Szép csillagos az ég? Lassan minden tizenötödik fénypont egy műhold

Az esti felhőtlen égboltot kémlelve gyakran érezhetjük magunkat megtévesztve, a csillagfény helyett ugyanis sokszor csak a műholdakról visszaverődő napfényt látjuk – a jelenség nem új keletű, egy csillagász, Samantha Lawler azonban arra figyelmeztet a ScienceAlert hasábjain, hogy egyre többször fordulhat elő a kiábrándító ráismerés az égen átcikázó műholdakra.

A szakember becslése szerint, hacsak nem történik valamiféle szabályozóit beavatkozás, a közeljövőben

minden tizenötödik fénypont az égen egy-egy műholdat jelez majd.

A jelenség leginkább az északi és a déli féltekék ötvenedik szélességi fokát övező térségekben érzékelhető, ehhez egyébként képest Magyarország sem esik távol (viszonyításképp a Lánchíd középpontja az északi szélesség 47,5 fokára esik), de ma már nincs olyan szeglete a Földnek, ahonnan műholdmentes égboltra tekintethetnénk fel.

A műholdak növekvő számát többek között a pandémiának is köszönhetjük, sokuk ugyanis az internetszolgáltatást biztosítja a kevésbé sűrűn lakott helyeken, kiváltképp az Egyesült Államok területén. Történetesen Lawler is ilyen vidéken él, és a szomszédjai közül egyre többen váltottak műholdas internetszolgáltatásra, miután a távmunka és távoktatás miatt kulcsfontosságúvá vált a megbízható, stabil kapcsolat.

Az elmúlt évtized egyik, ha nem a legnagyobb távközlési projektjébe, a műholdak hálózatával biztosított internetszolgáltatásba világszerte számos vállalat vágott bele. A problémával jórészt ők is tisztában vannak, az Elon Musk érdekeltségébe tartozó Starlink például már az indulása óta igyekszik minél kevesebb fényt visszatükröző berendezéseket felküldeni az űrbe, de a legtöbb Starlink műhold ennek ellenére is szabad szemmel látható maradt.

A jelenség nemcsak a hullócsillagokban gyönyörködők örömét rontja el, hanem a csillagászok munkáját is egyre jobban zavarja. A fényszennyezésen túl további jelentős károsanyag-kibocsátással jár a műholdak fellövése, az elhasznált rakétákból és az üzemidejükön túleső műholdakból továbbá űrszemét képződik, amelynek egy része a Földre is visszahullhat, míg a maradék az atmoszféra felsőbb rétegeiben kering. A műholdak sűrűsödése ráadásul az üzembiztonságot is fenyegeti, tavasszal épp a Starlink és egy másik hasonló szolgáltató, a OneWeb berendezései majdnem karamboloztak.

