Már rég nem csak az áruk miatt szeretjük a sajátmárkás termékeket

Tavaly egész évben 26 százalékkal drágultak az élelmiszerek 2021-hez képest átlagosan Magyarországon, míg az élelmiszer-infláció idén januárban 44 százalékos volt a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint.

Ilyen árak mellett az ember megnézi, hogy mi kerül a kosarába. Nem véletlen, hogy tavaly nagyot mentek a sajátmárkás termékek. De rögtön tegyük hozzá, hogy az már a múlté, hogy csak a megfizethető árukkal hódítanak, hiszen a jó minőség ugyanolyan követelmény az esetükben is, mint a nagy márkáknál. Nem is lehetne ez másként, hiszen ezt az adott áruházlánc a nevével szavatolja.

Miért lehetnek mégis kedvezőbb árúak, mint a nagy márkák termékei? Mert sok járulékos költség megspórolható, például a gyártó számára a reklám- és marketingköltség, hiszen az adott áruház, ami a „nevére veszi” a terméket, egyben biztos felvásárló is. Könnyebben kiszámítható a volumen, lehet tervezni a kapacitással, és még sorolhatnánk a kölcsönös előnyöket. Rugalmasan lehet a termékfejlesztéssel reagálni a fogyasztói igényekre, és ami jelen helyzetben a legfontosabb, a kiszámíthatóság miatt kedvező szinten lehet tartani az árakat.

Nem véletlen, hogy a kiváló ár-érték arány miatt az Auchan Magyarország felmérése szerint a sajátmárkások forgalma 35,7 százalékkal nőtt náluk tavaly az előző évhez képest. Az élelmiszerek közül a tejtermékeknél figyelhető meg a legnagyobb növekedés, emellett kiemelkedő még a sajátmárkás állateledelek, illetve a babaápolási termékek, a háztartási papíráru és a tisztálkodási szerek értékesítése is.

Az áruházlánc egyébként közel 7000 sajátmárkás élelmiszert árul. Közel 200 hazai gyártóval működik együtt, és 2000 körüli a hazai fejlesztésű sajátmárkás termékeinek a száma.

Zöld ujj és piros madár: az Auchan sajátmárkás termékkategóriái

A sajátmárka nagy előnye, hogy meglehetősen rugalmasan lehet igazítani a kínálatot a fogyasztói elvárásokhoz. Az Auchan célja például az, hogy az árérzékenyebb vásárlók is megtalálják a számításukat, ahogy azok a fogyasztók is, akik inkább a prémium minőséget keresik. Ez alapján különböző (ár)kategóriákat állítottak fel: az Auchan Tipp termékcsalád a legkedvezőbb árú, az Auchan Kedvenc garantálja a kiváló ár-érték arányt, az Auchan Collection pedig a prémium minőséget. Az élelmiszereken kívül almárkákkal is találkozhatunk, a textiláruknál Inextenso by Auchan, a lakásfelszerelésnél ACTUAL by Auchan, az elektronikai termékeknél Qilive by Auchan, az illatszereknél pedig Cosmia néven találhatjuk meg a sajátmárkás termékeket.

Az Auchan Tipp tehát a legkedvezőbb árú sajátmárkás termékcsalád, ami széles választékban kínál olcsóbb élelmiszereket, köztük a speciális étrendet folytatók számára is cukor-, laktóz- és gluténmentes, valamint vegán, bio és vegetáriánus termékeket.

Az Auchan Kedvenc kategóriát a tudatos vásárlói döntéseket meghozók számára alakították ki. Azoknak ajánlják, akik észszerű áron szeretnének kiváló minőségű termékeket vásárolni. A választék a vásárlói visszajelzések alapján folyamatosan alakul és gazdagodik. Az Auchan Kedvenc termékekkel átgondoltan lehet feltölteni a háztartást, legyen szó a hűtőszekrényről, a takarítószerekről vagy a fürdőszobapolcról, de a mindennapokhoz szükséges barkács vagy papír-írószer termékekből is érdemes a kategóriát jelölő piros madárral fémjelzetteket választani.

Az Auchan Collection pedig azoknak szól, akik kifejezetten a prémium minőséget keresik, amivel megfizethető áron lehet egy csöppnyi luxust csempészni a hétköznapokba. Ezt tükrözi ennek a termékkörnek az elegáns fekete-arany csomagolása is.

Gazdától az asztalig

A „Gazdától az asztalig” az Auchan saját programja, ami nem pusztán az Auchan termelővel való személyes kapcsolatát jelenti, nemcsak azt, hogy a termőföldről egyenesen érkezik az áruházakba a termék, hanem egy több értéket egyszerre képviselő termékkört. Ezek az értékek a következők lehetnek: a termék például tudatos mezőgazdasági megoldásból származik, előállításánál környezetkímélő módszereket alkalmaznak, sok esetben nem szintetikus kémiai, hanem biológiai növényvédelmet használnak. Fontos, hogy milyen módon zajlik az állatok takarmányozása, akik a tejet, tojást vagy a húst adják; és az is, hogy az előállított élelmiszerek bio, sőt biodinamikus gazdálkodásból származnak-e.

A Gazdától az asztalig programban a termék teljes előállítási folyamatát szigorúan ellenőrzik a vetőmagtól a késztermékig. Minden termék csakis a laborvizsgálatok elvégzését követően kerülhet ki a polcra, miután átment egy kb. 50 tételből álló kritériumrendszeren. Ez egészül ki a vásárlói tesztekkel, amit a budaörsi központ tesztkonyháján végeznek, amely során a vevők közvetlenül is visszajelezhetnek a termékekről. Ez pedig megkülönbözteti azoktól az árucikkektől, amelyeket klasszikus ipari módon állítanak elő. Fontos a GMO-mentesség, a biológiai növényvédelem és végső soron a bolygónk erőforrásainak felelős felhasználása, valamint élőhelyünk védelme is. Az Auchan egyébként tervei szerint 2025-re valamennyi sajátmárkás termékét 100%-ban újrahasznosított csomagolásban kínálja majd.

Érdemes tehát idén is a sajátmárkákra voksolni, mert jót teszünk velük magunknak, a pénztárcánknak és még a környezetünknek is.

