Káros-e az e-cigaretta?

Annak ellenére, hogy már a kisközértekben is lehet elektronikusan is fizetni, a magyarok továbbra is a készpénzt tartják a legbiztonságosabb és - a kártyás vásárlás után - a legkényelmesebb fizetési módnak – derült ki a Mastercard pénzügyi szolgáltató idén első alkalommal közölt digitális fizetési indexéből.