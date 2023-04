Fokozódik a verseny a felhasználók kegyeiért az erkélyre szerelhető napelemek piacán

Fotó: Priwatt/Facebook

Kezdenek olyan szolgáltatások megjelenni az akár saját kezűleg is beüzemelhető napelemek piacán, amilyeneket az Ikea és a hozzá hasonló bútoráruházak vásárlói szokhattak meg: a Priwatt nevű cég például segít komplett termékcsomagok összeállításában, telefonos tanácsadást biztosít a szereléssel kapcsolatban és a működtetés során is támogatást ajánl a vásárlóknak Németországban, ahol nagy népszerűségnek örvend a Magyarországon egyelőre még nem engedélyezett termékkategória.

A vállalkozás a kiegészítő szolgáltatásokkal szeretné az ügyfelek bizalmát minél inkább elnyerni a megvásárolt erkélynapelemek megtérülésével kapcsolatban. Mindezt a felhasználók eligazításán túl a szabályozás változásait is lekövető szoftverfrissítésekkel igyekszik biztosítani a cég. Jelenleg Németországban 600 wattos teljesítménnyel termelhetnek áramot a szóban forgó termékek, ám e limitet hamarosan 800 wattra emelheti a szövetségi kormány – ennek megtörténtekor egy interneten keresztül telepíthető frissítéssel automatikusan, szerelés nélkül nagyobb teljesítménykorlátra programozza a Priwatt az invertereket.

A termékeket övező szolgáltatások megjelenése a kategóriában zajló verseny fokozódásáról árulkodnak: mivel még a kisméretű napelemek megvásárlása is hosszú távú beruházás egy háztartás számára, a cégek kénytelenek az egyelőre még szkeptikusabb vásárlók érdeklődését is felkelteni. Ezt a fentebb említettek mellett az adminisztrációs ügyintézés átvállalásával, sőt, akár kifejezetten a bérelt ingatlanban élő érdeklődők számára ajánlott segítséggel is próbálják elérni.

