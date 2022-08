Ha így folytatódik a forint leértékelődése, az ingatlanpiacnak át kell majd térnie az euró alapú elszámolásra

Az ingatlanbefektetés nem csak azt jelenti, hogy van egy budapesti lakásom, aminek az egekbe szökött az ára az utóbbi tíz évben – nagyon sokféle módon lehet az ingatlanpiacba befektetni: irodaházakba, bevásárlóközpontokba, logisztikai csarnokokba, de ide számít akár egy országúti plakáthely vagy egy mobiladótorony is.

Incze Zsombor, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcast lejátszón lehet meghallgatni.

A budapesti lakáspiac jellemzően alulértékelt nemcsak Nyugat-Európához, hanem régiós versenytársaihoz képest is (ez az összevetés egyébként Prágával állja meg leginkább a helyét, mert Pozsony már Bécs elővárosának számít). Az elmúlt fél évben ráadásul nagyságrendileg 20 százalékkal lettek olcsóbbak a budapesti lakások a forint leértékelődése miatt. Ha pedig az eddigi ütemben folytatódik, akkor az ingatlanpiacnak előbb-utóbb át kell térnie az euró alapú elszámolásra. Már most is sok hirdetésben euróban adják meg az árakat, amit csak kis részben magyaráz az, hogy az eladó és a vevő vagy bérlő is külföldi – magyarázta a Diófa üzletfejlesztési vezetője.

Az ingatlanalapok ennek megfelelően diverzifikált portfolióval rendelkeznek, mindenből van belőlük valamennyi, így kezelik az egyedi kockázatokat, ha például az irodaház egyik bérlője felmondja a szerződés, vagy rosszabbul meg egy bevásárlóközpont.

Magyarországon jelenleg három nagy ingatlanalap érhető el a széles közönség számára, amelyeknél rendre a törvényileg előírt 15 százaléknál jóval nagyobb, a Diófáé esetében 40-50 százalékos a likviditási hányad. Erre a kiszállási, visszaváltási igények kezelése miatt van szükség, illetve ebből vásárolnak is az alapok a jó piaci helyzeteket kihasználva. A nagyságrendileg 100 milliárd forintnyi szabad pénzt rövid távon be kell fektetni, hogy ne veszítsen az értékéből – alapkezelőként pedig a nyomottabb lakossági betéti kamatoknál jóval kedvezőbb, a jegybanki kamat alakulásához közelítő betéti kamatok mellett tudja megtenni.

Az ingatlanbefektetések jövőjére leginkább az energiaárak alakulása nyomja rá a bélyegét; az áram-és gázárak ugrálása hatással van az ingatlanpiacra is – mondta Incze Zsombor. A szakértő várakozása szerint a következő évtizedben az energiahatékony – például többrétegű üvegezéssel, víztakarékossági rendszerekkel felszerelt – épületek még keresettebbek lesznek. A Diófának például van már olyan irodaháza, ahova nincs bevezetve a gáz, így nincs közvetlen hatása a gázárak növekedésének a működtetésre. Közvetetten természetesen hat rá, hiszen gázból állítanak elő elektromos energiát, amit felhasználhat és távhőt is, de ezt már lehet diverzifikálni.

