítani. A digitális pénztárcák közötti forgalom követése révén már összesen 10 milliárd dollárt meghaladó értékben foglaltak le büntetőeljárások révén az amerikai hatóságok, amelyek sokszor rendhagyó eseteket követtek.

A lap példaként James Zhong esetét hozza fel többek között, aki még 2012-ben bukkant egy szoftverhibára az azóta felszámolt Silk Road nevű, sötét weben üzemelő piactéren, és ezt kihasználva néhány óra leforgása alatt 600 ezer dollár értékű bitcoint lopott. A nyolc éven keresztül sikeresen rejtegetett zsákmány értéke idő közben 3,4 milliárd dollárra növekedett, mígnem 2021 novemberében szövetségi ügynökök házkutatással lepték meg Zhongot, miután több hibát is elkövetett az ekkoriban harmincegy éves férfi. Ennek során egy alagsori széfben és egy fürdőszobában tartott popcornos dobozban találták meg a kriptovagyonához vezető digitális kulcsokat.

A középiskolában megaláztatásokat elszenvedő Zhong egyrészt azzal hívta fel magára a hatóságok figyelmét, hogy 2017-től kezdve feltűnően sok pénzt költött barátok szerzésére és lenyűgözésére, másrészt 2020 decemberében összekeverte a törvényesen és illegális módon megszerzett kriptovagyonát. Mivel időközben beazonosíthatóvá váltak a Silk Road hibája folytán ellopott kriptopénzek, a nyomozók a kriptotőzsdéket működtető szervezetek és az internetszolgáltatók közreműködésével hamar felgöngyölítették a bűntényt, amiért két évet nem meghaladó börtönbüntetést kér az ügyészség.

A kiberbűnözők felelősségre vonására tehát egyre több lehetőség adódik, a lapnak nyilatkozó Chainanalysis például mára több mint egymilliárd tárcát térképezett fel. Ezek esetében a cég képes különbséget tenni a legális és illegális módon megszerzett pénzek között, és azoknak a tőzsdéknek az azonosítására, ahol a kriptopénzeket készpénzre váltják a birtokosaik. Hasonló, lényegében címjegyzékszerű regisztereket ráadásul már más magánvállalkozások is készítenek, és ezek a cégek nyomozókkal is együttműködnek, ami nagy lopásokat elkövető tolvajok lefülelése mellett például a zsarolóvírusok áldozatainak reményt adhat a tőlük ellopott kisebb-nagyobb összegek visszaszerzésére.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA kriptovilág megérkezett a teljes nihilizmushoz, és ez meggyorsíthatja a bukásátElon Musk esete a dogecoinnal és a bitcoinnal jól bemutatja, hogyan uralja a nyers manipuláció a kriptopiacot. De ha megérkezik az állam, mindennek gyorsan vége szakadhat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAnnyi bitcoint koboznak el, hogy piacteret hoznak létre az értékesítésreVan, ahol ülnek rajta, van, ahol azonnal túladnak a gyanúsítottaktól lefoglalt kriptopénzeken. Az egyik német tartomány saját kereskedési platformot építene erre.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkLefoglaltak 700 ezer euró értékű bitcoint 2016-ban, most 50 millióért eladhatják a finn vámosokEddig nem tudták eldönteni, hogy mit kellene tenniük a kriptovalutával, és ennek a finn kincstár most örülhet.

Tech bitcoin kiberbűnözés kriptopénz kriptovaluta Olvasson tovább a kategóriában