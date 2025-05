Egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök nagy testvérei

Átfogó felújításokhoz sokszor nem elég a személyi kölcsön, a kép illusztráció. Fotó: MTVA/Bizományosi - Oláh Tibor

Két év alatt csaknem két százalékponttal csökkent a szabad felhasználású jelzáloghitelek átlagkamata: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint idén februárban már 8,79 százaléknál járt a szerződésekben szereplő átlagos, éves ráta, miközben két évvel korábban még sokéves csúcsán, 10,69 százalékon állt.

Ezzel az átlagkamat-csökkenéssel a szabad felhasználású jelzáloghitelek stabilan őrzik árelőnyüket a fő riválisuknak tekinthető személyi kölcsönökhöz képest: bár azoknál is jelentősen lazítottak a bankok az elmúlt időszakban, a legkedvezőbb kamatok még most is éppen tíz százalék alatt járnak, és még közel sem tekinthetők általánosnak. Ráadásul a személyi hiteleknél az MNB által kalkulált éves, átlagos kamatláb még jóval magasabb szinten – 15,7 százalék környékén – járt idén februárban, ami arra utal, hogy a szerződések nagy többségét még mindig bőven tíz százalék feletti kamattal kötik meg a bankok.

Feltételekben a jelzáloghiteleknél sincs hiány

A piaci törvényszerűségek a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is érvényesülnek, a legkedvezőbb kamatokért cserébe többnyire elvárásokat is támasztanak a bankok: a kedvező árazás feltétele lehet a helyben vezetett számlára érkező jövedelem éppúgy, mint a viszonylag magas hitelösszeg vagy az átlagnál nagyobb havi jóváírás. Ebből a szempontból tehát hasonlít a helyzet a már emlegetett személyi hitelekhez. Ezzel együtt jelenleg egyáltalán nem lehetetlen évi 9 százalék környéki vagy akár az alatti kamatot elérni a jelzáloghiteleknél, és persze itt is bőven találkozni akciós ajánlatokkal.

A CIB Banknál akár 7,99 százalékos éves kamat mellett is igényelhető 10 éves kamatperiódusú, szabad felhasználású jelzáloghitel, ehhez azonban legalább 800 ezer forintos havi jövedelem igazolása szükséges. A pénzintézet most egyszeri jóváírási akciót is futtat a szabad felhasználású jelzáloghiteleinél – a feltételeket teljesítő ügyfeleknek 40 ezer forintnyi ajándékpénz jár –, miközben induló díjkedvezményekre is számíthatnak az igénylők.

Az Erste szintén kínál induló díjkedvezményeket a szabad felhasználású jelzáloghitel mellé, amely akár 150 ezer forintos megtakarítást is hozhat igénylőnek. Az Ersténél, ha a helyben vezetett számlára érkező rendszeres havi jóváírás összege eléri a 800 ezer forintot, akár évi 9,34 százalék is lehet a hitel éves kamata.

A Gránit Bank igen vonzónak mondható, évi 8,55 százalékos éves kamat mellett kínálja a szabad felhasználású jelzáloghitelét, amelynél akár 100 ezer forint értékben kínál induló díjkedvezményt – ebből legfeljebb 48 ezer forint az értékbecslés díjából, 52 ezer pedig a közjegyzői díjból járhat vissza –, miközben az ügyfélnek folyósítási jutalékkal és a földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó tételekkel sem kell számolnia.

A MagNet Bank szabad felhasználású jelzáloghitelénél több módon is elérhető kamatkedvezmény: a helyben vezetett számlával éppúgy, mint az arra érkező, 300 ezer forint feletti havi jövedelemmel vagy a közösségi célokat szolgáló Mentor Szféra program támogatásával. A legalább 5 millió forintos összegben igényelhető, 10 éves kamatperiódusú hitel éves kamata így akár 9,45 százalék is lehet. A MagNet Bank szintén ad induló díjkedvezményeket a hitelhez.

Az MBH Bank szabad felhasználású jelzáloghitelénél akár évi 9,39 százalékos is lehet az éves kamat: ehhez az szükséges, hogy az igénylő helyben vezetett számláján havonta jóváírt összeg elérje a 700 ezer forintot, az igényelt hitel összegé pedig a 30 milliót.

Az OTP Bank az adós jövedelmének nagyságától függően kínál kamatkedvezményeket a jelzáloghitel ajánlatainál: 700 ezer forinttól 0,1 százalékos, 900 ezertől 0,7 százalékos, 1,3 millió forinttól pedig 1,2 százalékos kamatkedvezményre számíthat az igénylő, így az éves kamat akár 10,3 százalék is lehet. A prémiumbanki és privátbanki ügyfelek viszont 0,5 százalékos egyedi kamatkedvezményt is kaphatnak a pénzintézetnél, és előtörlesztési kedvezményre is számíthatnak. A jelzáloghitelénél az OTP Bank is kínál induló díjkedvezményeket.

Az UniCredit Bank szintén személyi kölcsönt kínál a szabad felhasználású hitelben gondolkodó lakossági ügyfeleknek: ennél a maximális hitelösszeg 12 millió forint, a legkedvezőbb éves kamat pedig 9,79 százalék lehet. Utóbbihoz viszont legalább 7 millió forintos kölcsönösszeg igénylése, legalább 450 ezer forintos havi jóváírás és hitelfedezeti biztosítás megléte is szükséges. A személyi kölcsönt igénylő ügyfelek emellett akár 80 ezer forintos egyszeri jóváírást is kaphatnak a pénzintézetnél.

A nagy tételben gondolkodók terméke a jelzáloghitel

Árelőny ide vagy oda, a szabad felhasználású jelzáloghitelek iránti kereslet az utóbbi években meg sem közelítette a személyi kölcsönökét: az MNB adatai szerint az idei év első két hónapjában például mindössze 13,6 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a jelzáloghiteleknél a bankok, miközben a személyi hitelekből több mint 150 milliárd forintnyit vittek el az ügyfelek ugyanennyi idő alatt.

Az is jól látszik ugyanakkor, hogy azok, akik végül a szabad felhasználású jelzáloghitel mellett döntenek a személyi kölcsönnel szemben, jó okkal teszik ezt. Az idén januárban és februárban megkötött jelzáloghitel-szerződések átlagos összege ugyanis meghaladta a 17 millió forintot, ami a személyi kölcsönökkel már nem áthidalható nagyságrend. Ráadásul azoknál, akik ekkora összeget igényelnek, már igenis számít a hosszabb futamidő és az említett kamatelőny.

Ezzel együtt változatlanul arra kell számítani, hogy a továbbiakban is a személyi kölcsönök határozzák majd meg a szabad felhasználású lakossági hitelek piacát. A személyi hitelek ugyanis – ingatlanfedezet híján – jóval gyorsabban és egyszerűbben elérhetők, mint a jelzálogkölcsönök, miközben az igényelhető összegnél jelenleg általános 10-15 milliós plafon bőven kielégíti a legtöbb ügyfél igényeit.

