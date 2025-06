Szinte senki sem igényel 20 éves kor alatt munkáshitelt

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Jelentősen kibővítette a munkáshitel a néhány millió forintos, szabad felhasználású kölcsön felvételében gondolkodó fiatalok mozgásterét. A támogatott konstrukciónál ugyanis 17 évben határozza meg a jogosultság alsó korhatárát a jogszabály, miközben a személyi kölcsönöknél leggyakrabban 20-21 éves alsó korhatárt alkalmaznak a bankok. Így van például a CIB-nél, a MagNet Banknál, az OTP-nél, a Raiffeisennél és az UniCredit Banknál is –, de például az Ersténél a 23. betöltött életév az alapfeltétel.

Persze akad több olyan bank, amely az általános nagykorúsági határt alkalmazza a személyi kölcsönénél is: így tesz például a K&H vagy az MBH Bank is.

Más kérdés, hogy a munkáshitel szabályozásából adódó lehetőségeket ritkán használják ki maximálisan a hitelintézetek. A támogatott konstrukciót kínálatban tartó hét bankból mindössze egynél – a Gránit Banknál – 17 év az alsó korhatár, a többieknél kivétel nélkül alapfeltétel a betöltött 18. életév, a felső határ pedig mindenhol a jogszabályban szereplő 25 évnél húzódik.

Maguktól védik a bankok a fiatalokat

Az, hogy a bankok sokszor 18 év felett húzzák meg a személyi kölcsönt igénylők alsó korhatárát, több szempontból is érthető. Egyrészt a szakképző intézményből vagy középiskolából frissen kiesett fiatalok jövedelme általában az alacsonyabb sávok valamelyikébe tartozik, ráadásul egy 18-19 éves fiatalról még ritkán mondható el, hogy stabilan megvetette a lábát a munkaerőpiacon.

A másik fontos érv a magasabb alsó korhatár alkalmazása mellett, hogy a pályafutásuk és önálló életük kezdetén járó fiatalokkal könnyebben előfordulhat, hogy nem kellő alapossággal hoznak pénzügyi döntéseket, márpedig egy személyi kölcsönt is rendszerint hosszú évekig kell törleszteni.

Persze az elvben 17 éves alsó korhatár ellenére sem valószínű, hogy az iskolából frissen kikerült, már dolgozó fiatalok tömegesen igényelni kezdenék a munkáshitelt. Ennek egyrészt az az oka, hogy a munkáshitel egy jól körülhatárolható réteget – a 17 és 25 év közötti, legfeljebb középfokú végzettségű, és már dolgozó, rendszeres jövedelemmel rendelkező fiatalokat – céloz, ami jelentősen leszűkíti azoknak a körét, akik kifejezetten a lazább életkori megkötések miatt folyamodnának kölcsönért.

Másrészt a munkáshitelt forgalmazó bankok eddigi tapasztalatai szerint a munkáshitelt igénylők nagy többsége a felső korhatárhoz közelít – tehát 23-25 éves –, és nagyon alacsony a 20 év alatti ügyfelek aránya.

Kemény konkurencia a személyi kölcsönöknek is a munkáshitel

Az idén január óta elérhető munkáshitel viszont erős konkurenciát támaszt a személyi kölcsönöknek, hiszen bár rétegtermékről van szó, a rendkívül kedvező kondíciók miatt biztosan nehéz lenne olyan érintetteket találni, akik ne gondolkodtak volna el a felvételén.

Így nem szabad elfeledkezni arról, hogy a munkáshitel

kamatmentes, az igénylőknek csak az állami kezességvállalás 0,5 százalékos díját kell megfizetniük. Teljesen szabadon felhasználható hitelről van szó, amelybe az egyéb kölcsönök kiváltása és az önerőként való felhasználás is beletartozik.

A leghosszabb, tíz éves futamidőt és a legmagasabb, 4 millió forintos hitelösszeget feltételezve 35 ezer forint környékén alakul a törlesztőrészlet, ami alacsonyabb jövedelemmel sem vállalhatatlan.

A jövedelmi elvárások sem túl szigorúak, az alkalmazottként dolgozó igénylőknél a nettó minimálbér, a vállalkozóknál a 20 órára vetített nettó átlagbér (most nagyjából 220 ezer forint) az általánosan alkalmazott alsó küszöb.

A konstrukció jutalmazza – de fontos, hogy nem írja elő – a gyermekvállalást: két gyermek után az igénylő nők tartozásának a felét, három gyermek után pedig a teljes fennálló tartozását átvállalja az állam.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy a támogatott konstrukció igen lendületesen kezdte a pályafutását: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. első három hónapjában már 59,2 milliárd forint összegben kötöttek szerződéseket a bankok. Figyelemre méltó emellett, hogy az igénylők döntő többsége a lehetséges legnagyobb összeget kéri: a 15,3 ezer szerződés alapján az átlagos hitelösszeg közelít a 3,9 millió forinthoz.

Ezek a számok persze egyelőre nem hoztak földindulást a lakossági hitelek piacán: a munkáshitel részesedése nagyjából 1,2 százalékos a fogyasztásihitel-portfólióban.

Ráadásul a fő konkurenciának tekinthető személyi hitelekből három hónap leforgása alatt több mint 244 milliárd forintnyit helyeztek ki a bankok, amire eddig még soha nem akadt példa. Ezzel együtt, ha fennmarad a mostani lendület, a munkáshitel-portfólió már az idei év végére is szabad szemmel láthatóvá válik a lakossági piacon.

Az akciókkal inkább a személyi kölcsönökre fókuszálnak a bankok

A bankok akciós ajánlatai változatlanul inkább a személyi kölcsönökre koncentrálódnak – amin a kihelyezett volumeneket, illetve az egyre erősebb versenyt látva persze nincs is nagyon mit csodálkozni. Ezzel együtt a támogatott konstrukciónál is vannak érvényben jóváírási akciók.

Az OTP Banknál a személyi kölcsön legkedvezőbb kamata jelenleg 12,99 százalék, amihez legalább 10,1 millió forint igénylése szükséges. Az elvárt jövedelem azonban csak 177 ezer forint, amit nem kötelező a bankhoz utalni.

A CIB Bank most – hangsúlyozottan június 17-ig – autóhitel-akciót futtat, ami a személyi kölcsönre is vonatkozik. Itt a feltételek teljesítésekor 100 ezer forintos egyszeri jóváírást is kaphatnak az ügyfelek, ha legalább egymillió forintot igényelnek. A pénzintézet hasonló akciót tart érvényben a munkáshitelnél is, ott 50 ezer forint lehet az egyszeri jóváírás mértéke. A CIB sztenderd személyi kölcsönénél most 9,64 százalékos a legkedvezőbb, éves kamat, ehhez legalább 7 millió forint igénylése szükséges.

Az Erste most akár 9,89 százalékos éves kamat mellett is nyújt személyi kölcsön ajánlatot. Itt szintén az az egyik feltétel, hogy az igényelt kölcsönösszeg érje el a 3 millió forintot. A legkedvezőbb kamathoz az is szükséges, hogy az ügyfél jövedelme helyben vezetett számlára érkezzen, és érje el a 400 ezer forintot.

A Gránit Bank 40 ezer forintos egyszeri jóváírást ad a frissen igényelt munkáshitel mellé, ha az adós jövedelme a pénzintézetnél vezetett számlára érkezik. Az új ügyfeleknél a szelfis számlanyitásért további 40 ezer forintos egyszeri jóváírást ad a bank, ha teljesülnek az előírt feltételek, az ügyfélajánlás pedig további 10 ezer forintnyi ajándékpénzzel járhat.

A K&H-nál most szintén 3 millió forintos hitelösszegtől járhat a legkedvezőbb, 9,99 százalékos éves kamat a személyi kölcsönnél, ám ehhez legalább 400 ezer forintos havi jövedelem szükséges, amely helyben vezetett számlára érkezik.

A MagNet Bank sztenderd személyi kölcsönénél 12,50 százalékos a legalacsonyabb éves kamat. A konkrét felhasználási célú konstrukcióknál viszont kedvezőbb kondíciók is elérhetők: így zöld hitelcélnál akár évi 10,45 százalék, kiváltásnál és járművásárlásnál pedig évi 10,95 százalékos is lehet az éves kamat.

A gyorskölcsönök piacán aktív Provident is futtat személyihitel-akciót: a június 16–ig igényelt, 23 hónapos futamidejű, 450 ezer és 1 millió forint közötti hitelt 9,43 százalékos éves kamat mellett kínálja a pénzügyi szolgáltató.

Az online gyorskölcsönök piacán aktív Trive Bank szintén futtat akciót: itt a 450 ezer forintos összegű, 6 hónapos futamidejű, eHitel Expressz nevű konstrukciónál évi 12 százalék a kamat.

Az UniCredit Bank 7 millió forintos hitelösszegtől kínál igen kedvező, évi 9,44 százalékos kamatot. Ennek az adós helyben vezetett számlájára érkező, legalább 450 ezer forintos havi jóváírás a feltétele, hitelfedezeti biztosítás megkötése mellett. A pénzintézet emellett két, egymással összevonható jóváírási akciót is érvényben tart a személyi kölcsönnél: az ajándékpénz összege együttesen akár 80 ezer forint is lehet.

