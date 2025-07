Feldoppingolt arany lehet a bitcoin, de más kriptoeszközök is egyre fontosabbá válnak

(A szerző a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

A bitcoin egyre érettebbé válik, amit az éves volatilitásnak a történelmi szinteknél alacsonyabb, 50-60 százalék körüli szintre történt csökkenése is bizonyít. A közelmúlt makrogazdasági eseményei (a jen carry trade*A befektetők a japán devizában vettek fel alacsony kamatra hiteleket, majd ebből magasabb hozamú eszközöket vásároltak. lezárulása és a „felszabadulás napja” óta tett vámbejelentések) közepette a bitcoin viszonylag ellenállónak mutatkozott, és felülmúlta a főbb tőzsdeindexek, például a Nasdaq és az S&P teljesítményét. A 2025 eddigi szakaszában megfigyelt, a 2020-as fokozott volatilitáshoz képest mérsékeltnek mondható visszaesések is a növekvő stabilitás jelének tekinthetők.

A bitcoin dominanciája (a stabilcoinok*Ezek olyan kriptovaluták, amelyek értéke egy másik eszköz (például a dollár vagy az euró) értékéhez van kötve. kivételével) a kriptopénzek piacán nemrégiben többéves, 65 százalékos csúcsot ért el. Történelmileg a tőke a bitcoinból általában az alternatív kriptovaluták felé forgott, de idén nem történt ilyen forgás, aminek oka valószínűleg a folyamatos makrogazdasági bizonytalanság és az lehet, hogy vélt stabilitása miatt a befektetők a bitcoint részesítik előnyben.

A bitcoin hash rate*Ez tulajdonképpen a kriptodeviza mögött álló összesített számítási kapacitás.-je áprilisban rekordmagasságot ért el, ami arra utal, hogy a bányászok jelentős összegeket fektettek a hálózatbiztonságba és -infrastruktúrába. Az emelkedő hash rate általában kedvező tendenciának számít, mivel növeli a hálózat decentralizáltságát és biztonságát.

Emellett a befektetői magatartásnak − különösen a hosszú távú befektetők körében – bekövetkező változásai értékes információkkal szolgálnak a jelenlegi piaci dinamikáról. Az eszközöket hosszú távon tartó tulajdonosok jellemzően árfolyamcsökkenés idején halmozzák fel készleteiket, majd az árak jelentős emelkedésével fokozatosan csökkentik pozícióikat. Érdekes volt megfigyelni, hogy a 2024. novemberi amerikai választási időszak körül, 2025 elejéig megnövekedett az ebből a tulajdonosi körből származó eladások volumene. Ez a tendencia azonban március elején megfordult, és amikor a bitcoin ára 80 ezer dollár körüli szintre és az alá esett, a hosszú távú tulajdonosok ismét nettó vevőkké váltak.

A szabályozás lendületet ad az intézményi befektetőknek

A szabályozási környezet pozitív változásai, különösen az Egyesült Államokban, hatással vannak a digitális eszközök piacára. A kulcsfontosságú pénzügyi szabályozó szervek − köztük az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC), a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) és az Árutőzsdei Futures Kereskedelmi Bizottság (CFTC) − új vezetőinek kinevezése, valamint a digitális eszközökre – például a stratégiai kriptovaluta-tartalékra − vonatkozó elnöki rendeletek pozitív jelzések voltak.

Az intézményi befektetők általi befogadás valószínűleg a digitális eszközök általános elfogadottságának egyik fő mozgatórugója lesz, amiben a tőzsdén kereskedett (ETP-k) és a származtatott termékek piacai kulcsfontosságú szerepet játszanak. A bitcoin iránti vállalati és kormányzati érdeklődés – amelyet a növekvő befektetésállományok tanúsítanak -, arra utal, hogy erősödik a hosszabb távú befektetési stratégiák irányába mutató trend. Az állami vállalatok jelentősen növelték bitcoinállományukat, ami növekvő érdeklődést jelez. Például az állami vállalatok eddig több mint 130 ezer bitcoint szereztek meg (2025. május 7-i állapot szerint), szemben az előző év azonos időszakára jellemző 31 ezres volumennel, és a vásárlások üteme 2024 második felében gyorsult.

Bitcoin-piaci ciklusok és a makrogazdasági hatások

Egyes piaci mutatók arra utalnak, hogy a megnövekedett árdinamika szakaszába léphetünk, amellyel a korábbi ciklusokban a fokozott jövedelmezőség és volatilitás járt együtt. Bár ebben a ciklusban a csökkenő volatilitás miatt a hozamok valószínűleg kevésbé exponenciálisak a korábbi ciklusokhoz képest, a bitcoin más eszközosztályokhoz viszonyítva egyes esetekben kedvező hozamokat mutatott, ráadásul úgy tűnik, hogy a bitcoin piaci ciklusai meghosszabbodnak, ami összhangban van a volatilitás csökkenésével és az intézményi befektetői részvétel erősödésével.

Eközben a piaci megítélésben észrevehető elmozdulás történt, és a bitcoinról alkotott kép az eddigi nagy növekedési potenciállal rendelkező technológiai eszköz felől mindinkább a digitális aranyhoz hasonló, potenciális értékmegőrzőnek tekintett eszköz irányába tolódik el. A bitcoinnak a jellegéből adódó, belső tulajdonságai – például a szigorú kínálati korlát és a helyettesíthetőség – olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy potenciális értéktárolóként és az infláció elleni fedezeti eszközként tekinthessünk rá.

A bitcoin pályáját továbbra is a tágabb makrogazdasági környezet alakulása határozza meg. Bár a recesszió nem tekinthető alapforgatókönyvnek, a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások időigényétől függően esetleg piaci lassulásra is sor kerülhet. Mindazonáltal továbbra is jellemző a kereskedelmi feszültségek rendeződésére vonatkozó általános várakozás. Az olyan tényezők, mint a gyengülő amerikai dollár, a csökkenő olajárak és a lehetséges németországi fiskális ösztönző intézkedések pozitívan járulhatnak hozzá a piaci likviditáshoz, és mindez továbbra is a bitcoin egyik hajtóerejének számít.

Ethereum, altcoinok és új felhasználási esetek

Az ethereum – a második legnagyobb kriptovaluta – a bitcoinnál rosszabbul teljesített: a bitcoin/ethereum arány nemrég többéves mélypontra esett, mielőtt újra emelkedni kezdett volna. Ezt az alulteljesítést elsősorban a makrogazdasági bizonytalanságok és az ethereum bonyolult technológiai múltja váltotta ki.

A bitcoinnal fennálló, történelmileg erős korreláció ellenére az ethereum továbbra is egyedülálló adottságokkal rendelkezik a decentralizált pénzügyek (DeFi) és az intelligens szerződések terén, ezáltal a bitcointól eltérő befektetési esetekre kínálhat megoldást. Az ethereum sokkal összetettebb intelligens szerződési lehetőségeket kínál, mint a bitcoin. Nemrég került sor a Pectra frissítésre*az ethereum működését biztosító hálózat fejlesztésére, amely tovább növelte az ethereum skálázhatóságát.

Mindazonáltal az ethereumnak jelentős versennyel kell szembenéznie az alternatív blokkláncplatformok és a feltörekvő piaci felhasználási esetek miatt, amelyek potenciális kihívást jelentenek a jövőbeli dominanciájával szemben. A befektetőknek azt is figyelembe kell venniük, hogy az altcoinok általában magasabb kockázatú befektetéseket jelentenek a számottevő volatilitásuk és a blokkláncszektoron belül támasztott versenydinamika miatt.

A stabilcoinok jelentős felhasználási esetté váltak a digitális pénzeszközök piacán belül. A stabilcoinokat a kereskedők eredetileg a készpénz tőzsdéken való parkoltatásának eszközeként használták, mára azonban kulcsfontosságúvá váltak az átutalások és a határokon átnyúló fizetések területén, különösen a feltörekvő piacokon. A stabilcoinok emellett szerephez juthatnak a valós pénzeszközök tokenizációjában is, növelve a likviditást és a hozzáférhetőséget. Az európai és ázsiai szabályozás fejlődése, valamint az Egyesült Államok esetleges jövőbeli jogszabályai várhatóan tovább erősítik a stabilcoinok legitimitását és hasznosságát, és megnyitják az utat a hagyományos pénzügyek területén való, szélesebb körű elterjedésük előtt.

A jövő: fokozatos növekedés és elterjedés

A digitális pénzeszközök piacát 2025-ben az ellenállóképesség, a szabályozás fejlődése és az innovatív felhasználási esetek jellemzik. Ahogy a digitális pénzeszközök mind érettebbé válva integrálódnak a mainstream pénzügyi rendszerekbe, úgy válik egyre fontosabbá e dinamikák árnyalt megértése ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozhassunk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMikor már úgy nézett ki, hogy megreccsen a bitcoin, Trump gyorsan megmentetteÚgy nézett ki, hogy minden összejött egy újabb méretes zuhanáshoz a kriptopiacon, de az amerikai elnöknek sikerült újra felpumpálnia az árfolyamokat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAnnyi a bizonytalanság, hogy a befektetők továbbra is kitartanak a nemesfémek mellettA geopolitikai feszültségek, a dollárba vetett bizalom csökkenése és a kereskedelmi háborús bizonytalanságok hajtják fel az arany, az ezüst és a platina keresletét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBefogott orral, de venniük kell a dollárt a befektetőknek és jegybankoknakMegingott az Egyesült Államok kivételességébe vetett hit, de az ország pénzügyi rendszerének és a dollárnak egyelőre még nincs igazi alternatívája.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz arany bitcoin ether ethereum kriptodeviza kriptodevizák kriptopénz kriptovaluta Olvasson tovább a kategóriában