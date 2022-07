Világelsőként debütált Öko Kalkulátorával a magyar bank, most elmondják, hogyan lehet hitelesen zölden bankolni

Forrás: Gránit Bank

A digitális üzleti modellt megvalósító Gránit Bank volt az első kereskedelmi bank a világon, amely tavaly mobilbanki applikációjában lehetővé tette ügyfeleinek a kártyás vásárlásaik után számolt széndioxid-kibocsátás követését, és azt is, hogy az appban akár azonnal ellensúlyozni is tudják azt.

Nem ma kezdtük a zöld bankolást, hanem 2010-ben amikor a bank megalakult, – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese és a lakossági üzletág vezetője. A digitális bankolás a fenntarthatóság és a kényelem együtt jár, a célunk, hogy leegyszerűsítsük a legkomplexebb banki termékeket is, és digitális platformon tegyük hozzáférhetővé az ügyfelek számára. Az Öko Kalkulátor ebben egy új szintet jelent, mert lehetővé teszi, hogy a bank ügyfeleinek minél szélesebb rétege személyesen is csatlakozhasson a zöld pénzügyi forradalomhoz.– mondta a vezérigazgató-helyettes a G7 podcastban.

A beszélgetést ide kattintva és bármely podcast lejátszóban lehet meghallgatni.

Az Öko kalkulátor egy nemzetközi projekt részeként született meg, a Gránit Bank a Mastercarddal és egy svéd karbonlábnyom-mérő céggel, a Doconomyval közös koprodukcióban valósította meg.

Nekünk az volt a feladatunk, hogy kézzelfogható digitális megoldást adjunk a Gránit Bank fenntarthatóságot szolgáló céljának megvalósítására, a konkrét kérések alapján – mondta Jendrolovics Máté, a digitális termékfejlesztéssel foglalkozó GB Solutions alapító-vezérigazgatója. Az első képernyő az alkalmazásban például az aznapi vásárlások széndioxid kibocsátásának alakulását mutatja, és azonnal lehetőséget is ad a felhasználónak annak semlegesítésére: fát vásárolhat, amelyet a bankkal együttműködő alapítvány ültet el. Innen kezdve az appot használó mindig láthatja, hogy mekkora kibocsátást tudott semlegesíteni a faültetéssel. Ez kezdetnek jó, és tovább bővíthető,- most is van még két olyan ötletünk, ami várhatóan legalább akkora újdonság lesz, mint a kalkulátor. Szorosan követjük a globális trendeket a zöld pénzügyek terén, ismerjük szinte az összes fintech banki funkcióit – mondta Jendrolovics Máté.

Az eredmények sem maradtak el, a Gránit Bank applikációjának letöltése 10 százalék feletti mértékben nőtt, sőt, vannak ügyfelek akik, direkt emiatt töltötték le az alkalmazást, és a kalkulátor funkciót használók már több millió forintért vettek fát.

A Gránit Banknál lehetőség van digitális kártyaszolgáltatás igénylésére , amivel akár a számlanyitás másnapján lehet fizetni, a bankszámla nyitáshoz pedig már évek óta nem kell fiókba menni és papírt nyomtatni – az ügyfelek 80-85 százaléka szelfivel vagy videóbankon keresztül nyit számlát. A hiteltermékeknél, ahol a jogszabály engedte – mint a babaváró hitelnél – az igénylés és a szerződéskötés is teljesen digitálisan zajlik, míg a jelzáloghitelezés terén az igénylést már 100 százalékban digitális útra tereltük és a szerződéseknél is – amint lehet – elsőként szeretnénk digitális megoldást bevezetni – mondta Jendrolovics Péter.

A podcast elkészítését a Mastercard Magyarország támogatta.

