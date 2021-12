Vasúti kocsiból is hiány van, egyre fontosabb a gyors javításuk

Vasúti kocsi a TS Hungaria üzemcsarnokában

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Többször írtunk már arról, hogy milyen problémákat okoz a világgazdaságban a konténerek elégtelen mennyisége és nem megfelelő elhelyezkedése, arról azonban sokkal kevésbé esik szó, hogy a vasúti teherkocsik piacán is jelentős hiány alakult ki. A járvány miatti korlátozások ugyanis az árufuvarozás területén szemléletváltozást idéztek elő, amelynek hatására az árutulajdonosok figyelme egyre inkább a közútinál megbízhatóbb, biztonságosabb és a környezetet jobban kímélő vasúti fuvarozás felé fordult. A gördülőállományra pedig az Európai Unió klímapolitikája és az ezzel összefüggő vasúti szabályozás is hatással van.

Ez a folyamat közvetlenül még csak kismértékben érhető tetten a különböző fuvarozási módok arányának módosulásában, a vasúti teherkocsik hiánya ugyanakkor máris a karbantartásuk iránti igény növekedésével járt, hiszen ilyen helyzetben mindenki szeretné maximálisan kihasználni a meglévő eszközeit. A vasúti teherkocsik – jelentős igénybevétel mellett – általában 35-45 évet futnak. A karbantartásuk iránti kereslet az elmúlt években azáltal is növekedett, hogy az árufuvarozásban a korábbinál hosszabb, gyorsabb, nehezebb vonatokat közlekedtetnek.

A vagonokat általában hatévente szükséges egy erre szakosodott műhelyben átvizsgálni és az előre tervezett karbantartási feladatokat elvégezni. Ebben a járműjavító ágazatban idehaza a Rail Cargo Hungaria (RCH) leányvállalata, a TS Hungaria Kft. a piacvezető. A miskolci járműjavító 162 éves műszaki szolgáltatási hagyományait folytató vállalat az idén összesen 1250 vasúti teherkocsi fővizsgáját és mintegy 14 ezer vasúti kerékpár javítását és gyártását végzi el, emellett pedig eleget tesz a futójavításokra (amelyek nem az időszakos fővizsgához kapcsolódnak) vonatkozó megrendeléseknek is.

Csúcstechnológiás kerékpáreszterga

A tehervagonok vasútbiztonsági szempontból legfontosabb és legköltségesebb alkatrésze a kerékpár, hiszen a kocsi és vele együtt az áru is ezen gördül. A teherviselés mellett az acélkeréken fejti ki hatását a tehervagon fékszerkezete is, az ennek következtében fellépő erős mechanikus hatás magas hőterhelést okoz. A kerékben ezáltal keletkező belső feszültség mikrorepedéseket okozhat, amelyek a vagon kisiklásához, így akár súlyos balesethez vezethetnek. Ezért van jelentősége annak, hogy a miskolci üzemben minden javításra beérkező kerékpárt és tengelyt ultrahangos, valamint mágneses repedésvizsgálatnak is alávetnek.

A diagnózist követően a kerékpárokat a TS Hungaria világszínvonalú technológiát képviselő esztergagépével javítják. A kerék egyenetlenségeit a gördülőfelület esztergálásával küszöbölik ki. Ezt a műveletet az évtizedek során egy kerékpáron öt-hét alkalommal lehet elvégezni.

A vállalat említett idei teljesítménye összességében 10 százalékkal haladja meg a 2020-as év szintjét, ám az árufuvarozó vasútvállalatok – köztük a piacvezető RCH – igénye ennél is lényegesen nagyobb. A miskolci üzem ezért jelentős mértékben növeli kapacitásait: a jövő év első felében 700 millió forintos beruházással a meglévő mellé egy új, csúcstechnológiás kerékpáresztergát állít üzembe. A 40 tonnás gép teljesítménye egyedülálló lesz Magyarországon. A berendezés telepítésének előkészítése megkezdődött, az eszterga 2022 második félében kezdi meg a kerékpárok javítását.

Verseny a dolgozókért

A miskolci üzem addig is munkaszervezési intézkedésekkel igyekszik eleget tenni a növekvő piaci igényeknek. Vizsgálják a négyműszakos munkarend bevezetésének lehetőségét, a profileszterga kapacitáshiányát pedig az említett második, tárcsafékes kerekek javítására is alkalmas berendezés üzembe helyezése fogja enyhíteni, várhatóan 2022 nyarától. Eredményes a járműjavító 2021 nyarán Ferencváros pályaudvaron bevezetett mobilszerviz-szolgáltatása, a társaság szakemberei a tervek szerint 2022 első negyedévétől kezdve több lépésben átveszik a Rail Cargo Hungaria részére futójavítást végző MÁV-START műhelyek anyagellátását.

A szerteágazó műszaki fejlesztések és munkaszervezési intézkedések önmagukban nem elegendőek a vasútvállalatok – köztük elsősorban az RCH – növekvő javítási igényeinek teljesítéséhez. A munkaerőhiányra jellemző, hogy a társaság éves szinten akár 25-30 százalékkal több vasúti kocsi fővizsgáját tudná elvégezni, ha ehhez rendelkezésre állna a megfelelő létszámú és felkészültségű munkaerő. Mindehhez a jelenlegi 420 fős alkalmazotti létszámot 40-50 kollégával kellene növelni. Az ügyféligények azonban ennél is lényegesen nagyobb, akár 20-30 százalékos létszámbővülést is indokolnának.

A TS Hungaria a stabilitás mellett régiós átlag feletti bérszínvonalat és szakmai fejlődést biztosít munkavállalóinak, az év során több lépcsőben emelték a korábbi jövedelmeket, beleértve a teljesítménypótlék felső határát is. A napokban pedig megkötötték a 2022-re vonatkozó bérmegállapodást. A társaság által kínált lehetőségek külföldről vagy az ország más részeiről visszatérő szakembereket motiválnak arra, hogy a TS Hungariánál folytassák pályafutásukat.

Szakmai utánpótlás

A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása azért is különösen fontos a társaság számára, mert az alkalmazottak 30 százaléka a következő öt éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt. Az ügyvezetés számára kiemelt jelentőséggel bír a következetes utánpótlás-nevelési program megvalósítása. Az ennek részeként kidolgozott integrációs folyamatban az új belépők számára az elméleti oktatást követően szakemberek készítenek egyéni betanulási tervet, amelynek sikeres teljesítését mentorok segítik.

Létrehozták a TS Akadémia elnevezésű képzési programot, amelynek keretében hegesztők, gépgyártás-technológiai technikusok, járműfényezők gyakorlati oktatása folyik a duális szakképzés formájában. A Miskolci Egyetemmel kötött stratégiai megállapodás alapján az egyetemi hallgatóknak lehetőségük van kötelező szakmai gyakorlatukat a vállalatnál tölteni, és segítséget kapnak járműjavítási témájú szakdolgozatuk megírásához is.

A cikk megjelenését a Rail Cargo Hungaria támogatta.

Támogatói tartalom Tech rail cargo hungaria vasút vasúti áruszállítás vasúti kocsi Olvasson tovább a kategóriában