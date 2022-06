Az egymillió magyart elérő alkalmazás, amely egyszerre szolgálja ki a 75 éves nyugdíjast és a 25 éves informatikust

Fotó: MTI/Balázs Attila

Nem sürgette az OTP Bank a felhasználóit, majdnem egy éve volt mintegy egymillió embernek, hogy átregisztráljon a bank új mobilalkalmazására, az OTP MobilBankra, a korábbi SmartBankról. A fokozatos átállás sikeres volt, a korábbi ügyfelek 90 százaléka letöltötte az új alkalmazást, 80 százalékuk használni is elkezdte azt.

Több mint százan dolgoztak a magyar piacon a legnagyobb felhasználói bázissal rendelkező banki applikáció mindenre kiterjedő megújításán – a nagy elérés miatt a fejlesztés során a fő szempont mindig a könnyű használhatóság volt.

Kökény-Majer Anita, az OTP Bank lakossági internet- és mobilbanki csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője volt a G7 podcast vendége.

A piaci változások és az ügyfelek megváltozott igényei miatt volt szükség a 2011-ben bevezetett, és immár életciklusa vége felé közeledő SmartBank kivezetésére és az új OTP MobilBank létrehozására, ami nemcsak többet tud az elődjénél, de a technológiai hátterét is új alapokra helyezték.

Nemcsak a kényelmes napi bankolást, de a tudatosabb pénzhasználatot is támogatja az új app, ehhez illeszkedően az alkalmazás legnagyobb újdonsága a kiadásfigyelő funkció. Ez automatikusan rendszerezi a költéseinket különféle költési kategóriákba, mint a bevásárlás, utazás, ruházat, vendéglátás, szórakozás, egészség. Így láthatjuk, mire mennyit költöttünk a hónapban, sőt, hamarosan lehetőség lesz kategóriánként saját limit beállítására és értesítés kérésére is, ha közeledünk hozzá. De folyamatosak a fejlesztések, nemsokára új funckiók is megjelennek majd az új mobilbankban.

Mivel az OTP ügyfelei több korosztályból kerülnek ki, a fiatal generációk igényei mellett figyelembe vették az idősebb korcsoportokba tartozó ügyfelek eltérő igényeit is, egy-egy új ötlet születésekor többféle ügyfélcsoporttal tesztelték a használhatóságot annak érdekében, hogy a 75 éves nyugdíjast és a 25 éves informatikust is ki tudják szolgálni. Így egyszerre cél a lehető legszélesebb szolgáltatási paletta a folyamatos innováció mellett.

Jelentős növekedés volt a járvány alatt a digitális csatornák használatában – és az új ügyfelek nem tűntek el, sokan közülük nemcsak átálltak a digitális csatornákra, de meg is maradtak mellettük. Nehéz váltani, de ha sikerült meglépni, és szeretjük, látjuk a hozzáadott értéket, mint például az új OTP MobilBank esetében, akkor már nem térünk vissza a régi megoldásokhoz – mondta Kökény-Majer Anita.

A podcast elkészítését az OTP Bank támogatta.

