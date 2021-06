Cash is king – a készpénzes fizetést még mindig biztonságosabbnak tartjuk, mint a bankkártyást

Fotó: AFP/Europress

Annak ellenére, hogy már a kisközértekben is lehet elektronikusan is fizetni, a magyarok továbbra is a készpénzt tartják a legbiztonságosabb és – a kártyás vásárlás után – a legkényelmesebb fizetési módnak – derült ki a Mastercard pénzügyi szolgáltató idén első alkalommal közölt digitális fizetési indexéből.

„Az első digitális index alapján 51 pontot ért el Magyarország a 100-as skálán, ezzel valahol félúton járunk – nem vagyunk rosszak, de még van hova fejlődni” – mondta Boris Martinovic, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a G7 Podcastban.

A kutatásból kiderült, hogy sokan kényelmetlenebbnek gondolták a készpénzes fizetésnél azt, hogy például odaérintsék a mobiltelefonjukat egy terminálhoz. A teljes képhez hozzátartozik, hogy ezzel Magyarország nincs egyedül: Európában Ausztria vagy Németország kifejezetten a készpénz bástyáinak számít, de ragaszkodnak a bankjegyekhez a digitalizáció egyik éllovas országában, Japánban is.

Az 51 pontos főindex tovább bontható három alindexre: a fizetési infrastruktúra fejlettsége 64, a felhasználói tudás szintje 51, míg a digitális fizetési megoldások használatának elterjedtsége 38 pontot ért el. Ez utóbbi jelentősen el van maradva az infrastruktúra által biztosított lehetőségektől, de ez nem meglepő Boris Martinovic szerint. „Az elmúlt 5-7 évben akkora boom van a fizetési megoldások piacán, hogy mindenki csak kapkodja a fejét. Érthető, hogy időbe telik, amíg mindezt kitanulják, megszokják az emberek. Még öt éve is főleg bankkártyákról beszéltünk, a QR kódok éppen kezdtek megjelenni Kínában, de átutalásról nem igazán volt szó vásárlási szituációkban” – mondta.

