Dunapart, kanapé, kávézó, esetleg íróasztal – már nemcsak az autóink hibridek, hanem az is, ahogy dolgozunk

kép forrása: molcampus.hu

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Milyen funciókat köszönhetünk a Teams videomegosztóban a Microsoft munkavállalóinak, akik elsőként tesztelték az újdonságokat? Hogyan alakították ki a Mol-torony belső tereit, a járvány miatt megváltozott munkavállalói elvárások figyelembe vételével?

Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing és operatív igazgatója és Alexa Dóra, a Mol Campus digitális program menedzsere voltak a G7 podcast vendégei. A beszélgetést bármely podcast-lejátszóban és ide kattintva lehet meghallgatni:

A Microsoft az idén is megkérdezte 30 ezer ember véleményét a munkavégzés egy aspektusáról, most a hibrid munkavégzés volt a téma. A World Trend Index idei eredményekből kiderült, hogy eléggé elválik az otthoni és az irodai munkapártiak tábora, a válaszadók fele mindenképp otthon, a másik fele mindenképp az irodában dolgozik szívesebben. Ráadásul ugyanazzal indokolták választásukat, azzal, hogy az adott helyen hatékonyabban tudnak dolgozni, jobban egyensúlyba tudják hozni a munkát és a magánéletet – ismertette Csanak Gabriella.

A most épülő MOL-torony belső tervezésekor alapvető volt, hogy a lehető legflexibilisebben, adaptív módon alakítsák ki a tereket. Hibrid munkavégzés az is, hogy egy épületen belül több helyről csatlakoznak ugyanabba a meetingbe a kollégák; van aki a kávézóból, van, aki az elmélyültebb munkafolyamatokra kialakított fókuszterületről, vagy a team zone-ból – magyarázta Alexa Dóra. Ez új munkamódszert is hoz magával, az Activity-Based Working method (tevékenységalapú munkavégzés) -, ebben mindenki a munkavégzésének leginkább megfelelő munkavégzési lehetőséget tudja kiválasztani..

A MOL Campus munkatereinek tervezése már ezen munkamódszer figyelembe vételével történt. Ezen felül, a megszokott általános munkahelyek száma alacsonyabb ugyan (kb. 70-75%), de számos más munkavégzési lehetőség, kollaborációt és szocializációt is támogató, illetőleg különböző hangulatú és funkciójú terek állnak majd rendelkezésre a kollégáknak. Azaz a munkavállalók 70-75% százaléka tud egyidejűleg munkát végezni íróasztal mellől, míg a a teljes létszámnak lesz munkavégzésre alkalmas terület biztosítva az épület különböző közösségi területein. Fontos szerepet kapnak a szocializációra alkalmas terek is, hiszen a járvány sok negatív hatása közül az egyik a kényszerű elszigetelődés volt.

Kevesen tippeltek volna arra, hogy a Microsoft munkavállalói tesztelték a Teams nevű videomegosztó szolgáltatást, pedig így volt. A járvány első 2-3 hónapjában 45 millióra ugrott a felhasználók száma globálisan – miközben naponta jelentek meg új „feature”-ök az alkalmazásban, amelyeket előzetesen a nagyvállalat munkavállalói teszteltek és láttak el javaslatokkal, mint a kézfeltartási funkció vagy az érzelmek mutatása a meeting közben, de a megbeszéléshez tartozó fájlok és a naptár integrálása is az ő ötletük volt, hogy minden egy helyről elérhető legyen.

A digitális transzformáció mellett zajlik, és kell is, hogy átmenjen minden cégnél egy nagy kulturális transzformáció is Csanak Gabriella szerint. Egy vezetőnek is felelőssége ma már az, hogy ha valaki a csapatából éjjel-nappal emaileket küld és csetel, arra odafigyeljen, szükség esetén beavatkozzon. Fontos, hogy ne váljon elvárássá az éjjel-nappal folytatott munka sem.

A podcast elkészítését a Microsoft Magyarország támogatta.

Podcast Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában