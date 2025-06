Határozott és átlátható lépésekkel a fenntarthatóság felé

A dohányipar dinamikus átalakuláson ment át az elmúlt években, és ennek egyik motorjává váltak a fenntarthatóság érdekében megtett határozott lépések. A folyamatos innováció kiemelt célja a dohányzás környezeti kockázatainak csökkentése.

Az iparágban a fenntarthatóság minden területen kiemelt szerepet tölt be, így a fejlesztések a környezeti és egyéni ártalmak csökkentésének irányába mutatnak. A Philip Morris International kiemelt figyelmet fordít az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére, a hulladék csökkentésére, valamint a mezőgazdasági folyamatokban a vízfogyasztás optimalizálására és a vegyszerhasználat csökkentésére. Ez nem pusztán a piac igénye, hiszen erre ösztönöznek a szabályozók, és ezt várja el a társadalom is. Mára már egyértelműen látható, hogy döntéseikkel a fogyasztók is ebbe az irányba terelik a vállalati fejlesztéseket minden ágazatban.

Idén is elkészítette nyilvánosan elérhető beszámolóját a vállalat az ESG területén elért eredményeiről, amely jól szemlélteti a globális transzformációjának irányait és hatásait egyaránt. A Philip Morris International úgynevezett Integrated Report-ja részletesen bemutatja az iparágra jellemző folyamatok komplex fenntarthatósági szemléletű megközelítését az agrárszektortól az energiafelhasználáson át egészen az alkalmazott technológiai megoldásokig.

Az iparág vezető vállalatainak stratégiai célja többek között, hogy kisebb környezeti kockázattal járó alternatívákat biztosítsanak. Ennek megfelelően számos innovatív megoldást dolgoztak ki és alkalmaznak a teljes termelési láncban, valamint a napi működési folyamatokban, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatóbb és hatékonyabb működéshez. Mivel a fenntarthatósági szempontok beépültek az agrártevékenységekbe, a gyártási folyamatokba, a technológiai megoldásokba, valamint a napi működésbe, ezért a pozitív hatásuk már közvetlenül is megfigyelhető. Az ezekhez szükséges innováció pedig hozzájárul azoknak a területeknek a versenyképességéhez, ahol ezeket kifejlesztették és alkalmazzák.

A körforgásos gazdaság megvalósításához érdemben járul hozzá a termékpaletta átalakítása, a környezetet kevésbé terhelő termékek és eszközök fejlesztése, a termék-élettartam és a javíthatóság növelése, valamint az újrahasznosítás széleskörű megszervezése. Az egyes vállalatok által önként vállalt kötelezettségeknek megfelelően cél, hogy a lehető legtöbb fogyasztó számára elérhető legyen a használt termékek visszagyűjtésének és újrahasznosításának infrastruktúrája.

Ennek a törekvésnek a megvalósításában Magyarországra és a Philip Morris International hazai szervezetére központi szerep hárul, a környezeti hatás csökkentését globális programmal támogatják, a vállalat jelentős erőforrásokat fordított és fordít jelenleg is kutatás-fejlesztésre. A Magyarországon található újrahasznosítási központban 2021 óta folyamatosan dolgoznak a felhasznált anyagok újbóli alapanyaggá alakításán. A CIRCLE a PMI első európai újrahasznosító üzeme, de egyúttal a 180 országban jelenlévő nagyvállalat globális fenntarthatósági központja is. A létesítmény a termékbevizsgáláshoz szükséges mérnöki laborral együtt az innovációban és a termékfejlesztésben is kiemelt szerepet játszik. Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország az újrahasznosítás egyik kutatási és fejlesztési központja a világon.

Ez a médiatartalom a Philip Morris Magyarország Kft. megrendelésére készült.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Társadalmi célú reklám Olvasson tovább a kategóriában