Revolut, Wise és BinX, mire lehetnek ezek jók egy magyar cégnek?

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

A vállalkozók sokáig eléggé mostoha szerepben voltak Magyarországon a napi bankolás szempontjából, hiszen velük mindig a teljes díjat fizettetik a bankok, ritkán kínálnak nekik kedvezményeket. Az olyan állami kedvezmények is csak a lakosságnak járnak, mint például az ingyenes készpénzfelvétel vagy a pénzügyi tranzakciós illetéktől mentes átutalási limit.

Most viszont mintha változna valami ezen a téren.

A vállalkozói napi pénzügyekre három fintech szereplő is van ma már Magyarországon, ebből kettő külföldi, és a határon átnyúlva szolgáltat, míg a harmadik egy magyar vállalkozás.

A legfrissebb, magyar szolgáltató neve BinX, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével rendelkezik, és a Számlázz.hu alapítói hozták létre, elsősorban kis- és középvállalkozások céges pénzügyeinek digitális kezelésére. A következő szereplő a litván központú Revolut Bank, amelyik idehaza főleg a lakossági szolgáltatásairól híres, hiszen már 1,5 millió magyar ügyfele van. Létezik azonban egy nagyon hasonló, Revolut Business nevű szolgáltatása is, cégeknek. Végül a harmadik, komolyan szóba jöhető vállalkozói számlát vezető fintech pénzügyi szolgáltató a magyarok számára a Wise, mely szintén ismert lakossági körökben, elsősorban az olcsó nemzetközi átutalásairól.

Ez a három cég valódi fintech szolgáltató, de a versenybe beszálltak már olyan hagyományos bankok is, mint például az Erste Bank. Az Erste vállalkozói számla szolgáltatása Magyarországon szinte egyedülálló árazást alkalmaz az Extra nevű számlacsomagjaiban, amelyet a cégek bevételi nagyságrendje szerint lehet igénybe venni. Az Erste vállalkozói bankszámlanyitás után ráadásul a lakossági számlanyitásokhoz hasonlóan 40 ezer forintos jóváírás, továbbá féléves havidíjmentesség is jár – legalábbis az Erste Vállalkozói Extra Számlacsomagnál.

Egy másik hazai pénzintézet, a Gránit Bank is nagyban hasonlít a fintech szolgáltatókhoz annyiban, hogy nincs fiókhálózata, csak a fővárosban van egy-két fiókja. Ennek megfelelően jószerivel minden banki szolgáltatását a digitális térben nyújtja. Ez azt is jelenti, hogy a díjai kedvezőek, összemérhetők a fintech szolgáltatók díjazásával.

Hasonló a MagNet Bank szolgáltatása is, amelynek szintén nagyon kevés bankfiókja van országszerte. Ha a vállalkozást kevesebb mint hat hónapja alapították, arra külön, kedvezményes számlacsomag is igényelhető, vagy azok a cégek is speciális számlacsomagot kapnak, amelyek a bank által kiemelten támogatott ágazatok valamelyikében tevékenykednek.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint a három fintech szolgáltató eltérő, de a magyar bankoknál általánosságban mégis kedvezőbb díjazású vállalkozói számlacsomagokat kínál.

A BinX nagy előnye, hogy magyarországi szolgáltató. Magyar nyelvű telefonos és csevegés alapú ügyfélszolgálata van, és az egyetlen a három fintech közül, amelynek tevékenységét az MNB felügyeli. A BinX nagyon kedvező árazást alkalmaz a díjaiban, a vállalkozók fix 199, 299 vagy 399 forintért utalhatnak jelenleg összegtől függetlenül, bármely magyar bankszámlára, akár ingyenes számlavezetés mellett.

Két BinX-nél bankoló vállalkozás egymás közt korlátlanul ingyen utalhat, emellett prémium bankkártya is kérhető a számlához, alapdíjas áron.

A BinX jelenleg még nem képes devizaműveletekre, így exportőrök, importőrök egyelőre nem használhatják.

Az elektronikus számlázási rendszer, a Számlázz.hu ügyfeleinek beérkezett számláit a BinX összekészíti, így egyetlen gombnyomással kifizethetőkké válnak. Az integráció visszafelé is működik: a BinX-re beérkezett számlákat a Számlázz.hu rendszere automatikusan kifizetettnek jelöli. A könyvelő és az alkalmazottak – beállítás szerint – eltérő jogosultságokat kaphatnak a BinX mobilalkalmazásában.

A Revolut Bank üzleti szolgáltatása alapvetően a nemzetközi pénzforgalomra épül. A cégvezető igényelhet fizikai és virtuális kártyákat magának és az alkalmazottainak is, könnyen utalhat pénzt bárhová a világon, IBAN-, SWIFT-/BIC-számlaadatokkal fogadhat pénzt. Természetesen az üzleti ügyfelek is élhetnek a devizakonverzió előnyeivel, így bankközi árfolyamon válthatnak pénzt több mint 25 pénznem között. A számviteli adatok szinkronizálhatók a Revoluttal, az alkalmazottakra nézve pedig jóváhagyási folyamatok és limitek állíthatók be (ez egyébként a BinX-re is igaz).

A Wise üzleti szolgáltatása ugyancsak a nemzetközi utalásokat próbálja megkönnyíteni, és a spórolásra helyezi a hangsúlyt. Több mint 70 országba lehet pénzt küldeni vele, rejtett díjak és az árfolyamba rejtett felárak nélkül. A külkereskedelemmel foglalkozó hazai cégeknek a Wise Business kilenc pénznemben kínál külföldi országban vezetett helyi számlaadatokat, ami azt nyújtja az ottani partnereknek, mintha helyi számlája lenne a magyar vállalkozásnak. Hozzáférést lehet adni a könyvelőnek és a cég alkalmazottjainak a Wise-hoz, szabályozható jogosultságokkal. A fintech szolgáltató támogatja a csoportos átutalásokat is.

Elvben a három fintech szolgáltató bármelyike megfelelhet a magyar vállalkozásoknak. Bankpénztár híján a készpénz befizetése az egyetlen, ami nem kivitelezhető velük.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása alapján a Wise (és a Revolut) számlája azonban nem felel meg a törvényi előírásoknak, azaz nem minősül belföldi pénzforgalmi számlának.

Márpedig annak az áfa fizetésére kötelezett magyar vállalkozásnak, amely pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, a NAV tájékoztatása alapján:

legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie,

rendszeres gazdasági tevékenysége során kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat,

köteles pénzeszközeit (a készpénzes fizetésre szolgáló pénzeszközök kivételével) pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán bonyolítani, ehhez számlaszerződést kötni,

fizetési kötelezettségeit belföldi pénzforgalmi számlájáról, átutalással kell teljesítenie.

Ez azt jelenti, hogy

az áfakörös vállalkozások elvileg egyáltalán nem használhatnak Revolut vagy Wise üzleti számlát pénzforgalmi számlaként.

A BinX-re azonban nem vonatkozik ilyen korlátozás, tekintettel arra, hogy magyarországi pénzforgalmi számlát kínáló szolgáltató.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElindult az első magyar neobank, kinek lehet jó, és mire lehet főleg használni?A BinX több szempontból is alternatívája, valójában inkább kiegészítője lehet a hagyományos kereskedelmi bankoknak.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz bankszámla binx fintech revolut vállalati pénzügyek vállalkozás Wise Olvasson tovább a kategóriában