Csomag igen, utas nem – alig győzik átalakítani az utasszállító repülőgépeket teherszállítókká

Az Air France egyik Boeing 777-300ER repülőgépe (illusztráció). Fotó: AFP/Europress

Az utóbbi időben olyan nagy lett az igény a teherszállító repülőgépek iránt, hogy az Israel Aerospace Industries (IAI) egy héten belül két olyan telephely megnyitását is bejelentette, ahol használt utasszállító repülőgépeket alakítanak át teherszállítási célra.

Ebben az esetben nem arról van szó, mint amit a koronavírus-járvány első szakaszában sok légitársaság megtett, hogy egyszerűen csomagokat vitt az utasszállító gépein. Egyébként ennek is volt több fokozata, a Wizz Air-nél például csak letakarták a széksorokat, más társaságoknál azonban el is távolították őket. Egy gép végleges teherszállítóvá alakítása azonban az utóbbinál is jóval nagyobb beavatkozás. Ezt mutatja röviden az IAI kisfilmje:

A teherszállító gépek iránti igényt több tényező is növeli. Egyrészt még mindig jóval kevesebb hosszú távú repülőjárat közlekedik, mint a járvány előtt, márpedig ezek az utasokon és poggyászaikon kívül sok tonnányi árut is tudnak szállítani. Ezzel szemben a fapadosok nem foglalkoznak teherszállítással, már csak azért sem, mert keskeny törzsű gépeikre jó, ha az utasok poggyászai felférnek maradéktalanul.

Másrészt a járvány a feje tetejére állította az ellátási láncokat a világban, hajóval továbbra is sokkal nehézkesebben és drágábban lehet célba juttatni a szállítmányokat, mint korábban. Ez azt is jelenti, hogy egyre több az olyan áru, amelynél már versenyképes alternatíva a légi szállítás. Közben a visszaesett légi utasforgalom miatt felgyorsult a régebbi, nagyméretű repülőgépek nyugdíjazása, amelyek hagyományosan az átalakítás alanyai.

Az izraeli légi ipari vállalat múlt héten jelentette be, hogy – kiegészítendő saját, ugyanezt a tevékenységet végző tel-avivi létesítményét – Abu-Dzabiban két szerelősort helyez üzembe, ahol Boeing 777-300ER gépeket alakítanak át teherszállítóvá. A szóban forgó telephely egyébként az Etihad légitársaság karbantartó bázisa, a kooperációt politikailag az tette lehetővé, hogy Izrael és az Arab Emírségek rendezte diplomáciai kapcsolatait.

Ahogy a Bloomberg írja, az IAI szerint a következő öt évben 150 hasonló átépítésre lesz igény. Ehhez hozzájárul, hogy bár a 777-nek létezik eleve teherszállításra épített verziója is (777F), de az a kisebb, 777-200-as verzión alapul, így a teherszállító kapacitása is csekélyebb. Az átalakítás egyébként körülbelül 130 napot vesz igénybe.

Az igényeket mutatja, hogy az IAI egy héttel korábban jelentette be, hogy Etiópia fővárosában a helyi nemzeti légitársasággal együttműködve Boeing 767-eseket alakít át teherszállítóvá. Ezt jelenleg odahaza és Mexikóban végzi, míg Kínában 737-eseket épít át, és az utóbbi tevékenységet Nápolyban is elkezdik egy idei megállapodás nyomán.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTökélyre vitték a zsúfoltságot a Wizz Air gépein, és ez most jó hírMár több mint ötvenszer fordultak a társaság gépei Kína és Magyarország között utasok nélkül, egészségügyi felszereléseket szállítva.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkUtasok helyett tonhallal és kütyükkel a fedélzeten igyekeznek túlélni a légitársaságokA teherszállítás fellendülése a légitársaságok vigasza, ami azonban csak a gigantikus veszteségek enyhítésére elég.

