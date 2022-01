Néha az ablaküveg, máskor a daru hiányzott, szinte tervezhetetlenné váltak az építkezések

Fotó: Ubrankovics Kft. Facebook-oldala

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Bár az építőiparban elsősorban az árak emelkedése volt fókuszban 2021-ben, a cégek szempontjából legalább ekkora gondot okozott, hogy lényegében tervezhetetlenné vált a működés. A drágulást szinte minden esetben az okozta, hogy a kínálat nem tudta követni a megugró keresletet. Ez a folyamat azonban az esetek jelentős részében nem állt meg az áremelkedésnél, hanem sok termékből hiány alakult ki a legváratlanabb pillanatokban. A helyzet már jobb, de még mindig előfordul, hogy egy-egy projektet le kell állítani, és tervezni szinte lehetetlen.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkPont akkor lett hiánycikk a fa, amikor a fél ország felújítanaAmerikából indult, de már itthon is fahiány van, az ezzel együtt járó drágulás pedig elviszi az állami támogatás egy részét.

Az építőipari fa esetében tavasszal és a nyáron végigkövettük mindezt: itt az vezetett káoszhoz, hogy az amerikai építőiparban épp ellentétes folyamatokat indított be a járvány, mint amit várt a piac. A pandémia kitörése után a fűrésztelepek visszaesésre számítva visszafogták kapacitásaikat. A megrendelések csökkenése azonban elmaradt, sőt, a home office, illetve a megtakarítások növekedése komoly növekedést eredményezett a szektorban. Aki kényszerűségből több időt töltött otthon, elkezdte szépítgetni házát, de felpörgött az új lakások építése is.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkIsmét drágul az egyik legfontosabb építőanyag AmerikábanÚjra drágul a fa az európai készletek egy részét korábban elszívó Egyesült Államokban, ami a hazai felhasználók számára is figyelmeztető jel.

Az USA-ban hatszorosára nőtt a fa ára, tavasztól pedig a tengerentúli és a nyugat-európai vevők kereslete már Kelet-Közép-Európából is elszívta a fát. Egy darabig ez csak az árak drasztikus emelkedéséhez vezetett, egy pont után azonban az ukrán-román-szlovák fűrésztelepek egyszerűen nem szállítottak a saját térségükbe. Így a fő gondot már nem is a drágulás okozta, hanem a hiány: nem az volt a kérdés, hogy mennyiért lehet fát venni, hanem hogy van-e egyáltalán.

A fahelyzet őszre rendeződött. Ahogy a családi készházakat építő Ubrankovics Kft. vezetője, Ubrankovics Pál elmondta: bár az árak a januári másfél-kétszerese közé álltak be, hiány már nincsen, az ellátás folyamatos, és a szállítási idő is visszaállt a normális szintre. A nyári változások sokkszerűségéről árulkodik azonban, hogy Ubrankovicsék júniusban hetekig egyáltalán nem kaptak fát, majd a szállítmányok újbóli megindulásával a rendkívüli árak ellenére is inkább a készletezés mellett döntöttek, hogy elkerülhessék a leállást – a beszállítók ugyanis semmi biztatót nem tudtak mondani a piac jövőjével kapcsolatban. 2022-ben mindenesetre már senki se számít a tavalyihoz hasonló drasztikus, az összeomlás határait feszegető inflációra, de azért további drágulás várható a 2021-es árakhoz képest.

Mindez nem jelenti azt, hogy sokkal könnyebbé vált volna a munkaszervezés. A fahiány ugyanis csak az első jele volt az építőipar ellátási gondjainak, az év további részeiben számos más termék esetében alakult ki hasonló helyzet.

Minden kaotikussá vált. Minden rendelés, minden beszállítás, minden alvállalkozás

– foglalta össze röviden a helyzetet Ubrankovics Pál.

Előfordult, hogy darut nem sikerült szerezniük, máskor a dízelgépjárműveket sújtó adblue-hiány okozott fennakadásokat, de volt olyan időszak is, hogy fa már érkezett az ablakokhoz, csak éppen üveget nem lehetett kapni. Nagyon sok esetben szembesülnek azzal, hogy a beszállítók nem tudnak határidőket garantálni, így pedig ők sem tudják tervezni a házak építésének ütemezését.

Az építőipar régi problémája, hogy a munkák nehezen tervezhetők, amit csak súlyosbított a tavalyi meredek világpiaci alapanyagár-emelkedés. Magyarországon azonban a piaci folyamatok mellett az ágazat fellendítésére hivatott kormányzati intézkedések is sokszor a hosszú távú kiszámíthatóság ellenében hatnak: a Társaság a Lakásépítésért Egyesület álláspontja szerint az új lakásokra vonatkozó kedvezményes áfakulcs újbóli átmeneti bevezetése például akkor jelentene valódi segítséget a szakmának, ha a 2022. december 31-i lejárata utáni időszakra vonatkozó elképzelések is beláthatók lennének.

Az építőanyag-gyártási és kivitelezési kapacitások tervezésénél, a szakképzésnél évtizedes előre tekintés szükséges

– fogalmazott ezzel kapcsolatban az egyesület, amely szerint az építőipar csúcsra járatása helyett a kiszámítható, tervezhető körülmények révén épülhetnének meg hatékonyabban, olcsóbban, jobb minőségben az otthonok. Az évekre előremutató, kiszámítható szabályozás fontosságát az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület is hangsúlyozza.

A cégek működését 2021-ben mindenesetre leginkább az építőanyagok árának nem várt mértékű emelkedése és a beszerzési nehézségek, illetve az évek óta jellemző toborzási problémák nehezítették az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének ősz eleji felmérése szerint – ezekhez képest a szabályozói környezettel kapcsolatos gondok súlya eltörpülni látszik, kevésbé turbulens világpiaci körülmények között azonban vélhetően sokkal inkább előtérbe kerülnek.

A cikk megjelenését az Ubrankovics Kft. támogatta.

Támogatói tartalom építkezés építőipar lakásépítések ubrankovics Olvasson tovább a kategóriában