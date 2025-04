Ismét hajtanak a betétesek pénzére a bankok

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Több, a lakossági piacon aktív hitelintézet is vonzó kamatokkal kecsegtető lekötött betéteket kezdett el kínálni a közelmúltban, illetve frissítette fel már meglévő termékeit. A most futó akciókban akár évi 6-8 százalékos kamatok is elérhetők, ami már nyugodtan összemérhető a lakossági állampapírok hozamaival is.

Persze a mostani betétlekötési akciók nem különböznek sokban a korábban megszokottaktól, vagyis a jó kamathoz az ügyfélnek is teljesítenie kell: friss megtakarítást kell behoznia, de már az is előfordul, hogy megfelelő számlaforgalmat kell produkálni a kiugró kamat eléréséhez.

Visszatértek a kombinált betétek is

Különösen figyelemre méltó, hogy ismét megjelentek a megtakarítási piacon a kombinált betétek. Ezek lényege, hogy a megtakarítani kívánt pénz egy részét (többnyire rövid lejáratú) betétben helyezi el az ügyfél, míg a fennmaradó hányadát az adott pénzintézet által forgalmazott valamelyik befektetési alapba fekteti. Ennek nyomán nemcsak az akciós betéttel érhet el szép kamatot, hanem ha megfelelően választ a neki ajánlott alapok közül, a befektetési részen is jó hozamot érhet el a BiztosDöntés.hu banki betét kalkulátor adatai alapján.

A CIB Bank CIB Tandem megtakarítás néven árulja saját kombinált betétjét, amelynél a betéti részbe egyharmad, míg a befektetési részbe kétharmad része kerül az elhelyezett összegnek. A betéti rész futamideje három hónap, a legkisebb, itt elhelyezhető összeg pedig százezer forint – ennek megfelelően a Tandem megtakarításban minimum 300 ezer forintot kell elhelyezni. A betéti részre fizetett kamat ennél a konstrukciónál évi 7 százalék, de a Magnifica nevű prémiumbanki szolgáltatásra jogosult ügyfelek évi 10 százalékos akciós kamatot kapnak, ami régen látott szint a lakossági lekötött betéteknél.

A Gránit Bank szintén felvett egy kombinált konstrukciót az egyébként igen hosszú betéti terméklistájára. A Gránit Hozampáros betétnél négy hónapos futamidőre lehet lekötni a betéti részben elhelyezett pénzt, évi 8 százalékos kamat mellett. A Gránit Bank konstrukciójánál 50-50 százalékban oszlik meg a betéti részben és a Gránit befektetési jegyekben elhelyezett összeg, amelynek el kell érnie a 200-200 ezer forintot. Fontos feltétel, hogy ez a konstrukció csak a pénzintézethez frissen behozott pénzzel vehető igénybe.

Klasszikus forintbetéttel is elérhető jó kamat

A klasszikus, éven belüli lekötött betéteknél is akad azért jó ajánlat a piacon. A Gránit Bank eBank betétjénél most évi 6,5 százalék az akciós kamat: a betét futamideje három hónap, a leköthető összeg pedig minimum 50 ezer, legfeljebb 30 millió forint lehet. Az eBank betétnél az akciós kamat feltétele ugyanakkor, hogy friss megtakarítást helyezzen el az ügyfél, rendelkezzen aktivált mobilbankkal a Gránit Banknál, és havonta legalább 400 ezer forint jóváírás érkezzen a számlájára.

A Gránit Bank másik figyelemre méltó, rövid lejáratú lekötött forintbetéti konstrukciója a KamatMax betét, amely hat hónapos futamidő mellett fizet évi 5 százalékos kamatot. Ehhez az kell, hogy az ügyfél havi legalább 20 ezer forint értékben vásároljon a pénzintézet által kibocsátott bankkártyával.

A MagNet Bank szintén igen attraktív kamatokkal kívánja magára vonni a meglévő és potenciális ügyfelek figyelmét: a MagNet Prizma nevű konstrukciót több lejárat mellett is kínálatban tartja a pénzintézet. Ezek közül a három hónapos lejárat fizeti a legmagasabb, évi 6,62 százalékos kamatot, a hat hónapos lejáratú változatnál évi 6,45, a 12 hónaposnál pedig évi 4,61 százalékot fizet a pénzügyi szolgáltató.

Volna mit lekötött betétbe tenni

Bár még csak néhány, igazán jó kondíciókkal futó – és láthatóan részben ügyféltoborzási célokat is szolgáló – betéti akció érhető el a piacon, afelől nem lehet kétség, hogy ezeknek bőven jut hely a megtakarítási palettán.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ugyanis a februárra már új csúcsra, 13 365 milliárd forint környékére emelkedő lakossági betétállományon belül egyre kisebb szelet jut a lekötött betéteknek: miközben az arányuk 2018 elején még megközelítette a 34 százalékot a teljes portfólión belül, addig most már csak alulról közelíti a 16 százalékot.

Az is nagyon sokatmondó adat, hogy a korábban kiemelten népszerűnek számító, éven belüli lejáratra lekötött lakossági betétek állománya az idén februárig tartó ötéves időszakban egyáltalán nem tudott növekedni, sőt, még néhány tízmilliárd forinttal csökkent is 2020. második hónapjához képest.

Mindez annak ellenére van így, hogy már régen véget ért a nulla százalék közeli kamatozású forintbetétek kora: bár már a közelében sem járunk az MNB által 2023 márciusában mért, éppen kilenc százalék feletti átlagkamatnak, most februárban is 3,4 százalék közelében járt az átlagos ráta, ami egyáltalán nem rossz.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJól hangzik a 8 százalékos banki kamat, de az adó elviszi több mint a negyedétElsőre jól hangzanak a banki betétakciók, de 28 százalék az adóteher, és ha befektetési jegyet is kell venni, akkor általában a kockázat is magasabb.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMost látszik, miért kényszeríti a befektetési alapok pénzét is állampapírba a kormányEladtad az állampapírodat és befektetési alapot vettél helyette? Jó eséllyel így is állampapírban landolt a pénzed egy része.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegörökli a következő kormány a bankok és telekom cégek áremelési szándékaitTeljes piacok kényszerültek „önkéntesen kötelező” lépésre a hatósági beavatkozás réme miatt. Az inflációs nyomásból így jut a következő kormánynak is.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz bankbetét bankok befektetési alap hozam Olvasson tovább a kategóriában