Ezért vágott bele az ALDI a rizikósnak számító házhozszállításba

A diszkontárairól ismert ALDI prémium kategóriás házhozszállítási szolgáltatást indított tavaly novemberben egy magyar startupon, a személyes bevásárlókkal dolgozó Roksh-on keresztül. Az okokról, az eddigi eredményekről és a bővítési tervekről Bernhard Haidert, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

A diszkontláncok termékeivel eddig nem nagyon lehetett online találkozni, a kiélezett árversenyben minden forint eltérés számít, és a körülményes élelmiszer házhozszállítás köztudottan masszívan veszteséges üzletágnak számít. Miért vágtak bele mégis?

Az élelmiszer jellegű termékek logisztikája nagyon bonyolult folyamat, ezért is vágnak bele nehezen a kereskedők. Az ALDI-nak is új ez a terület. A klasszikus kereskedelemben már rég tudjuk, hogyan kell megszólítani a vásárlót – ez az online kereskedelemben is lehetséges, csak másképp működik. A kockázatot bevállaltuk, de sokat is kell tanulnunk ezen a téren.

Miért pont az itthon még kevésbé elterjedt házhozszállítási mód, a személyes bevásárlás mellett döntöttek?

A személyes bevásárlókon alapuló modell*A személyes bevásárlók az online megrendelt bevásárló listával mennek az üzletbe, válogatják össze a kért termékeket, fizetik ki a kasszánál és viszik házhoz, kérdés esetén pedig egyeztetnek a vevővel. egyszerűbb, mindemellett pedig költséghatékonyabban volt elindítható, mintha egy állandó flottával, fixen alkalmazott munkatársakkal, menetidővel, lízingköltségekkel kellett volna számolni. A másik megfontolás, ami a személyes bevásárló módszer mellett szólt, az volt, hogy az élelmiszertermékek házhozszállítása nem összehasonlítható a műszaki termékekével – ha valaki rendel például egy tévét, az jó eséllyel elérhető, míg az élelmiszer termékeknél folyamatosan változik a készlet és előfordulhat, hogy amit rendelt a vevő, abból nincs annyi a készleten.

Miért éppen a Roksh, egy frissen indult magyar startup lett a befutó?

Tavaly márciusban a kereskedelemben mindenki elkezdett gondolkozni azon, hogyan lehetne az online rendelés, házhozszállítás iránt hirtelen megnövekedett vásárlói igényt mielőbb kiszolgálni. Mi sem voltunk kivételek ez alól. A Roksh keresett meg minket, és bár szép számmal voltak más ajánlatok is az asztalunkon, kisebb startupoktól és nagyobb cégtől is, a rugalmasságuk és az együttműködés érdekében tett erőfeszítéseik meggyőztek arról, hogy őket kell választani. Tetszett, hogy nagyon gyorsan reagáltak a járványra, és az ALDI által kért specifikációkra, elsősorban az IT rendszerrel és a több mint 3000 termék belistázásával kapcsolatban. Láttuk bennük a dinamikát, és számított, hogy egy nagyon megbízható befektetői réteg is van mögöttük, és megvolt bennük a startupos megoldásközpontú hozzáállás, amire nekünk szükségünk volt.

A többi élelmiszeráruház már rendelkezett házhozszállítási szolgáltatással, sőt új szereplő is megvetette a lábát ezen a piacon. A novemberi indulással nem késték le az online kereskedelem és házhozszállítás tavaly tavasszal indult rendkívüli felfutását?

Mi a novemberben felfutó második hullámban, a szigorúbb kijárási korlátozások bejelentése után pár nappal indultunk, a diszkontláncok közül elsőként jelentünk meg a Roksh kínálatában. Persze lehetett volna korábban, de elégedettek vagyunk, így jutott idő a tesztüzemre, ami után egy biztosan működő szolgáltatást indítottunk el.

Mennyire egyedülálló az élelmiszer házhozszállítás az ALDI-nál – vannak külföldi példák, amiket követni tudtak?

Igen, van pár példa, az ALDI brit leányvállalata jár élen ebben, de kicsit más a modell, ott a nem-élelmiszer jellegű termékekkel, valamint borokkal működik.

A régióban a magyar ALDI az első fecske, amelyik megnyitotta ezt az értékesítési csatornát méghozzá úgy, hogy az USA-ban, a házhozszállítás Mekkájában szerzett tapasztalatokat is tudtuk hasznosítani itthon. Budapest és környéke nagyon jó kezdőpontnak bizonyult ehhez.

A személyes, bolti bevásárláskor az ember csaknem mindig több árut pakol a kosarába, mint azt előre eltervezte, mert kéznél van a kasszánál például, vagy a termékek közt böngészve rájön, hogy még pont szüksége van rá. Ezt az impulzusvásárlás online felületen nem esik ki? Mi az átlagos kosárérték online és a boltban?

Mind a hagyományos üzletben, mind az online vásárlás során létezik az impulzusvásárlás, csak máshogy működik, más impulzus alapján dönt a vásárló hirtelen egyik, vagy másik termék mellett. Az viszont egyértelmű, hogy az online sokkal tervezettebben vásárolnak, jobban működik a bevásárlólista-effektus és jellemzően a heti nagybevásárlást bonyolítják le a kényelmi faktor miatt. Ennek következtében nagyobb is az online vásárlások kosárértéke, jellemzően több mint háromszor annyit költenek az emberek, mint egy hagyományos bolti bevásárlás során.

Mit keresnek a leginkább ilyenkor a vásárlók?

Pár érdekes trend világosan kirajzolódott. A prémium sajátmárkás termékekből, mint például a füstölt lazac, online adunk el többet. Meglepő módon a zöldség-gyümölcsvásárlás online is ugyanazt a részarányt tudja hozni, mint a boltokban. Ezen belül a banán trónja verhetetlen online és offline is, nyáron talán a dinnye tudja megszorongatni, míg az avokádó inkább online fogy. Egy átlagos kosárban 2-3 liter 2,8%-os ESL, vagy UHT tej, 82%-os vaj, trappista sajt, 7-8 db császárzsemle, kovászos kenyér, valamint rozsos buci volt található. A hústermékek közül a fekete erdei, valamint a csirkemellsonka, a sajtos frankfurti virsli, a csirkemellfilé, továbbá a norvég lazac volt a legkedveltebb. A zöldségek esetében a fürtös koktélparadicsom, a kígyóuborka, a saláta, míg a gyümölcsöknél a banán és az avokádó voltak rendkívül népszerűek. A fagyasztópultból a serpenyős zöldségek, a tök, az erdei gyümölcsök, az eper és a málna került legtöbbször a kosárba.

Mekkora most a novemberben indult online szegmens forgalma?

A Roksh-on keresztül bonyolított forgalom nagyjából egy átlagos ALDI üzlet forgalmának felel meg, aminek nagyon örülünk. Házhozszállítás azonban már évek óta igénybe vehető az ALDI-nál, számos nagyértékű terméket például fűnyírót az üzletben lehet megrendelni és kifizetni, majd az adott termék gyártója vagy kereskedője házhoz szállítja a vásárlónak. Ez egyébként népszerű értékesítési csatorna a diszkontoknál is.

A prémium szolgáltatás hogy egyeztethető össze az ALDI által képviselt, erős árversenyen alapuló diszkontmodellel?

A személyes bevásárlás ugyan prémium jellegű szolgáltatás, viszont nagyon kedvező áron. Ez az ALDI filozófiájába nagyon jól beleillik.

Mit jelent a kedvező ár? Megfelel egy átlagosnak mondható, 500-1000 forint közötti házhozszállítási díjnak?

Ha nem nézzük az ingyenességi korlátot, igen, megfelel. Sokszor nehéz az összehasonlítás, de ha egy átlagos, 2-3 napos házhozszállítási határidőt nézek, abszolút versenyképes az ár, amit a Roksh kínál.

Honnan rendelnek a legtöbbet?

Jelenleg egyértelműen a budai oldalról, II. és XI. kerületekből kapjuk a legtöbb rendelést, amit az magyarázhat, hogy itt található Budapesten a legkevesebb ALDI üzlet – ezzel új vásárlói kört tudunk elérni. Az agglomerációban is hasonló a helyzet. Érden eddig egy üzletünk van, csakúgy, mint Budaörsön, de Biatorbágytól egészen Vecsésig elérjük a háztartásokat, sok olyan városban is, ahol egyáltalán nincs ALDI.

Mennyire tudja a Roksh kapacitással követni ezt a felfutást? Nem gátja-e a fejlődésnek, hogy ennyire munkaerőigényes a modell?

Szerintem pont ez a gyors fejlődés kulcsa – gyorsan lehet ezzel fejlődni, és a Roksh is rugalmasan szervezi a munkaerőt. A személyes bevásárlók döntik el, mennyit dolgoznak, pár órát is dolgozhatnak egy héten vagy akár főmunkaidőben is vásárolhatnak – a ROKSH ehhez állítja be a kapacitásokat. Hasonlít az ételfutár cégek működési modelljéhez, ahol szintén rugalmas a munkarend és annyira jól szervezett a rendszer, hogy nagyon gyorsan lehet új embereket bevonni

Tervezik bővíteni a lefedettséget Pest megyén kívülre is?

Tavasszal bővítettük a lefedettséget és Budapest mellett Pest megye 34 településén vált elérhetővé a szolgáltatás. Júliusban tovább léptünk az országos lefedettség kiépítése felé: Székesfehérváron, Pécsen és a Balaton Siófoktól Balatonfüredig tartó keleti régiójában is elindítottuk a házhozszállítási szolgáltatást. A Balaton keleti régiója egy nagyon gyorsan fejlődő térség, nem csupán a nyári időszakban a sok nyaraló miatt, hanem egész évben nagy fejlődési potenciált látunk benne.

Említette, hogy a magyar ALDI Európában az elsők között vezette be a házhozszállítási szolgáltatást. Előfordulhat, hogy Németországban esetleg a magyar példa alapján vezetik be majd a modellt?

Egyértelműen van egy nemzetközi figyelem, a német, osztrák, svájci kollégák érdeklődve kísérik az itteni eredményeket, az eddigi tapasztalatokat. Egy próbaként, pilotként tekintenek ránk, és az egész cég nagyon figyel – biztos van lehetőség ebben a modellben nemzetközi szinten is.

