Átlépte az 1 milliárd megtekintést az internet talán legszélesebb körben ismert szívatása

Fotó: Youtube

Rick Astley Never Gonna Give You Up című világslágere nem mindig volt internetes mém, amikor a szám 1987-ben befutott, csak egy közepesen ismert sztár nemzetközi áttörése volt. A szám megjelenése után húsz év kellett ahhoz, hogy ez a státusz visszafordíthatatlanul átalakuljon: a Youtube videó szívatásból való egymásnak küldözgetése 2007-ben elkezdődött.

A koncepció egyszerű: egy barátunk küld egy linket, azt mondja, hogy egy vicces videó , és miután a kíváncsiság teljesen átveszi az irányítást az agyunkban, elfelejtjük, hogy mit tanultunk az egymásnak küldött linkekről. Miután teljesen figyelmen kívül hagytuk a kiberbiztonsági szakértők tanácsát, hogy ne kattintsunk olyan linkre, amelyet nem ismerünk, rákattintunk, és beindulnak a jól ismert dobok, megjelenik Rick Astley, táncával kísértve minket a túlvilágig.

Ez a Rickrolling.

Közel 15 éve ismert része az internetnek a Rickrolling, és ez már önmagában egy nagy dolog. Az internet korában kifejezetten nehéz időtálló tartalmat létrehozni, de ez a szívatás úgy tűnik, örök.

A mémnek eredetét az esetek többségében szinte lehetetlen visszanyomozni, és ez alól nem kivétel a Rickrolling jelensége sem, de azért van pár információ a forrásról. Eric Helwig youtuber állítja, hogy ő volt az első ember, aki elsütötte a poént. Elmondása szerint még 2006-ban Michigan állam egyik kisvárosi rádióműsorába telefonált be, és ahelyett, hogy egy hétköznapi beszélgetésben vett volna részt, bejátszotta a számot.

Erről a műsorról van szó, a kérdéses rész pedig 25 perc 50 másodpercnél indul.



A zeneválasztás mögött nem áll túl sok furfangos gondolat: egyszerűen tetszett neki az örökzöld sláger.

Egy évvel később indult be igazán a dolog, amikor a 19 éves Shawn Cotter kitalálta, hogy a szívatást nagyüzemben beindítja. Korának egyik legjobban várt videójátéka a Grand Theft Auto 4 előzetese teremtett erre jó lehetőséget, a játék előzetesét ugyanis annyira sokan akarták megnézni egyszerre, hogy a szerverek összeomlottak az óriási adatforgalom miatt. Shawn Cotter posztolt egy linket, azt állítva, hogy az a játék előzeteséről egy másik verzió. Az óriási érdeklődés közepette senki sem gondolta volna, hogy a link valójában Rick Astley-hez fog vezetni. Ekkor robbant igazán be a Rickrolling.

Egyre többen kezdték küldözgetni a videót a mit sem sejtő áldozatoknak. Létrehoztak olyan oldalakat is, ahol a Rickhez vezető URL álcázva van egy teljesen más linkké. Így még a körültekintőbb internethasználókat is meg lehet téveszteni – akik amúgy megnézik, hogy milyen linket nyitnak meg.

Volt, hogy április elsején a Youtube ezt a videót állította be kezdőlapjának, tréfát űzve a felhasználóiból. Idővel annyira népszerűvé vált a koncepció, hogy április elsején egy nap alatt 2.3 millió ember nézte meg a klipet. Ez mai szemmel nézve nem tűnik nagy elérésnek, tekintve, hogy néhány zeneszám videoklipje pár óra alatt hoz ekkora számokat, viszont fontos leszögezni, hogy ez még a Youtube hőskorában történt, amikor kevesebbek számára volt elérhető a platform, így ez a szám akkor még kiugrónak minősült.

Ami Rick Astleyt illeti, az énekes nem tudja komolyan venni a koncepciót. Bár azt nyilatkozta, örül annak, hogy az újabb generációk is felveszik a fonalat a régi idők zenéivel, nem tudja komolyan saját sikerének érezni ezt a teljesítményt. Az énekes próbál minél kevesebb jelentőséget tulajdonítani a nézettségnek, mivel szerinte bármelyik számból ugyanígy lehetett volna internetes szenzáció.

Arra azért elég volt ez a siker, hogy néhány későbbi koncertet bevállaljon (Astley viszonylag hamar visszavonult, mert nem bírta a szórakoztatóiparból adódó folyamatos stresszt). Őszintén bevallotta, hogy annyi megkeresés érkezett hozzá, és olyan magas összegekkel kecsegtették, hogy a visszavonulása ellenére néhányszor még színpadra lépett.

Ma már azonban érezhető, hogy a módszernek kopnak a lehetőségei, mivel a Youtube rengeteg reklámot játszik le a videók indítása előtt.Így viszont simán idő előtt fény derülhet arra, hogy mi a videó címe.

Ruck Astley-nek ezért van esélye arra, hogy ne ostromolják meg vele a legnézettebb Youtube videók csúcsát, hiszen hiába lépte át most az 1 milliárdos nézettséget, a top30-ba még messze nem fér be.

