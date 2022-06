Olyan sok pénz van a világgazdaságban, amit már lehetetlen hatékonyan elkölteni

Fotó: Adek BERRY / AFP

Egyedülálló a kapitalizmus 250 éves történetében, amit 2020 tavaszán átéltünk, hogy a kínálat visszaesett, a kereslet viszont nem. Ennek oka, hogy a járvány miatti gyárbezárásokkal, a termelés leállásával párhuzamosan a lakosság nagy mennyiségű készpénzt kapott a kormányoktól, hogy a fogyasztás stabil maradjon, és elkerülhető legyen a recesszió. Erre a két tényezőre vezethető vissza alapvetően a mostani rekord magas, nyolc százalék feletti éves infláció az Egyesült Államokban és a fejlett gazdaságok többségében – mondta Pálvölgyi Máté, a Diófa Alapkezelő portfóliómenedzsere a G7 podcastban.

A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcast lejátszóban lehet meghallgatni:

Józan paraszti ésszel már tavaly januárban előre lehetett látni a kockázatokat, ehhez képest a jegybankok folytatták a példátlan lazítást. Akárcsak a kormányok, az USA-ban például több több ezer dollár értékben kaptak – egyesek még most januárban is – pénzt a bankszámlájukra. A pénzkínálat több mint 15 százalékkal emelkedett az elmúlt két évben az Egyesült Államokban, miközben leállt minden.

Jellemzően esés követi a felfutásokat az inflációban, de arra nem lehet számítani, hogy a mostani szintről két százalék körüli értékre esik majd vissza egyik évről a másikra. Amit most látunk, hogy még nincs érdemi fordulat, az USA-ban a kereslet továbbra is nagyon erős, hatalmas összeget, mintegy 2500 milliárd dollárt kaptak a háztartások, ami a normális megtakarításaikon felül van. Ez a jövő év második feléig tudja fűteni a gazdaságot. Az inflációt a kereslet erős visszavetésével lehetne megfogni, amit főleg kamatemeléssel lehet elérni.*Az újabb kamatemelés megtörtént a podcastfelvétel után, 75 bázisponttal emelt a Fed, 1,6 százalékra.

Ezek a központi juttatások fűtötték nagyrészt a bitcoin, ethereum és a többi kriptovaluta felfutását is az utóbbi években. Amikor az emberek már mindent megvettek, amit tudtak, vettek részvényt is, és még maradt pénzük, jellemzően a hetente akár 10-20 százalékot emelkedő kriptovalutákba, esetleg a kripto mellékvágányába, NFT-kbe fektettek. Ez volt a helyzet az 1990-es években a délkelet-ázsiai válságban, amikor annyi pénz zúdult az országokra, hogy nem tudtak mit kezdeni vele, mindenbe berakták, és összeomlás lett a vége. Amikor elárasztjuk a világot likviditással, nem lehet elvárni, hogy hatékonyan tudjuk elkölteni, nincs annyi értelmes projekt, amibe be lehetne azt rakni – mondta a Diófa portfóliómenedzsere.

