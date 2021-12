Egymással és az úttal is kommunikáló autók csökkenhetik a dugókat és hozhatják el a balesetmentes közlekedést

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Már egymillió egymással kommunikálni képes autó rója Európa útjait, mégis kevesen tudják, hogy ez miért is fontos. A V2X technológia nem annyira felkapott, mint az önvezetés, pedig ez a következő néhány évben alaposan átalakítja majd autózási szokásainkat.

Szabóné Endrődi Csilla, a Microsec Zrt. igazgatósági tagja, PKI szakértő és Kraudy Roland, a Microsec Zrt. V2X PKI szakértőjének segítségével beszéltük át, hogyan működik a V2X technológia, és miért lesz előnyös ennek használata.

A Microsec Zrt. részt vesz az autók biztonságos technológiájának fejlesztésében és a szabványok kidolgozásában is.

Ma a világon elsők között a magyar tulajdonú Microsec Zrt. rendelkezik az autók közötti kommunikáció biztonságát megteremtő technológiával.

Azért kiemelten fontos a biztonság, mert ez garantálja, hogy csakis azok küldhessenek a közlekedőknek információt, akiknek ehhez joguk van. Nemcsak azt lehet megosztani az autók között, hogy hol melyik érzékelt torlódást, vagy éppen lefagyott útszakaszt, de a közút kezelője kiadhat így sebességkorlátozásokat, vagy a lámpák is előre meg tudják mondani a rádiós kommunikáció segítségével, hogy mikor lesznek zöldek és pirosak.

Amikor már az autók többsége V2X rendszerrel lesz felszerelve, akkor jelentősen megnőhet a mai utak kapacitása, mivel tudni fogja az autónk, hogy milyen sebességgel kell egy-egy kereszteződést megközelíteni, hogy lehetőleg megállás nélkül áthaladhassunk rajta, vagy hogy mely útszakaszt kerülje el lezárás miatt. A balesetek megelőzésében pedig az fog segíteni, hogy egyes veszélyekre, például egy csúszós útszakaszra, egy balesetre, vagy egy hirtelen fékezésre már jóval korábban tud a közútkezelő vagy egy másik jármű figyelmeztetni, mint hogy azt a sofőr a szokásos módon maga észlelné.

A technológia szabványon már jó ideje dolgoznak, de még nem végleges. Három nemzetközi szabvány terjedt el eddig a világban: az EU, az Egyesült Államok és Kína is saját rendszer fejlesztésén dolgozik. A szabványok kialakításában az autógyártók, a közútkezelők és a Microsechez hasonló bizalmi szolgáltatók is részt vesznek.

Világszerte is csak legfeljebb két tucat cég foglalkozik azzal, amivel a budapesti Microsec, Európában sincsenek tíznél többen. Így egy teljesen új, most épülő szolgáltatás piacán tud egy hazai vállalkozás az elsők között nemcsak megjelenni, de a szabványok alkotásában is aktívan részt venni.

A V2X gyors elterjedését több adottság is segíti: az EU Vision Zero stratégiája arra készteti az autógyártókat, hogy minél több olyan új technológiát használjanak, ami hozzájárul a közúti balesetek csökkentéséhez. Mivel már most tudni lehet, hogy a legjobb, ötcsillagos minősítést az EuroNCAP törésteszten 2025-től kezdve csakis a kommunikációs modullal rendelkező járművek kaphatják meg, így néhány év múlva várhatóan szériafelszerelés lesz a magyar közreműködéssel fejlesztett technológia.

