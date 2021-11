Felhőmegoldásokkal a hagyományosnál olcsóbban tudják a bankok a felhasználóik igényeit kiszolgálni

Fotó: AFP

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A pénzügyi szolgáltatók, különösen a bankok és biztosítók számára az informatika jelenti a legfőbb kihívást a versenyképességük szempontjából. Egyrészt egyre több és összetettebb európai és hazai jogszabálynak, biztonsági elvárásnak kell megfelelniük. Ehhez egyre többet kell erre a területre költeniük, és egyre nagyobb kihívás a megfelelő szakemberek megtalálása.

Másrészt a fogyasztói elvárások miatt is egyre több digitális szolgáltatással kell a bankoknak is megjelenniük. A fogyasztók pedig egyre jobb szolgáltatásokat kapnak pl. az olyan neobankoktól, mint az itthon is népszerű Revolut, de egyre több technológiai vállalkozás is megjelenik a pénzügyi piacon – elég csak az Apple és Google Pay szolgáltatásaira gondolni. Elképesztő ütemben növekszik ugyanis a fintech szektor, aminek cégei már nem országokban gondolkodnak, mint a klasszikus pénzügyi szolgáltatók, hanem globális megoldásokat fejlesztenek.

Az Európai Unióban a PSD2 szabályok 2020 végi életbelépése óta a banki ügyféladatok biztonságos és automatizált átadását is elérhetővé kellett tenni, ami jelentős beruházást jelentett, de pont a konkurens fintech cégek számára jelent új lehetőséget. A fintech cégeknek a forrásaik is megvannak ehhez: csak 2021 első negyedévében 23 milliárd dollárnyi friss befektetés áramlott ebbe a szektorba.

Eközben az Európai Központi Bank is arról készített jelentést, hogy az európai bankok veszélyesen keveset költenek IT fejlesztésekre. Csak a bankok felénél tudták egyáltalán megvizsgálni, hogy mennyit költenek IT-ra, mert ezt a ma már a pénzügyi világban is a versenyképesség kapcsán kiemelten fontos területet sok bank fel sem tüntetni az éves jelenésében. Az adatot közlő bankok ötödénél az IT kiadások még a működési bevétel 3 százalékát sem érték el, kétséges, hogyan tudják így a szédületes sebességgel piacra lépő fintechekkel felvenni majd a versenyt.

Az ősi rendszerek felett eljárt az idő

De miért ne tudnának a bankok és a pénzügyi vállalatok egyszerűen több informatikust felvenni, a rendszereiket új applikációkkal, szolgáltatásokkal bővíteni? Ennek a nemzetközi szakemberhiány is jelentős gátat szab, de speciális okai is vannak.

Alapvető problémát jelent a banki pénzügyi IT-rendszerek felépítése. Ezeket a 80-as és 90-es években fejlesztették ki, igen biztonságosak és robosztusak. Vagy egyedi fejlesztésekről van szó, vagy néhány speciálisan erre a piacra létrejött vállalkozás termékéről.

Jó példa erre az ATM-ek közel 95 százalékán használt COBOL programozási nyelv: ez az egyik legjobban fizetett programozói munka, hiszen az 1970-es években kifejlesztett programnyelvet már nagyon kevesen ismerik. Az Egyesült Államokban a kormányzati rendszerek is használják, a Covid alatt New Jersey államban önkénteseket kerestek, hogy a járványügyi munkát időben el tudják végezni.

A másik fő probléma, hogy a banki rendszerek ma már nem működhetnének szigetszerűen, elvárás lenne, hogy más külső alkalmazásokkal együttműködjenek. Ilyen megoldás, amikor az emberek több banknál vezetett folyószámlájukat egy alkalmazásban, egyben szeretnék látni.

A hűségprogramok miatt is fontos lenne, hogy a kártyás költések és a kereskedők adatait össze lehessen kötni, de a hirdetőknek is kincset érhetnek ma már a pénzügyi költések adatai a személyre szabott hirdetéseknél, vagy a vállalati finanszírozás támogató adata is lehet a vállalkozás cash-flow-ja. A felhőszolgáltatások specialistája, a TC2 tapasztalata szerint mindezeket az alkalmazásokat akkor lehet gyorsan és költséghatékonyan közös munkára fogni, ha nem kell minden egyes bank saját rendszerét egyedileg elkészíteni.

A felhő készen áll a pénzügyi szolgáltatásokra

A felhőalapú informatikai megoldásoknak számos előnye van, de a pénzügyi szektor számára talán az a legfontosabb, hogy itt egy jól működő ökoszisztéma érhető el. Ha valaki az Amazon Web Services (AWS) platformját használja, akkor a rendszereit úgy tudja kialakítani és könnyen bővíteni, hogy ehhez már meglévő, biztosan működő szolgáltatásokat tud választani.

A bankok ezzel két fontos előnyre tehetnek szert: sokkal gyorsabb lesz a fejlesztések átfutása, aktívabban tudnak a fogyasztói elvárásokra és a digitális kihívókra reagálni, új szolgáltatásokkal megjelenni.

Révész Róbert, a TC2 társalapító-ügyvezetője szerint a nyugat-európai és amerikai bankok ezért gőzerővel dolgoznak az informatikai rendszereik új alapokra helyezésén. Egyre többen látták és látják be, hogy az új banki IT-rendszereket ma már felhőplatformra és felhőalapú megoldásra érdemes csak építeni

Amerika bankjai már a felhőben vannak

Míg Magyarországon becslések szerint a pénzügyi szektor csupán 16 százaléka ment át a felhőbe, az Egyesült Államokban a megkérdezett 1300 pénzügyi vállalat 83 százaléka már használt ilyen megoldásokat. Ez jól mutatja, hogy Magyarországon egyelőre jelentős a fáziskésés ezen a területen, és gyors változásra van szükség.

A pénzügyi szektorban azonban nem ritkán idegenkednek még itthon a felhő alapú megoldásoktól, pedig ahogy a McKinsey & Company tanácsadócég a jövő bankolásáról szóló elemzésében kiemeli, csakis a felhőalapúra épített új rendszerek tudják a rugalmasságot és a költséghatékonyságot biztosítani.

A banki iparág megfontolt lépésekkel fejleszt, amihez a TC2 is többféle átalakítási stratégiát fogalmaz meg a változás sebessége és hatása, valamint kockázata és költsége szempontjából. A bankok közel fele az AWS felhőmegoldásait használja, aminek egyetlen Advanced Partner minősítésű magyarországi szolgáltatója a TC2. A felhő alapú banki megoldásoknál a platform fejlesztésében és működtetésében tud közreműködni a TC2. Az elérhető piaci tapasztalatok alapján a banki ügyfeleknél az átállás után:

24,7 százalékkal csökkent az egy felhasználóra jutó költség

42,4 százalékkal csökkent az olyan IT-alkalmazások egy felhasználóra jutó költsége, amit legalább ezren használnak

56,7 százalékkal csökkent a szolgáltatások leállásának ideje

37,1 százalékkal csökkent az új szolgáltatások és termékek piacra vitelének ideje.

A pénzügyi intézményeknek emellett a felhő architektúra egy fontos tulajdonsága is lényeges lehet: a gyorsaság. A Kanadai Nemzeti Bank például egy olyan AWS alapú elemzőrendszert vezetett be, amivel a devizakereskedelmi ügyletek utóvizsgálata korábban hetekig tartó folyamatát néhány órára sikerült rövidíteni. A korábban több napos adattisztítási folyamatot csupán percekre sikerült az AWS-sel csökkenteni, ennek pedig a magasan képzett elemzők költségráfordításának csökkentésében is jelentős szerepe van.

A felhőalapú digitális szolgáltatások nem csak hatékonyabbak, jóval olcsóbbak is. A Mambu nevű, AWS platformon futó banki szoftvereket fejlesztő cég tapasztalatai szerint

a hagyományos banki it informatikai felhőalapúra cserélése felére csökkenti a költségeket.

De nem csak az ősi rendszereket használóknak éri meg váltani, a legújabb technológiákra történő átállás is 9 százalékos költségcsökkentést eredményez.

Nem könnyű azonban abban dönteni, hogyan is kezdjen bele egy bank a digitális transzformációba. A Gartner piacelemző vállalat elemzése szerint három fő út áll a bankok és pénzügyi vállalatok előtt a meglévő rendszereik fejlesztésre:

Teljesen új rendszer – ez egy kockázatos és drága megoldás, ami nagyon jól működő projektmenedzsmentet igényel. Előnye viszont, hogy teljesen új üzleti működést, alacsonyabb költségeket hozhat el. Progresszív modernizáció – egyre többen választják ezt a megoldást. A lényege, hogy ügyféligényekre szabottan egy-egy részterületet teljes egészében felépítenek és megvalósítanak nem csak IT, de üzleti szempontból. Nagy előnye, hogy ezek önmagukban többletbevételt, profitemelkedést generálhatnak. Ezek a meglévő alaprendszerek mellett tudnak már felhőalapon működi, azokkal képesek kommunikálni, de fel vannak már arra is készítve, hogy az ősi alaprendszer leállítása után is tovább tudjanak működni. Zöldmezős innovatív leánycég – néhány bank azt az utat választotta, hogy egy teljesen különálló leánycéget hozott létre, aminek saját IT-rendszert épített ki teljesen zöldmezős beruházásként. A várakozások szerint ha ezek már elég nagyra nőnek, át tudják venni az anyabank tevékenységeit is.

Lassú és óvatos fejlesztések túl sok pénzt és időt emésztenek fel. A McKinsey tanácsadócég elemzése nyújthat ezzel kapcsolatban hasznos információkat:

Az elérhető példák többsége nyugat-európai és amerikai bankokhoz kapcsolódik, pedig itthon is küszöbön áll az informatikai fejlesztések jelentős átalakulása.

Szabályozói ösztönzés a fejlődésre

Az MNB a hitelintézetek digitális transzformációjáról adott ki ajánlást 2021 márciusában, ebben kiemelt helyet kap a banki informatikai rendszer transzformációja. Az ajánlás szerint a hitelintézeteknek fel kell térképezniük a felhő alapú szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, hiszen ez a hatékony működés alapja lehet. Sőt, a fintech kihívással kapcsolatos ajánlásban még azt is felvetette az MNB, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékből lehetne kedvezményt biztosítani az elavult IT rendszerek cseréjére és fejlesztésére.

Az MNB pedig azzal is segíti a pénzintézeteket, hogy a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről ajánlást is készített. Az AWS is segíti a felhőszolgáltatás jogi hátterét és elvárásait megismerni kívánókat: a megfelelési (compliance) portálukon országonként – így Magyarországra is – összegyűjtötték nem csak a vonatkozó jogi szabályozást, hanem azt is, hogy mely minősítő szervezetek adták ehhez tanúsítványaikat. A TC2-nél pedig a hazai szabályozói elvárásoknak és gyakorlatnak megfelelő szaktudás és tapasztalat alapján tudják a felhőben működő banki rendszereket működtetni.

A cikk megjelenését a TC2 támogatta.

Támogatói tartalom Tech aws banki informatika felhőalapú szolgálatás tc2 Olvasson tovább a kategóriában