Új ipari forradalmat élünk, hamarosan a mindennapjaink részévé válik az otthoni energiamenedzsment és az energiatárolás

Egy elektromos autó töltőállomás a Somlón, a szőlőtőkék között. Fotó: MTVA/Bizományosi - Farkas Melinda

Ipari forradalmat élünk át most is, amelynek izgalmas része a decentralizált termelés, mint a napelemek, az energiatárolás és a saját, e-autóba való üzemanyag kigazdálkodása az otthoni energiamenedzsment-rendszerben – mondta Novotny Dénes, az elektromos töltéssel, töltési rendszerekkel foglalkozó ALTE-GO Kft. ügyvezetője a G7 Podcastban.

A beszélgetés bármely podcast-lejátszóban vagy ide kattintva hallgatható meg:

Az ügyvezető szerint 2023-ban már megtérülő beruházás lehet Magyarországon is az e-mobilitás. Most 31-32 ezer zöld rendszámos autó van a magyar utakon, arányuk a mostani növekedéssel az év végére a teljes személyautó-állomány 1 százalékát teheti majd ki. 2024-ben érhetjük el a százezer e-autót, amivel még mindig 3 százalék alatt lesz az arány az állományhoz képest, de a trendet nézve izgalmas képet látni: ami most még 1 százalék, nagyon gyorsan 2 százalék lesz, majd 3 és 5 százalék – kevés iparágban figyelhető most meg ilyen gyors növekedés.

A négydarabos puzzle, az energiatárolás, energiatermelés, energiamenedzsment és töltés kulcsa az energiatárolás, az akkumulátorok forradalma, ami nagyon közel van, a szakértő jelentős árcsökkenésre számít az akkumulátorok piacán. Úgy véli, 3-5 éven belül eljutunk oda, hogy a mostani, 5-10 perces tankolási élményhez hasonlót tapasztalhatunk meg az új generációs villámtöltőkkel. Ezt csak akkor lehet költséghatékonyan megvalósítani a jövőben, ha teszünk mellé egy olyan energiatárolót, ami most még a naperőművek termelésének kiegyenlítésében játszik komoly szerepet. Egy ilyen lítiumos akkumulátorkonténerbe kisebb teljesítménnyel, de folyamatosan folyik a villamosenergia – ha jön egy autó, gyorsan kiveheti belőle.

