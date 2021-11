Ha megérted a női és a férfi borotva közti különbséget, a vállalkozásfinanszírozás már gyerekjáték lesz

Neha Dhupia (b) és Arbaaz Khan (j) bollywoodi színészek egy borotvapenge-gyártó promóciós eseményén Mumbaiban. Fotó: STR STRDEL / AFP

Egy sikeres vállalkozáshoz a jó ötleten, a piaci rés megtalálásán és a kemény munkán kívül kell még valami: sok pénz. Azonban a pénz sem egyforma – nem mindegy, hogy milyen forrásból, milyen feltételekkel, mennyi időre tud finanszírozáshoz jutni egy cég.

Tóth Attila, a CIB Bank Kereskedelemfinanszírozás és EU szolgáltatások vezetője volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést bármely podcast-lejátszóban vagy ide kattintva lehet meghallgatni:

Jó hír, hogy most van pénz a piacon, nem is kevés. Azonban ez a pénz nem biztos, hogy az a pénz – ahogy például a női és a férfi borotva közti különbségek sem biztos, hogy elsőre feltűnnek. Miért nem használunk egyfajta borotvát? Bár ugyanazt a célt szolgálják, nemcsak a külső megjelenésben, hanem funkcionalitásban is vannak különbségek. A pénz világában is ez van: nem mindegy, hogy milyen forrásból, mennyi időre és milyen szektorban működik a vállalkozás: kereskedő, gyártó vagy éppen egy – a drága tárgyi eszközök miatt – rendkívül finanszírozásigényes agrárcégről van szó.

A hosszú lejáratú és rövid lejáratú hitel csak a kezdet, lehet termékalapon és egyedi módon is hiteleket igénybe venni. Az első pont olyan, mintha a konfekcióméretből választanánk ruhát, de nem biztos, hogy konfekcióméretet hordunk, vagy mások az igényeink. Itt jönnek szóba az egyedi megoldások.

A beruházási hiteleknél, ahol a lejárat 7-10 év is lehet, fontos, hogy a vállalkozás nemcsak az esetleges devizanemből, hanem a kamatváltozásból származó kockázatot is kiküszöbölje. Ezt a kamat fixálásával lehet elérni, ami akár a hitel futamidejének végéig tarthat – ez a bankoknak is jó megoldás, ilyenkor többnyire más banktól, azaz refinanszírozott forrásból nyújtják a hitelt, jellemzően állami tulajdonú pénzintézetek konstrukcióit használják.

A beruházási hitelek mellett nagy csoportot képeznek a forgóeszközhitelek, amiből a vállalkozás működéséhez szükséges készletet vásárolják meg, vagy a vevőköveteléseket finanszírozzák előre. Ide tartoznak a személyes hitelkártyához hasonlóan működő folyószámlahitelek, ez egy folyamatosan, kiegyensúlyozottan működő vállalkozás esetében általában egyhavi bevételnek felel meg. Kivétel lehet egy agráriumban működő vállalkozás, ahol a szezonalitás miatt több hónapig szükséges lehet ilyen kiadásokat finanszírozni.

