A jó sztori és a számok mellett kell egy kis kémia is a kockázati tőkebefeketések sikeréhez

Rengeteget lehet olvasni a startupokról, amelyek nagyrészt egy jó ötletre és a lendületükre építve szeretnének nagyot gurítani a piacon. De mi a helyzet a kezdő fázison már túljutott, stabil folyamatokkal és ügyfelekkel bíró cégekkel, amelyeknek több millió eurós tőkebefektetésre volna szükségük ahhoz, hogy nemzetközi szinten is labdába rúghassanak? G7 podcast.

“Láttunk egy lehetőséget a seed – azaz induló, magvető fázisban lévő cégek – finanszírozása utáni életszakaszban lévő, növekedési, growth fázisú cégeknél. Alapvetően olyan kelet-közép-európai, technológiai alapú növekedési sztorikat keresünk, amelyek globális piacra lépést terveznek” – mondta Dunai András, a Lead Ventures magyar kockázati tőkebefektető cég partnere a G7 podcastban. A három éve, 125 millió euró tőkével alapított cég szívesen fektet be akár 10 millió eurót (3,5 milliárd forint) is egy vállalkozásba, ha látják a potenciált az adott cég piacában, menedzsmentjében és folyamataiban, de átlagban inkább a 2-5 millió euró körüli befektetések a jellemzők.

A másik oldalról közelítve: egy cégalapítónak akkor érdemes külső befektetőt keresnie, ha az így kapott pénz nagyobb mértékben növeli a vállalatának értékét, mint amennyi részvényt kell adnia érte – foglalta össze a célpont vállalat szemszögéből Vinnai Balázs, a Codecool programozókat, informatikusokat képző cég társalapítója, amelybe a Lead Ventures is befektetett egy másik alappal közösen 3,5 millió eurót.

Ugyanakkor kell egyfajta kémia is ebben a dologban – tette hozzá. Érdekes látni az igazgatóság és az operatív menedzsment közötti kommunikációt, azaz hogyan lehet a vállalat tudását, fejlődési irányát úgy átadni, hogy a befektetők érezzék, számukra is ez a leghasznosabb – ugyanakkor a növekedési fázisú cég tulajdonosainak is nyitottnak kell lenniük a külső nézőpontra, a nagyobb piaci rálátással bíró befektetőtől érkező tanácsokra.

A kockázati befektető szakma legizgalmasabb része a cégek megtalálása Dunai András szerint: fontosak a szolgáltatóktól vásárolt adatbázisok, de figyelik más seed- vagy angyal befektetők tevékenységét is, ami már egy jó szűrő a szóba jöhető cégeknél. Emellett lényeges az iparági fókusz is, hogy a kiszemelt cég olyan dolgokkal foglalkozzon, amelyekben a befektető is hisz. Jelenleg az új típusú, megosztásos és e-mobilitással, e-kereskedelemmel és a körforgásos gazdaság különböző szegleteivel foglalkozó cégeket keresik leginkább a Lead Ventures-nél. Ez utóbbi, zöld típusú befektetéseknél azt remélik, tudnak új vállalkozásokba befektetni annak ellenére, hogy Európa, és ezen belül is Közép-Európa le van maradva a világ többi részéhez képest – ugyanakkor az uniós és a kormányzati programok jó lehetőségeket és piaci körülményeket teremtenek a téren.

