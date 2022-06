Enyhíti a fájdalmat, ha egy gép az elhunyt családtag hangját utánozza?

Fotó: Amazon Alexa/Facebook

Az Amazon fejlesztéseinek részeként az Alexa virtuális asszisztenst a jövőben képessé teszik arra, hogy egy legalább egyperces hangminta alapján elhunyt emberek hangján tudjon beszélni. Ahogy például a brit Telegraph beszámol róla, a cég élő tesztben be is mutatta a funkciót. Amikor az unoka azt mondta a gépnek, „Alexa, nagymama be tudná fejezni nekem az Óz, a csodák csodája olvasását?”, akkor Alexa először a saját hangján visszaigazolta, hogy vette a kérést, majd az elhunyt nagymama hangjára váltott, és olvasni kezdett.

A technológia hétköznapi használata rengeteg kérdést vet fel, az Amazon fejlesztési vezetője szerint a mesterséges intelligencia csökkentheti az elvesztett rokonok miatti fájdalmat, és segíthet megőrizni a szeretett családtagok emlékét.

Technológiai értelemben az újdonság egyébként nem az, hogy egy gép utánozni tud egy embert, hanem az, hogy a cég állítása szerint ehhez most már nem kell több órás mintákat elemezni, hanem elég lehet akár egyetlen perc eredeti hanganyag is.

Hasonló megoldást tavaly a Microsoft is szabadalmaztatott már, a cég szerint azonban a kereskedelmi használatot nagyon szigorú szabályok közé kell majd szorítani. Sokan tartanak attól, hogy ha egy gép bármilyen hangmintából képes megtestesíteni a személyt, akkor az egészen újfajta visszaélésekre ad lehetőséget. A hangfelismerésen alapuló biztonsági megoldások például könnyen kijátszhatóvá válnak.

A Telegraph emlékeztet arra, hogy egy brit energetikai vállalat 2019-ben például 200 ezer fontot vesztett, amikor csalók a cégvezető hangját géppel utánozva arra utasítottak egy menedzsert, hogy a pénzt utalja el egy külföldi bankszámlára.

