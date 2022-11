Nem lehetetlen pénzt találni a cégben ott, ahol a vezérigazgató sem gondolta volna

Fotó: ERA

A vállalati szintű spórolásra, szakszóval az indirekt költségek optimalizálására szakosodott, brit gyökerű Expense Reduction Analysts, röviden ERA már négy éve működik a magyar piacon. Tevékenységük a mostani, energiaárrobbanással és egekbe szökő inflációval terhelt gazdasági környezetben különösen előtérbe került.

Kiss Márk country manager és Parragh Gábor tanácsadó partner voltak a G7 podcast vendégei. A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcastlejátszóban lehet meghallgatni:

Egyik megbízójuk meg volt arról győződve, hogy már nem lehet mit kihozni egy meglévő szerződésből – azonban az ERA szakértői találtak 22 százaléknyi megtakarítást ebben az esetben is. Ez egy 10 milliós nagyságrendű összeg volt, amely egyenesen ment a nettó profitba. Fontos, hogy a szóban forgó cég vezetőjében megvolt a kíváncsiság, hogy van-e itt még valami, és a bátorság, hogy vállalja a kollégái felé a velük való együttműködést.

A több mint 40 országban működő ERA nemzetközi tapasztalata és kapcsolatai révén fel tudnak kérni szakértőt egészen speciális területekre is. Rengeteg példa van, hogy egy adott típusú anyag, szolgáltatás mennyiért szerezhető be, ki mennyiért árulja a piacon. Így egy csomó olyan adat, benchmark kerül be a folyamatba, ami Magyarországon egy tender alapján nem állna rendelkezésre.

A podcast megjelenését az Expense Reduction Analysts támogatta.

Podcast Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában