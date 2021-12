Egy hét múlva karácsony, a népszerűbb bluetooth hangszórókból is alig van már az online boltokban

Fotó: AFP/Europress

Alsó- és középkategóriás mobilok és tabletek, bluetooth hangszórók, új generációs játékkonzolok: akik ezekből a termékkategóriákból terveztek ajándékot vásárolni karácsonyra, könnyen lehet, hogy elkezdhetnek alternatívát keresni. Több kiskereskedelmi szereplőnél is komoly termékhiány van ugyanis ezekből az árucikkekből.

Arról már szeptemberben is írtunk, hogy a járvány okozta globális készlethiány és logisztikai problémák a chipet, alaplapot vagy félvezetőt tartalmazó termékeknél késést, drágulást, szélsőséges esetben pedig akár áruhiányt is okoznak.

Az általunk megkérdezett kereskedők válaszai alapján a helyzet nem javult, sőt olyan termékkörökben is tapasztalhatók ezek a jelenségek, ahol eddig nem voltak jellemzőek.

A G7 megkeresésére a mobilok kínálatáról az Edigitallal 2019 végén egyesült Emagtól azt írták, a belépő- és a középkategóriában a nagy márkák ellátása akadozik, a felső szegmensbe tartozó készülékek jobban hozzáférhetőek, de a kereslet abban az árkategóriában alacsonyabb.

Ugyanakkor pozitívum, hogy kifejezett drágulás még decemberben nem látszik a mobilszektorban

– írták.

Az Emag/Edigitalhoz hasonlóan online és hagyományos üzletekkel is rendelkező Euronicsnál (Vöröskő Kft.) szintén azt tapasztalják, hogy a felső kategóriás telefonok jobban elérhetőek. Emögött feltételezésük szerint az állhat, hogy a chiphiány és a valószínűsíthetően ehhez tartozó áremelkedés mellett a gyártóknak ez a termékkategória marad relatíve nagyobb mértékben rentábilis.

Azt az Euronics és az Emag/Edigital is megerősítette, hogy

mostanra már a bluetooth hangszórókat is érinti a chiphiány.

Az Emag/Edigitalnál a legnépszerűbb gyártók modelljei hiánycikknek számítanak, és az Euronicsnál is szűkebb a kínálat, és hiányosak a készletek a legnépszerűbb gyártók termékei esetében, de igyekeznek ezt új márkák és termékek beszerzésével ellensúlyozni. Az Emagnál és az Edigitalnál a tévékhez kapcsolható hangprojektorból is érezhetően szűkült a kínálat, az Euronicsnál viszont ebben a termékkörben nincs áruhiány.

Aki nem a legújabb generációs konzolokat (pl. PS4, Xbox One, Nintendo Switch) rakna a fa alá, az nem fog akadályokba ütközni. Viszont azt mindkét kereskedő elárulta, hogy az új generációkból (PS5, Xbox One Series X) globálisan, így itthon is korlátozottak a készletek, és még az előrendelt termékek esetében is kiszámíthatatlan, hogy mikor érkezik meg az áru.

Az Emagnál úgy látják a gyártói visszajelzések alapján, hogy a készlethiányos állapot még velünk marad a jövő év első feléig, és csak utána várható a helyzet normalizálódása.

