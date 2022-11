Forróra sikerült az ősz a hulladékgazdálkodásban, nagy tervei vannak az ALTEO-nak

Egy kukásautó a szelektív gyűjtőkből szállított vegyes műanyag hulladékot önti a tárolóba a Fe-Group Invest Zrt. X. kerületi, szelektív hulladékot feldolgozó telepén. Fotó: MTI/Kallos Bea

Mélyvízbe került az ALTEO Nyrt. hulladékgazdálkodási üzletága az idén ősszel, egyszerre zajlik a szeptemberben felvásárolt FE-Group integrációja és a felkészülés a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziós tenderre is.

Mi az ALTEO-ban leginkább az energetikához értünk, az energetika pedig 10-15 éve járt ott, ahol most a hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodásban lényegesen nagyobb szereplők szeretnénk lenni – mondta Simon Anita, az ALTEO fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese a G7 podcastban.

A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcastlejátszóban lehet meghallgatni:

Az már az ALTEO korábbi stratégiájában is szerepelt, hogy a hulladékgazdálkodási szegmensben szeretne erősíteni, és azt is látták, hogy organikus fejlődéssel ezt nehezebb megvalósítani a koncesszió miatt átalakuló piacon. Logikusabbnak tűnt egy már működő céget vásárolni, így esett a választás a főleg elektronikai hulladékkal foglalkozó FE-Groupra, amelynek több mint 75 százalékban lett tulajdonosa az ALTEO.

Az elmúlt egy hónap számomra időutazás volt, mert a szerves hulladék piacáról jövök, viszont az elektronikai hulladékban teljesen más pályán mozognak a szereplők – mondta Simon Anita. A Mol által elnyert koncesszió mindenkit azonos pályára kényszerít, ami összehozza a szereplőket, közös gondolkodásra készteti őket. Azt nyilván különbözőképpen látjuk, hogy ki mit szeret ebben a sztoriban, de 35 évre előre megyünk együtt a Mollal, velük közösen gondolkodva kell kialakítani a következő évek irányait – tette hozzá. A koncesszió lényege, hogy minél több begyűjtési pont keletkezzen a rendszerben, amikorra a koncesszor átveszi az irányítást, ez pedig 2023. július elseje. Innentől a hulladék tulajdonosa a koncesszor lesz, és minden résztvevő cég valamilyen szolgáltatást végez majd ebben a rendszerben.

A napelemes rendszerekről elmondta, hogy a Mavir friss statisztikái szerint, míg 2012-ben mintegy 1800 háztartási napelemes rendszer kapcsolódott a hálózatba, 2022-re ez több mint 160 ezerre nőtt. A hálózatnak is utol kell érnie magát, a csatlakozási pontok fejlesztése azonban sokkal több időt vesz igénybe, mint a napelemes rendszerek kiépítése.

A recessziós várakozások ellenére is lehetőséget lát a jelenlegi helyzetben az ALTEO vezérigazgató-helyettese. Már most is érezhető, hogy vannak hulladékáramok, amiből kevesebb van, mint régebben, például kevesebb tévét dobunk ki.

A podcast megjelenését az ALTEO Nyrt. támogatta.

Podcast Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában