Hamarabb kerekedhetnek felül az elektromos autók a benzineseken

Már 2033-ban több elektromos autó találhat gazdára világszerte, mint benzines és dízel az EY (Ernst and Young) könyvvizsgáló és tanácsadó cég megállapításai szerint. Ezt a fordulatot idáig többnyire a következő évtized végére jósolták a szakértők, de a vártnál gyorsabban szigorodó szabályoknak és növekvő piaci keresletnek köszönhetően gyorsult a villanyautók térnyerése a Bloomberg összefoglalója szerint.

A változás alapvetően az amerikai, a kínai és az európai piacok átrendeződésének lesz a következménye. Ezekben a térségekben ugyanis az autógyárak és a fogyasztók egyre több – jórészt anyagi – ellenösztönzővel szembesülnek a belső égésű motorral szerelt új járművek értékesítésekor. Az elektromos autók leggyorsabban Európában terjednek, itt már 2028-ban átbillenhet a mérleg a javukra, míg ugyanez Kínában 2033-ra, az Egyesült Államokban pedig 2036-ra várható.

Az USA lemaradásának okai Trump politikájában keresendők, az előző amerikai elnök ugyanis jelentősen enyhített a hagyományos autókat kiszorító járműipari szabályokon – ezzel az örökséggel megy most szembe Biden programja, például a párizsi klímaegyezményhez való újbóli csatlakozással. A villanyautók gyorsabb terjedése részben tehát az idén hivatalba lépő elnök politikájának is köszönhető:

A Biden-kormányzat által teremtett szabályozási környezet nagy lendületet ad, mert ambiciózus céljai vannak

– mondta el az amerikai lapnak Randy Miller, az EY szakértője.

A szabályozás mellett a vásárlói igények átalakulása is a villanyautóknak kedvez, amelyek iránt a legfiatalabb, húszas, harmincas éveikben járó autóvezetők körében mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. A kereslet változását a gyártók is érzékelik, már olyan, klasszikus benzinfaló modellekből is készül elektromos változat, mint a Hummer vagy a Ford F-150 – utóbbi az Egyesült Államok legnépszerűbb pickupja.

