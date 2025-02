Durva volt a hullámvasút, de most már csökkenhetnek a gázárak

(A szerző az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázpiaci elemzője. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

Az idei év igencsak izgalmasra sikerült az európai és az amerikai földgázkereskedésben. Mindkét piacon tavaly februárban voltak mélyponton az árak, de azóta trendszerű emelkedés volt: a másnapi és első havi holland tőzsdei (TTF) jegyzésár 23-ról majdnem 60 euró/megawattórára emelkedett idén február elejére, majd ezt követően 50 euró alá korrigált.

Az amerikai Henry Hub közeli havi jegyzése a 2024. februári 1,5 dollár/millió brit hőegység szintről egészen 4 dollár fölé nőtt idén. (A grafikonon ezeket euró/megawattórára váltottuk át.) A közel határidős árak most vannak időszakos csúcson az Egyesült Államokban.

Miért nőttek tavaly február óta ennyire a földgázárak?

A piaci ár jelentős változékonyság mellett szinte folyamatosan emelkedett az elmúlt 12 hónapban. Az emelkedés mögött az alábbi fő okok álltak:

1. Tavaly mindössze 10 milliárd köbméterrel nőtt a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális kínálata. Ez a 2 százalékos bővűlés messze alatta maradt az ázsiai LNG-kereslet növekedésének. Csak Kína tavaly 8 százalékkal növelte gázfogyasztását, a globális gázkereslet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint közel 100 milliárd köbméterrel, mintegy 4200 milliárd köbméterre nőtt 2024-ben.

2. Az áramkereslet erősen nő a világban, az USA-ban gázerőmű-építési boom kezdődött a növekvő igények kielégítésére. Az áramkereslet 4 százalékkal vagy efelett nőhet évente 2030-ig a Földön az IEA legfrissebb jelentése szerint a közlekedés és a fűtés elektrifikálása, valamint a zöld átállás és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Ez a gázalapú erőművek fogyasztásnövekedését hozhatja magával, ami középtávon lényeges tényező.

3. Az idei európai fűtési szezon átlaghőmérséklete alacsonyabb volt, mint a megelőző két évben. Főleg az október-november és a februári időszak volt jelentősen hidegebb, mint a 2022/2023 vagy a 2023/2024-es időszak. Az USA-ban összességében átlagos tél volt, de január végétől erős hidegbetörés volt az észak-amerikai kontinensen, ami lendületet adott a földgázárak emelkedésének.

A hideg mellett – különösen novemberben és januárban – a Dunkelflaute jelenség (ködös, párás, szélcsendes idő, amikor se a nap-, se a szélerőművek nem termelnek) volt jellemző Északnyugat-Európában, ezért a megújulóenergia-termelés sokéves mélypontra esett. Emellett évek óta nagyon alacsony az európai csapadékmennyiség, különösen a Balkánon, ami korlátozza a vízenergia hasznosítását. Ezek a tényezők mind a földgáz irányába tolták az áramtermelést.

4. Az orosz-ukrán tranzit leállt január 1-étől, ez a tavaly 14,3 milliárd köbméter földgáz várhatóan nem tér vissza idén a piacra. Bár van arra mutató jelzés, hogy talán egyszer ismét lehetséges lesz használni az Ukrajnán átmenő Testvériség rendszert orosz vagy más forrásból származó gáz Európába való juttatására, egyelőre nincs jele a változásnak.

5. Jelentős spekuláció indult el az európai piacon amiatt, hogy az EU 90 százalékos gáztárolói feltöltési kötelezettséget írt elő 2025. november 1-jéig. Az EU gáztárolói töltöttsége 45 százalék körül volt február közepén, ami szezonálisan nem alacsony, de 15 százalékkal alatta van az előző két év hasonló időszaki értékének.

Mivel a piac kontangó állapotban volt (a távoli határidős árak fölötte voltak a közeli határidős áraknak), a spekulánsok ösztönzőt is kaptak arra, hogy vásároljanak. John Kemp, a Reuters elemzőjének becslése szerint 2025. február 7-én 292 terawattóra nettó long (emelkedésre játszó) európai TTF határidős pozícióban ültek a földgázspekulánsok, köztük rengeteg fedezeti alap, ami rekord magas érték, és a teljes éves európai gázfogyasztás 7 százalékának felel meg.

Az elemző február 19-i bejegyzése szerint ebből 34 terawattórát likvidáltak azóta, ami hozzájárult ahhoz, hogy a TTF árak ismét 50 euró alá kerüljenek. Időközben ugyanis az EU fontolóra vette, hogy tagállami hatáskörben legyen döntés a gázbetárolás kérdéséről, ami valószínűleg a szigorú feltöltési kötelezettség eltörlését hozza magával, illetve szó esett egy 60 eurós árplafon bevezetéséről is. De sokat segítettek a melegebb február-márciusi hőmérséketről szóló előrejelzések is, illetve, hogy talán elérhető közelsége került egy ukrán-orosz fegyverszünet a három éve tartó háborúban.

6. Az amerikai piacon Trump elnök tarifarendeletei emelhetik az árakat. Az USA jelentős nettó exportőr cseppfolyós földgázban és vezetékes földgáz esetén Mexikó felé, de területenként jelentős az eltérés. Az északi államok ugyanis komoly mennyiségű kanadai földgázt vásárolnak, ami ha Trump vámintézkedései alá esnek, növekvő árat jelenthetnek az amerikai fogyasztóknak.

Mit hozhat 2025?

Azt gondolom, hogy elértük februárban az idei év gázárcsúcsát az európai és az amerikai piacon is, innen kezdve inkább csökkenő árak lehetnek, bár átlagárban meghaladhatjuk a tavaly szintet. 2024 TTF átlagköltsége 34,4 euró/megawattóra volt, az idén ez 40-45-re nőhet. Sok függ a gazdasági konjunktúrától, az ázsiai LNG-áraktól, miközben a cseppfolyós gáz kínálata nagyobb lehet, mint tavaly. Az észak-amerikai kontinensről érkező növekmény elérheti a 25 milliárd köbmétert, főleg a két új amerikai terminál (Corpus Christi 3, Plaquemines) elindulásának köszönhetően. Ez még mindig nem jelentős kínálatbővülés, de némi enyhülést adhat az európai piacnak az év hátralévő részében.

A fő változás a kínálati oldalon 2025 után jön. 2025 és 2030 között ugyanis óriási mértékben nő a globális LNG-kínálat. A becslések 270-280 milliárd köbméterről szólnak, ami elsősorban az USA-ból és Katarból érkezhet a világpiacra, de mellettük Kanada vagy Mozambik is megjelenhet nagyobb mennyiségekkel mások mellett. Ennek a kapacitásbővülésnek a nagy része a 2026-2028-as időszakban kerül ki a világpiacra.

Ezt azt jelenti, hogy az USA gázárai némileg emelkedhetnek a növekvő LNG-export miatt, és csökkenhet a két piac, tehát az európai és amerikai közötti három-hatszoros átlagos árkülönbség. Az európai fogyasztóknak ez az LNG-kínálatrobbanás kedvező hír. Valószínű, hogy a 30-40 euró/megawattóra TTF árszint lesz jellemző az évtized végéig. Persze sok tényező befolyásolhatja ezt még, többek között az sem elképzelhetetlen, hogy Oroszország egy fegyverszünet következtében nagyobb mennyiségekkel jelenhet meg újra az európai földgáz piacon. Végül is az Északi Áramlat 2 egyik ága továbbra is ép, talán egyszer még termék is fog folyni ezen a csövön Európa felé.

