A technológia már kész a karbonsemlegességhez, kérdés, hogy a szokásainkon tudunk-e változtatni

Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divíziójának vezetője. Fotó: Siemens Zrt.

A növekvő áramigények, az új szereplők megjelenése, az erősödő fenntarthatósági szempontok, a digitalizációs kihívások megújulásra késztetik az áramipart. A trendekről és lehetőségekről Balasa Leventét, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divíziójának vezetőjét kérdeztük a G7 podcast következő adásában.

A beszélgetés itt, vagy bármely podcast lejátszóban meghallgatható:

Mi lesz az energiaelosztás jövője?

Most még bírja az elektromos hálózat, de elébe kell menni az igényeknek, mert a fogyasztás exponenciálisan nő, és várhatóan az árak is emelkednek. Ezért is fontos megvizsgálni már vállalati szinten, milyen állapotban van az elektromos rendszer, hol van lehetőség az áramfelhasználás csökkentésére. Az új nagyberuházások kapcsán előtérbe került a plusz áramkapacitások kérdése is. Az intelligens mérőeszközök abban segítenek, hogy az üzemeltető lássa a rendszerben a gyenge pontokat és a kapacitásnövelési lehetőségeket. Rendszerszinten hasznos segítség az ipar 4.0-ban „szabványnak” tekinthető digitális iker megoldás, mely a komplex áramhálózat digitális másának leképezésével könnyíti meg a tervezők, az üzemeltetők munkáját.

Ha a sok napelem összeadja vagy elveszti az erejét

Ma már nagyjából 85 ezer háztartásban van napelem Magyarországon, ami összesen 770 megawatt energiát képes termelni – ez a mintegy 7 gigawattos országos fogyasztás több mint 10 százaléka – a cél pedig a 200 ezer. Volumenben tehát már érezhető a napelemek hatása, a gondot az jelenti, hogy ez az energiamennyiség sok kicsi pontból adódik össze, és az időjárás is okozhat meglepetéseket. Ha elmegy a nap, akár 1-1,2 gigawattnyi energia is kieshet a rendszerből, amit egy perc alatt kell kiegyenlíteni valahonnan.

Zöld átállás

Az EU zöld átállásban Magyarország által 2030-ig vállalt karbonsemlegesség ambiciózus cél, de a Siemens divízióvezetője szerint a technológia készen áll, hadrendbe lehet állítani. A kérdés az, hogy a fogyasztóknak sikerül-e elszakadniuk az utóbbi 60-70 évben kialakult szokásaiktól energiahasználat terén? Tudjuk-e a megtermelt energiát helyben, utaztatás nélkül hasznosítani, és milyen megoldások vannak erre?

A podcast elkészítését a Siemens Zrt. támogatta.

