Visszatért a nulla forintos folyószámlák kora

(A szerző a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Egyre intenzívebben küzdenek az új lakossági számlavezető ügyfelekért a bankok: miközben a „régi” eszköztárat változatlanul üzemeltetik, visszatértek a „nulla forintos” számlák is a piacra.

Az elmúlt két-három év egyértelműen az ajándékpénzek osztásáról szólt a pénzintézetek lakossági ügyfelekért folytatott küzdelmében: ha az új ügyfél a frissen nyitott számla mellé egy sor más feltételnek is megfelel – például bankkártyát, mobilbankot igényel, és hűségidőt is vállal – akár 30-50 ezer forint egyszeri jóváírást is kaphat. Sőt, ha ezt a kedvezményt más akciókkal – például ügyfélajánló programokkal – is össze tudja vonni, akkor újabb tízezrekkel is gazdagodhat.

Jobban figyelünk a folyószámlák költségére

Az egyszeri jóváírások mellett ugyanakkor az utóbbi hónapokban szépen visszalopakodtak a piacra a díjmentes havi számlavezetést ígérő, közismert nevükön nulla forintos számlacsomagok is, amelyek sok évvel ezelőtt számítottak fontos elemnek az ügyfeleket toborzó bankok kampányaiban.

A nulla forintos számlák ismételt előretörését több tényező is indokolttá tette: az egyik, hogy a már kissé egyhangúvá váló jóváírási akciók mellett más attrakciót is időszerű lehet bevetni az ügyfelek megnyerése érdekében az egyre kiélezettebbé váló verseny miatt.

Ennél is fontosabb azonban, hogy az ügyfelek egyre árérzékenyebbek, ráadásul igen nagy részüknek pont a havi számlavezetési díj jelenti a legnagyobb (és legismertebb) tételt a banki költségek között, így a díjmentes számlavezetés náluk jó hívószó lehet. A harmadik, szintén nem elhanyagolható tényező lehet emellett, hogy a kormányzat infláció elleni hadjárata során a bankszámlák költségei is az érdeklődés homlokterébe kerültek.

A jövedelem utalása nélkül nincs esély a díjmentességre

Természetesen a díjmentes számlavezetés lehetőségét kínáló csomagoknál is érvényesül a „nincs ingyen ebéd” elve. A bankok által meghatározott feltételek egyáltalán nem teljesíthetetlenek, hiszen a jellemző elemek között többnyire az szerepel, hogy

legalább a minimálbér összegének megfelelő jövedelem érkezzen havonta a számlára,

az ügyfél bankkártyát is igényeljen,

kössön netbanki/mobilbanki szerződést,

és vállaljon valamennyi hűségidőt is.

Az első látásra nem túl kemény feltételek közül az első kettőnek viszont nagy a jelentősége: az érintett számlacsomagoknál ugyanis nem elég pusztán valamekkora rendszeres jóváírás, hanem kifejezett előírás, hogy jövedelem érkezzen a számlára – akár nyugdíj formájában is.

A másik, hogy a bankkártya díjmentességét általában csak az első évben biztosítják a bankok, utána életbe lép az évi több ezer forintos, normál tarifa. E két dologból pedig egyenesen következik, hogy a díjmentes számlavezetésben akkor bízhat az ügyfél, ha az adott számlát elsődleges folyószámlaként használja, vagyis oda érkezik a jövedelme, és a pénzforgalma legnagyobb része is azon történik.

Egy kaptafa, egyedi megoldásokkal

Ami az egyes, most elérhető ajánlatokat illeti, az Erste Privilégium X díjcsomagjánál akkor nulla forint a számlavezetési (itt ügyfélkapcsolati) díj, ha a számlára egy összegben legalább havi 225 ezer, vagy két részletben minimum 300 ezer forint jóváírás érkezik. Az Erste konstrukciójánál nagy előny, hogy korlátlan számban díjmentesen nyitható forint- és devizaszámla a díjcsomagon belül, miközben az internet- és mobilbanki felületen keresztül indított tranzakciókhoz is egy sor kedvezmény kapcsolódik. Az Ersténél bankszámlanyitás esetén ehhez a díjcsomaghoz is kapcsolódik egyszeri jóváírás az új ügyfeleknél, ha teljesítik az elvárt feltételeket – például két év hűségidőt vállalnak, a számla mellé bankkártyát is igényelnek, amit digitalizálnak, és pozitív marketingnyilatkozatot tesznek.

A Gránit Bank két, felnőtteknek szóló csomagjánál is elérhető a díjmentes számlavezetés lehetősége. Az egyik a Gránit Sztár számlacsomag, amelyet a nem túlságosan aktívan bankoló ügyfeleknek ajánl a szolgáltató. A Gránit Kamat Plusz nevű csomagnál viszont a díjmentes számlavezetés mellett a jegybanki alapkamattól 3 százalékponttal elmaradó, látra szóló betéti kamatot is fizet a pénzintézet, ami így jelenleg évi 3,5 százalék. A számlacsomag több díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatást is tartalmaz, és itt is él a feltételek teljesítésekor akár összesen 60 ezer forintos egyszeri jóváírást kínáló számlanyitási akció. A díjmentes számlavezetésnek ugyanakkor a Gránit Banknál is feltétele a jövedelem helyben történő jóváírása, legalább 200 ezer forint összegben.

A MagNet Házhozszámla díjcsomagjánál teljesen egyedi megoldást alkalmaz, már ami a számlavezetés költségét illeti: itt is él ugyanis a becsületkasszás számlavezetés lehetősége, ahol az ügyfél döntheti el, hogy – a nulla és ezer forint közötti sávban – mennyit kíván fizetni a számlavezetésért. A számlacsomag több kedvezményes, illetve díjmentes szolgáltatást is tartalmaz.

Az MBH Bank a rendszeresen tranzakciókat végző, aktív ügyfeleknek ajánlja az MBH Extra számlacsomagot, amelynél a 600 ezer forintot elérő, rendszeres havi jövedelem az alapfeltétel. A nulla forintos számlavezetés mellett szintén díjmentes például az sms-értesítések küldése, miközben – 50 ezer forint alatt – korlátlan mennyiségű eseti elektronikus és rendszeres átutalási megbízást is megadhat az ügyfél költség nélkül.

Az OTP Bank a Smart számlacsomagnál kínál díjmentes számlavezetést bankszámlanyitás esetén, ha teljesülnek a kért feltételek. Az utóbbiak közé tartozik, hogy a számlára legalább 150 ezer forint jövedelem érkezzen havi rendszerességgel, és az ügyfél elektronikus számlakivonatot igényeljen a pénzintézettől. A Mastercard Online Smart főkártya éves díja az első évben szintén nulla forint. A pénzintézet ennél a számlacsomagnál is érvényben tartja ügyfélajánló programját, ahol a feltételek teljesítésekor 10 ezer forintos, egyszeri jóváírás érkezhet az érintettek számlájára.

