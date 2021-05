Jövőre ellephetik a német utakat az önvezető autók

Németország első, menetrend szerinti forgalomban közlekedő önvezető busza a bajorországi Bad Birnbach közelében. Fotó: AFP/Europress

Kísérletek során jelenleg is közlekedhetnek önvezető járművek bizonyos német útszakaszokon, de a tesztek alkalmával még ember is ül a volán mögött, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. Múlt héten viszont a parlament alsóháza megszavazott egy olyan törvényt, amely szerint jövőre már enélkül is részt vehetnek majd a forgalomban az önvezető járművek, legalábbis meghatározott térségekben.

Ahogy a Techcrunch írja, a törvény – amelyet még a felsőháznak is el kell fogadnia – szövege tartalmaz néhány példát arra, hogy melyek lehetnek az önvezető járművek kezdeti alkalmazási területei a német utakon. Ilyen például a tömegközlekedés, a munkások, idősotthonok lakóinak és orvosi kezelésre igyekvők szállítása vagy éppen logisztikai műveletek. Ahogy ebből a felsorolásból látszik, valóban széles körben akarják lehetővé tenni az önvezető járművek használatát Németországban.

Az ilyen járműveket alkalmazni akaró vállalkozásoknak meg kell majd felelniük bizonyos feltételeknek, például le kell tudniuk távolról állítaniuk a kocsikat, és természetesen felelősségbiztosítás is kell majd rájuk.

A legjobb helyzetből valószínűleg azok a cégek várhatják a megnyíló lehetőséget, amelyek jelenleg kiterjedt tesztelést folytatnak Németországban. Az Argo AI például a müncheni repülőtéren próbálgatja önvezető járműveit, a bajor fővárosban hozta létre európai központját, és idén nyáron a tervek szerint megnyitja a Volkswagennel közös tesztközpontját, ahol egyebek mellett az elektromos hajtású ID.Buzz kishaszonjárművet is tesztelik majd.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElső számítógépüket Kispolszkival hozták, ma már okosautók kommunikációján dolgoznakA járvány hatására megrohanták a vállalkozók elektronikus aláírásért a Microsec-et, amely távlatosabb fejlesztéseken is dolgozik, és globális szolgáltatóvá válna.

