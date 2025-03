Nem a nyugdíjvagyon felélése fogja beindítani a gazdaságot

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesületének rendezvénye. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A nyugdíjpénztári tagok fél százaléka élt azzal a lehetőséggel idén januárban, hogy az önként felhalmozott nyugdíjcélú megtakarításaiból ingatlancélú szolgáltatásokra költsön a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint. A kifizetések nagyjából felét jelzáloghitelek elő- vagy végtörlesztésére fordították a pénztártagok.

Számokban: 5064 fő összesen 12,7 milliárd forint kifizetését igényelte az év elején, ami az önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékának 0,6 százalékát teszi ki. Ebből 6,6 milliárd forintot fordítottak hiteltörlesztésre a pénztártagok, míg ingatlanvásárlás céljából 3,4 milliárd forint, illetve felújítás, bővítés miatt 1,4 milliárd forint kifizetését kérelmezték.

Miért fontos ez? Idén lehet lakáscélra fordítani a pénztárakban kezelt vagyont, amitől a Nemzetgazdasági Minisztérium 300 milliárd forint megmozdulását várja. A január adat alapján kétséges ennek teljesülése, ám a felújítások és a vásárlások beindulásához több időre lehet szükség, írja a Portfolio.

Félretette a kormány a nyugdíjrendszer távlati kihívásait az intézkedéssel az országgyűlési választást megelőző évben, vélhetően a lakosság romló gazdasági helyzetértékelése miatt. A lépésre épp akkor került sor, amikor a magyar nyugdíjrendszer szigorítására tett javaslatot az OECD a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

Igen, de: a nyugdíjpénztárakban kezelt vagyon csak idén használható fel ingatlanokkal kapcsolatos célokra, és egyelőre úgy látszik, hogy a lakosság sem érdeklődik túlzottan a lehetőség iránt. A nagyjából 1,1 millió pénztártag körében magasabb lehet a pénzügyi tudatosság, így elképzelhető, hogy az első félévben fizetett állampapírkamatokból is viszonylag sokan részesülnek közülük.

Csökken a pénztártagok száma az elmúlt évtized közepe óta, ám a befizetések emelkedtek, igaz, a minimálisan elvárt tagdíjakat is növelték a közelmúltban a pénztárak. A tagok jellemzően az érdemi nyugdíjcélú megtakarítások eléréshez mérten tesznek félre pénzt, ami szintén a hosszú távra szóló, tudatos döntésekről árulkodik.

Tágabb kontextus: az ingatlanpiac tavaly élénkülni kezdett, a fokozódó kereslet idén is fennmaradt, jókora lakásdrágulást okozva, és januárban a kiskereskedelmi forgalom is megugrott. Az építőipari termelés azonban 2024 második felében csökkent, noha a kormány már akkor is ambicionálta az ingatlanok korszerűsítését, például az otthonfelújítási programmal.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem befelé, hanem kifelé tereli a pénzt a nyugdíjrendszerből a kormányA választások előtti évre vonatkozóan módosítana egy szabályt a kormány, a nagyobb ívű nyugdíjreform most nem foglalkoztatja.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzépen nőttek a magyar nyugdíj-megtakarítások, mielőtt a kormány közbelépettTöbb önkéntes nyugdíjpénztár emelt a minimális tagdíj havi mértékén, de sokan amúgy is többet fizettek be eddig, és a vagyon is ütemesen gyarapodott.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHárom fővárosi kerület maradt, ahol Nagy Márton kritériumai szerint még megfizethető a lakhatásOktóberben Nagy Márton célul tűzte ki, hogy Budapesten 1 millió forintos négyzetméterár alatt maradjanak az ingatlanok. Mostanra ilyenek alig maradtak.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz nyugdíj nyugdíj megtakarítás önkéntes nyugdíjpénztár önyp Olvasson tovább a kategóriában