Márciusban csaknem ötödével drágultak a fővárosi lakások, és ez már az enyhülés

Továbbra is nagyon jelentős az ingatlandrágulás országosan és a fővárosban is, de márciusban az előző hónaphoz képest már enyhült az áremelkedés tempója az Ingatlan.com adatai alapján. Az éves bérletidíj-emelkedés üteme is lassult, országosan és Budapesten is.

Előzmények: 2024-ben 12,8 százalékkal nőttek az ingatlanárak országosan a Központi Statisztikai Hivatal Lakáspiaci árindexe alapján.

Számokban: márciusban országosan 10,6 százalékkal drágultak az ingatlanok az egy évvel korábbi szinthez képest, a fővárosban pedig 18 százalék volt az áremelkedés mértéke. Februárhoz képest viszont 2,4 százalékról 1,7 százalékra csökkent az országos tempó, Budapesten pedig lefeleződött.

A bérleti díjaknál éves összevetésben a budapesti 6,7 százalékos növekedést országosan 7,6 százalékos drágulás kísérte márciusban. Ez jelentős csökkenés a 2025 januári éves szintű 9-10 százalékos emelkedéshez képest.

Reakció: Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a budapesti árak alakulása arra utal, hogy kezd alábbhagyni a befektetők aktivitása.

A bérlők vásárlóereje üvegplafon alá szorítja a lakbéreket, miközben a kínálat bővülése miatt fokozódik a verseny a lakásukat kiadók között, ami nagymértékben lassítja az albérletek drágulását – mondta Balogh a budapesti bérleti piacról.

Felülnézet: az országos átlagár növekedéséhez jelentősen hozzájárult a fővárosi drágulás, de több vidéki régióban is jelentős volt az árnövekedés. Az észak-alföldi térségben éves szinten 14, a dél-dunántúliban 12 százalékos drágulás volt. Kimaradt viszont a drágulásból a Szegedet is magában foglaló dél-alföldi régió, ahol márciusban 0,1 százalékkal csökkentek az árak.

Budapesten már csak három kerületben maradt egymilliós négyzetméterár alatt a panellakások átlagos négyzetméterára, és csak öt kerületben maradt ilyen szint alatt a társasházak átlagos négyzetméterára.

Mi várható? Budapesten és a vármegyeszékhelyeken is a bérleti díjak további emelkedésére lehet számítani. Nem maradt már olyan vármegyeszékhely, ahol 100 ezer forint alatt lenne az átlagos bérleti díj. A legdrágább nagyváros Debrecen, amely tizenegy budapesti kerületet is megelőz a 225 ezer forintos átlagértékével.

Az ingatlanárak is nőni fognak , de a növekedés tempója Budapesten már mérséklődhet, míg a fővároson kívül erősödhet.

A teljes piacon átlagosan 15 százalék körüli drágulásra számít 2025-ben Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a jó elhelyezkedésű, felkapottabb szegmensekben az áremelkedés akár a 20 százalékot is megközelítheti.

