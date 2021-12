Nem kell utólag találgatni, hol fizettünk kártyával, ha majd a boltok logói is ott lesznek a mobilapplikációban

Fotó: Vincenzo PINTO / AFP.

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A legjobb fizetési élmény, ha nem fizetünk – legalábbis nem kell foglalkoznunk a fizetéssel. És ez nem a távoli jövő, hanem már ma a mindennapjaink része. Elég az autómegosztókra vagy a rollerbérlésre gondolni, ahol automatikusan vonják le a szolgáltatás díját az applikációba rögzített kártyánkról. Hamarosan pedig elég lesz elegánsan egy köszönömöt mondani kedvenc éttermünkből való távozáskor is.

A Mastercard az elsők között hozta be Magyarországra az érintésmentes fizetést 2009-ben. Ennek köszönhetően széles körben elterjedt a kártyahasználat itthon, és a kártyák digitalizálásában is élen járunk. Ugyanilyen fontos azonban a másik – elfogadói – oldal fejlesztése is, azaz hogy hány kereskedelmi elfogadóhelyen fizethetünk digitálisan.

„Meg szokták azért még kérdezni, hogy kávéról vagy bankkártyáról van-e szó, amikor a Mastercard terminálduplázó programjáról, a Doppioról beszélek” – mondta Szász Ferenc, a Mastercard Magyarország üzletfejlesztési igazgatója a G7 podcastban. A beszélgetést bármely podcast-lejátszóban vagy ide kattintva lehet meghallgatni:

A cél az volt a 2019 végén létrehozott programmal, hogy három év alatt megduplázzuk az elfogadóhelyek számát, hogy gyakorlatilag minden boltban, kereskedőnél és szolgáltatónál elérhető legyen a kártyás fizetés. Induláskor 150 ezer terminál volt Magyarországon, ehhez 115 ezer új terminál adódott hozzá az elmúlt két évben, így közel a 300 ezres cél.

Az utolsó szakaszban vagyunk, ami általában a legkeményebb, csakúgy, mint a maratonban – de sikerülni fog

– mondta.

Sokat segített, hogy Magyarországon ismert volt már az érintésmentes fizetés technológiája. Nem kellett magyarázni, hogy elég odaérinteni a kártyát a terminálhoz, így a tudás és a szándék megvolt, az infrastruktúrát kellett hozzáépíteni.

Ehhez jó hátszelet adott, hogy 2021. január elsejétől kötelező minden online kasszával rendelkező kereskedőnek digitális fizetési lehetőséget is biztosítania. Ennek megfelelően tavaly decembertől idén január-februárig óriási, havi 40-50 ezres növekedés volt a terminálok számában, így összesen mintegy 30-40 százalékot ugrott meg az elfogadóhelyek száma.

A fejlődés itt nem áll meg. Hamarosan eljön az idő, amikor a közös családi számlán is látni fogjuk, vagy egy görbe este utáni másnap is be tudjuk azonosítani, hol költöttünk, ki vont le tőlünk pénzt – jelenleg ugyanis a kereskedők nevét láthatjuk a tranzakcióknál, ami az esetek többségében nem mond semmit a vásárlónak. A Mastercardnál lehetőségük van a kereskedőknek feltölteniük a céges logójukat egy rendszerbe, ami aztán megjelenik a vásárló mobilbanki alkalmazásában.

Az is feltűnhetett sokaknak, hogy egyre több helyen kérdezik meg, kérjük-e a vásárlói bizonylatot a kártyás fizetést követően – ezt, mivel digitálisan is megvan, a legtöbben valószínűleg nem kérik, összességében nagy mennyiségű papírt spórolva. A Mastercard szeretné, ha a kereskedők is beérnék a digitális bizonylattal a most forgalomban lévő, 200-250 ezer, klasszikus, régebbi típusú terminál esetén – mert az újakban már alapból nincs bizonylatnyomtató.

A podcast elkészítését a Mastercard Magyarország támogatta.

Podcast Támogatói tartalom A pénzen túl kártyás fizetés Mastercard mobilfizetés Olvasson tovább a kategóriában